2022. július 16.

Mi a közös az "átlagos energiafogyasztásban" és az "átlagbérben"?

Az, hogy mindkettő ordas nagy hazugság, egyik statisztika sem a valóságot mutatja. Én magam is többször írtam már arról, hogy a KSH által nyilvánosságra hozott adatok az átlagfizetésekről köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Úgy tűnik, újabb köztudatba dobott hazugság kezdett el keringeni, ez pedig az átlagosnak mondott gáz- és áramfogyasztás. Csakhogy míg előbbi maximum bosszantani tudta az embereket, hogy minek ilyesmivel hergelni őket, ez utóbbi miatt viszont kőkeményen fognak tönkremenni nagyon sokan. És nagyon hamar.



Kép: Shutterstock

A rezsicsökkentés „megvédésére” gondolunk, ugyanis a kormány azt hangoztatja, hogy aki átlagos mennyiséget fogyaszt gázból és áramból, őt nem fogják érinteni a piaci árak. Mára már egy ország tudja, hogy az „átlag” villamos energiából 210 kilowattóra/hónap, a gáz pedig 144 köbméter/hónap. Már csak azt keresik nagyon sokan környezetükben, ki az, aki ebbe belefér. Merthogy igen keveset találnak. Annak ellenére, hogy a kormány azt állította, a lakosság háromnegyed része ezt nem fogja megérezni.

A családoknak egész biztosan komoly terhet jelent, elviselhetetlen lesz ez a „családbarát” kormány részéről. Még a háromgyerekesek részére is, hiszen ami többletfogyasztást adnak (plusz 600 köbméternyi gáz), az sem fog rajtuk jelentősen segíteni. Az egy vagy kétgyermekes családok pedig gyakorlatilag egészen ijesztő helyzetbe kerültek. Főleg a kertes házakban élő vidéki családok, elméletileg ezek alkották a Fidesz szavazóbázisának gerincét. És ezt nem csak én mondom.

Nem a fogyasztók negyede, ahogy a kormány állítja, hanem a lakosság fele fizethet többet a rezsiért már augusztustól, mondta az RTL Klub Híradójának a második Orbán-kormány egykori energetikai helyettes államtitkára. Holoda Attila szerint a kormány egyszerűen elszámolta (vajon véletlen?) az átlagfogyasztást. Mert ez a statisztika úgy jöhetett ki, hogy beleszámolták az év nagy részében üresen álló hétvégi házakat is, ahogy az átlagbérbe is bele szokás a milliárdosokat is, s lőn csodálatos eredmények.



Ennyi maradt az ígéretből... (kép: HVG)

Akad itt azonban még 1-2 aljasnak nevezhető dolog:

1. A szerdai bejelentés óta az egész ország lélegzetvisszafojtva várja a Magyar Közlönyben a részletszabályozásokat, hogy hátha nem ennyi lesz az annyi, nem csoda, hogy kavarognak a közösségi médiában a különböző táblázatok, számítgatások, ezen nem lehet csodálkozni, és nem lehet az embereket hibáztatni. Bizonytalanságban vannak tartva, ezt nyugodtan nevezhetjük egy kegyetlen pszichikai hadviselésnek is a kormány részéről a magyar nép felé, hogy bedobták a köztudatba a brutális megszorításokat, de a részletszabályoknak még semmi nyoma.

Bárhogyan is lesz, még ha adja Isten, kedvezőbbek lesznek az új szabályok ahhoz képest, mint amilyennek most látszanak, ezt az 1 hetet, vagy ki tudja mennyi időt, ahol gyakorlatilag gyomoridegben volt az egész ország, nem adhatják vissza. Talán apróságnak tűnhet, de jól tükrözi, mennyire is nemzeti ez a kormány. Most akkor mire készüljünk, mennyivel kell többet fizetnünk? Hatszor, hétszer, nyolcszor, kilencszer...?

2. Azt is megpendítették, hogy augusztus 1-től visszamenőleges hatállyal fogják nézni a fogyasztást. Igen, jól olvassuk. Tehát, aki teszem azt már most átlépte az éves limitet, hiába fogott akár már szerdától hatalmas spórolásba, augusztustól már a piaci árakkal fogják számítani a fogyasztását. Még élesebben fogalmazva: az elmúlt télen az emberek annak tudatában fogyasztottak, hogy a kormány határozottan kijelentette, rezsivédettek az árak, ezt utólagosan így számon kérni rajtuk, megbüntetni őket, több mint gonoszság. Ha már mindenképpen ezt a lépést kell meghozni, sokkal igazságosabb volna, ha augusztus 1-től mindenki tiszta lappal indulna.

3. Tudja valaki, mennyi a valós piaci ár? Ebben sem lát senki tisztán. A kormány bedobott néhány szorzót, amelyek valóban elképesztően ijesztőek, néhányan pedzegették, hogy pl. létezik rendszerhasználati díj, és hamisak ezek a spekulációk, de itt megint csak nem az emberek hibájáról van szó. Nincs egyértelmű és nyílt kommunikáció a magyar emberekkel!

4. A teljes lakossági felhasználást fedezné a Paksi Atomerőműben előállított áram, így a Portfolio elemzője szerint a villamosenergia esetében nem is lett volna feltétlenül szükség a rezsicsökkentés kivezetésére. Az atomerőmű ugyanis nettó 11,5 forintért termel egy kilowattóra áramot, aminek ára a rezsicsökkentett számlákon nettó 12-13 forint. Ennek tükrében pedig aztán tényleg átlátszó az egész.

Most, mikor olyasvalami kezd körvonalazódni, ami talán még nem volt a rendszerváltás óta, élet-halál kérdése, hogy ne süllyedjünk apátiába. Mert akkor ők győztek. Itt aztán tényleg szükség van a nemzeti ellenállásra



Ők vidámak, mi nem – egy korábbi kép, már akkor is jó volt a viszony

Mert bár Köves Slomó pár napja lenyilatkozta, hogy nagyon elégedett Orbán Viktorral („Orbánt átlagon felül érdekli a zsidóság, nélküle nem lenne reneszánsz”), ezzel ellentétben a dolgozó magyar nép pont fordítva látja. Mert a jelenlegi helyzet annyira felháborító, hogy még a Holdról is látszik. Ellenállásra fel!

Lantos János – Kuruc.info