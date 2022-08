Publicisztika, Anyaország :: 2022. augusztus 8. 08:10 ::

Elmaradt Ásotthalom SZDSZ-es "felszabadítása"

Mint ismert, miután Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke listáról mandátumot szerzett áprilisban az új Országgyűlésben, le kellett mondania polgármesteri székéről Ásotthalmon. Amint az várható volt, óriási reménysugár csillant fel ellenfeleink részéről, hogy most aztán itt az idő.



A győztes Papp Renáta

Aztán csalódniuk kellett, ugyanis Papp Renáta korábbi alpolgármester, akit Toroczkai László és a Mi Hazánk is támogatott, végül meggyőző fölénnyel, a szavazatok 57%-át megszerezve lett polgármester. Ami nem kevesebbet jelent, mint hogy a település nem tér le arról az útról, amelyre 2013-ban lépett. Ez természetesen - ahogy maga az érintett is elmondta - nem azt jelenti, hogy Toroczkai László fogja irányítani Papp Renátát. Nem is volna szükséges. De azt mindenképpen jelenti, hogy Ásotthalom megy tovább azon az úton, mely egy élhető, feljődő magyar település képét rajzolta ki, ahová magyar családok térnek vissza, ahol egyre több a magyar gyermek a helyi óvodában. Tehát ami gyakorlatilag jó példával jár elől teljes Magyarország számára.

Visszatérvén még egy kicsit az előzményekre, nagyon várták, hogy "Toroczkai számításai nem jönnek" be, hogy így fogalmazzunk. A Fidesz saját logóját felvállalva nem indult persze, de volt egy "független" jelöltjük. Meg Gattyánéknak (Megoldás Mozgalom) és a kutyapártnak is.

Az egyik jelölt egyik kijelentésére szeretnénk fókuszálni, mert az országos szinten is érdekes. Természetesen az egyik leghírhedtebb balliberális portálon, a Telexen jelent meg a cikk az ásotthalmi helyzetről, ahol az alábbit olvashattuk Szatler Tatjánáról, a MeMo jelöltjéről:

"Arról beszélt a Telexnek, hogy Ásotthalmon gyakran tartanak mihazánkos programokat, amelyekre az ország különböző pontjairól érkeznek emberek. „Amikor a Betyársereg masírozik a településen, a saját gyermekem nem mer az autóból kiszállni” – fogalmazott Szatler, aki szerint az a probléma, hogy az ásotthalmiak nem merik elmondani a véleményüket nyíltan."



A "felszabadításra" 60-an szavaztak, ez nagyjából 5%-ra volt elég...

Ennél még élesebben is fogalmaztak ők, egyfajta suttogó propagandával azt terjesztették, hogy fel kell szabadítani Ásotthalmot a "Mi Hazánk terrorja" alól. Ezek még mindig ezekben a régi SZDSZ-es panelekben gondolkodnak. Azt hiszik, főleg vidéken, bárkit is érdekel ez?

S országos szinten is ez a helyzet, a különféle szélsőliberális politikai szereplők egy teljesen torz valóságban élik életüket, a magyar embert nem érdekli, hogy valakit hányszor "náciznak" le, vagy mit vágnak a fejéhez, ők egyet akarnak, rendet, közbiztosnágot, élhető városokat és falvakat, gyarapodó, biztos jövőképet nyújtó országot. Ezt ők sohasem tudják, de nem is akarják megadni. Újfent kaptak egy választ a valóságtól, most Ásotthalmon. De lesz még több is, erre készüljenek fel.

Lantos János - Kuruc.info