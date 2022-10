Publicisztika, Anyaország :: 2022. október 6. 16:27 ::

Megbecsülést azoknak is, akik a tisztaságot óvják!

Véletlenül sem szeretném, hogy úgy tűnjék, szembe akarom állítani a tanárok megmozdulásait a kukások sztrájkjával, csupán a magam szerény eszközeivel igyekszem kicsit az utóbbiakra is ráirányítani a figyelmet. Igen, az oktatás helyzete siralmas, változtatásokra van szükség, és ez még akkor is igaz, ha a balliberális rátelepedés ezt megnehezíti, de most nem ez a téma.



Fotó: Blikk

Történt, történik ugyanis a belvárostól távol valami, mégpedig a Gyáli és az Ecseri út sarkán. Mégpedig a szemétszállításban dolgozók, szemétrakodók és sofőrük sztrájkolnak, azért, mert évek óta semmibe veszik őket. Röviden és tömören ez a helyzet. A szikrát az robbantotta be, hogy valaki azt nyilatkozta a Fővárosi Közterület Fenntartó (FKF) részéről, hogy a kukások bizony nettó 400 ezer felett dolgoznak.

Csakhogy ez nem igaz. Ha a hétvégézéseket is beleszámoljuk, akkor keresnek valamivel 200 ezer felett, ezért azt követelik, a szemétrakodóknak legyen nettó 350 ezer, a sofőröknek nettó 400 ezer a fizetése.

További felháborító esemény, hogy egy senki által nem ismert szakszervzeti vezető a sztrájkoló dolgozók közé ment, és felszólította őket, azonnal menjenek dolgozni, különben ki lesznek rúgva. Természetesen órási volt a felháborodás, és nyilván azért azt ki lehet jelenteni, nem feltétlenül ez a hangnem jellemzi a teljes szakszervezeti közeget. Aztán volt itt minden, kétmilliós karórában kukásautót vezető Mártha Imre, a kormányra mutogató Karácsony Gergely (tudniillik fővárosi fenntartású az FKF), csak éppen épkézláb választ nem kaptak a dolgozók.

A kukások elmondták, hogy az első rezsiszámláik kézhez vétele során szembesültek azzal, hogy a főváros által adott béremelést az infláció és a rezsi növekedés felemésztette. A kukások tehát valódi béremelést akarnak, és egyelőre úgy tűnik, patthelyzet van. Bár ma talán valamiféle tárgyalás elindult, de várjuk ki a végét.

Számomra érdekes jelenség, hogy ehhez a témához nem nyúlt különösképpen hozzá sem a Fidesz, sem a balliberális oldal. Én úgy vélem, a Fidesz számára ez az egész közeg teljesen életidegen, valahogy nincs meg a kép, hogy bármely fideszes politikus kukásokkal beszélgetne, a balliberálisokról sem nagyon, de nekik Karácsony személye miatt még különösen kínos is lehet. S valahol hű látleletet ad korunk Magyarországának szellemiségéről ez az egész hozzállás.

Talán csak nem az a baj, hogy derogál nekik, mert fizikai munkát végeznek? Mert itt jegyezném meg, egy valódi nemzeti rendszernek az az elve, hogy egy ember értékét nem az határozza meg, hogy milyen munkát végez, hanem az, hogy azt a munkát milyen szorgalommal folytatja. Nagy szemléletbeli különbség ez köztünk és a Fidesz uram-bátyám rendszere között.

De azért látok véleményeket, például postások körében, hogy igen nagy respektje van annak, amit csinálnak a kukások, nevesül kiállnak magukért, van bátorságuk megtenni azt, amit másnak nem. Példaértékű, csak így tovább!

Lantos János - Kuruc.info