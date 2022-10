Publicisztika :: 2022. október 11. 07:38 ::

The Great Reset kontra eurázsianizmus - Szakács Árpád írása Alekszandr Dugin új könyvéről

Auguszus 20-án pokolgépes merénylet végzett Alekszandr Dugin filozófus lányával, Darja Duginával. Orosz értesülések szerint valójában a Putyin elnök ideológusának tartott Alekszandr Dugin volt a fő célpont. De vajon miért jelent veszélyt a globális világra az a filozófus, akit a gondolatai miatt akarnak likvidálni? Erről is írt Szakács Árpád Alekszandr Dugin magyarul megjelent új könyvének előszavában, ami a napokban került a könyvesboltokba Eurázsiai küldetés címmel.





Fotó: Maxim Shemetov / Reuters

2022. szeptember 22-én az amerikai Action for Democracy tanácsadó testületének egyik tagjával, Simon Chenggel közölt interjút a magát keresztény konzervatívnak tartó Orbán-kormány politikai szócsöve, a Magyar Nemzet. A George Soroshoz köthető csoport általános felforgató tevékenységet fejt ki a világban, amit ők a demokrácia terjesztésének neveznek. Ez a lényeges információ nem volt kiemelve a lapban, az viszont igen, hogy Cheng úr zaklatástól tartott a magyar hatóságok részéről, amiért Budapestre jött tanácskozni a George Soros által fenntartott CEU falai közzé. Ugyanis az Action for Democracy szervezeten keresztül folyamatos támogatást kap a hazai balliberális oldal. Idézzük a Magyar Nemzetet: „Mint megírtuk, a szervezet több országban is tetemes összegekkel támogatta a kormányváltásra törekvő baloldal kampányát, így Olaszországban és hazánkban is. Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje maga beszélt arról a minap, hogy az Action for Democracytól több száz millió forint érkezett a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára, amelyből a Gyurcsány-koalíció egészének a kampányát is finanszírozták.”

Ha ez így van, az bizony meglehetősen visszás, és minimum tanúként kellene kihallgatnia a rendőrségnek az illetékeseket. Ehelyett a Magyar Nemzet pozitívumként azt emelte ki, hogy milyen nagyvonalú módon bántak a hatóságok Simon Chenggel, akinek semmi oka nem volt a félelemre. Tehát George Soros globalista zsoldosai nyugodtan megtartották a budapesti tanácskozásukat, Cheng úr pedig szép emlékekkel távozott a magyar fővárosból.

2014-ben egy másik amerikai szervezet, a National Policy Institute is konferenciát rendezett Budapesten. Az egyik díszvendég Alekszandr Dugin orosz filozófus volt. Ez az amerikai jobboldali csoport a George Soros-féle szervezetekkel áll szemben és az ellen küzd, amit a globalisták támogatnak.

A plakátokon, a politikai szlogenekben Soros ellen harcoló Orbán Viktor miniszterelnök a jobboldali amerikai szervezet budapesti rendezvényét betiltatta , vezetőjét előállították. Pontosan erről írt 2014. szeptember 29-én a Magyar Nemzet. Meg arról, hogy: „A magyar kormány élesen elhatárolódik minden idegengyűlölő, kirekesztő és a kisebbségeket vallásuk, származásuk miatt sértő szerveződésektől, így a Budapestre tervezett radikális konferenciától is. A konferenciát a szélsőséges körök arra akarják felhasználni, hogy lejárassák Magyarországot a nemzetközi közvélemény előtt, ami elfogadhatatlan – olvasható a külügyi tárca közleményében. Emlékeztettek arra is, hogy a National Policy Institute konferenciáján a tervek szerint felszólalna Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő, és az előadók között szerepel Alekszandr Dugin, »a közismerten radikális, rasszista, nagyorosz nacionalista, illetve ukránellenes nézeteket valló orosz politológus és ideológus«. A tervezett rendezvény ellen tiltakozott az Együtt-PM és a Demokratikus Koalíció is, az MSZP Baloldali Tömörülés Platformja pedig már szerdán követelte, hogy tiltsák be »a fehérek felsőbbrendűségét hirdető és államát megteremteni kívánó« szervezet konferenciáját. – Magyarország nem adhat otthont egy olyan radikális nézeteket hirdető konferencia megrendezésének, amelynek kimondott célja egyebek között a Jobbik ideológiájának népszerűsítése és a fajgyűlölő eszmék terjesztése – írta közleményében az MSZP.” Ezzel zárult a Magyar Nemzet írása.

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, 2022-ben az Együtt-PM és a Demokratikus Koalíció, az MSZP Baloldali Tömörülés Platformja egy választási listán indult a Jobbikkal. Gyöngyösi Márton 2022-ben a Jobbik elnöke lett és a sorosista globalisták szócsöve. 2022. július 23-án pedig maga Orbán Viktor hirdette meg Tusványoson, hogy „Mi nem vagyunk kevert fajúak és nem is akarunk azok lenni”.

De 2014-ben még nem tartottunk itt. 2016. május 19-én még érvényben volt Orbán elvárt tiltása, ezért Dugin nem léphetett be az EU területére. Idézem az akkori Magyar Nemzetet: „Magyarország kérésére nem kapott belépési engedélyt az Európai Unió területére Alekszandr Dugin. Az orosz filozófus – akit sokan Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik ideológusának tartanak – Görögországba utazott, de a theszaloniki repülőtéren a határőrök megtagadták belépését az országba. A görög Katheon portál angol nyelvű változata szerint a filozófus a Cargrad nevű televíziós csatorna főszerkesztőjeként látogatott volna az ortodox egyház szent helyére, az Athosz-hegyre.”

A fenti bonyolult és szövevényes esetet a tipikus liberális kettős mérce alapján egy mondatra is le tudnánk egyszerűsíteni: Budapesten a világot felforgató, magyarellenes, szélsőliberális összejövetelt lehet tartani a keresztény konzervatív, a globalisták ellen küzdő Orbán Viktor védelme alatt, míg a George Soros ideológiájával szembemenő tanácskozást viszont nem, mert az szélsőjobboldali, azt betiltják, vezetőjét előállítják, a felszólalókat kitiltják Magyarországról. Ha csak ennyivel kezdtem volna, sokan csóválták volna a fejüket, azt gondolva, márpedig ilyen nincs. Pedig van.

Most viszont nem ez a lényeg, hanem maga Alekszandr Dugin, akit az elmúlt években más országokból is kitiltottak. De vajon ki lehet ez a személy, akinek a gondolataitól ennyire retteg a globális elit, és arra utasítja helytartóit, hogy azok a legkeményebb módszerekkel lépjenek fel a filozófus ellen? Vajon kik azok, akik 2022. augusztus 20-án ukrán merényletnek álcázott amerikai akcióban meggyilkolják Alekszandr Dugin egyetlen lányát, a 30 éves Darja Duginát? A híradások szerint maga Alekszandr Dugin azért maradt életben, mert a detonáció előtt átszállt egy másik autóba.



Fotó: East2west News

Miért jelent veszélyt a globális világra az a filozófus, akit a gondolatai miatt akarnak likvidálni? Ezt a „végső megoldást” a legszigorúbb cári és szovjet rendszerben is igyekeztek elkerülni, Dosztojevszkij és Szolzsenyicin vagy Dovlatov veszélyesnek számított a rendszerre, de a meggyilkolásukat a legembertelenebb, legsátánibb vezető sem vállalta be.

Ma a felvilágosult Nyugat ehhez a kőkorszaki barbár módszerhez nemcsak asszisztált, hanem tapsolt is. Mert a Nyugat ma már nem a békét, a harmóniát jelenti, hanem a fény nélküli szakadék mélyét, a lelki sivárságot, a pusztulást, az életösztön teljes hiányát. A Nyugat ma a megtestesült pokol, ahol most minden porig ég, ami évezredeken keresztül épült szellemi és lelki értelemben egyaránt.

Az Európát tönkre tevő erők az elmúlt évtizedekben tovább terjeszkedtek kelet felé. Zavarja őket, hogy Kelet fénye még mindig beszűrődik a nyugati szakadékok peremére és félő, hogy valakik rájönnek arra, a sötétségen kívül van más is. Tudják, a gondolat teremtő ereje a fénnyel egyesülve legyőzhetetlen. Külön-külön kell leszámolni mindegyikkel. Külön a gondolattal, külön a fénnyel.

A globalisták Ukrajnán keresztül megkezdték Kelet ostromát, annak a fellegvárnak az elpusztítását, amely tradicionális alapokon nyugszik és van benne erő.

Napjaink történéseiről 2022. szeptember közepén Alekszandr Dugin ezt mondta: ez a harmadik világháború küszöbe. A „nukleáris armageddon valószínűsége napról napra nő” (…) „Teljesen világos, és ezt több amerikai katonai parancsnok nyíltan ki is mondja, hogy a Nyugat még azzal sem elégszik meg, ha teljesen kivonulunk az egykori Ukrajna területéről, hanem a saját földünkön fogunk kikötni, ragaszkodva a »feltétel nélküli megadáshoz« (Jens Stoltenberg), a »deimperializációhoz« (Ben Hodges), Oroszország feldarabolásához”. Dugin arra hívja fel a figyelmet, hogy „Érdemes tehát hideg fejjel beismerni, hogy a Nyugat hadat üzent nekünk, és már vívja is a háborút”.

Alekszandr Dugin ma a fent megnevezett „keleti” világ legjelentősebb filozófusa. Nem az egyik, hanem a legnagyobb. Az eurázsianizmus keretében egy olyan gondolatkört élesztett újjá, modernizált, mely nem egyszerű utópia, hanem egy stratégia. A túlélés stratégiája, az ellenállás stratégiája, a győzelem stratégiája. Ezért akarták Alekszandr Dugint minden helyről kitiltani, elpusztítani, lánya meggyilkolásán keresztül megtörni – mondják róla a hívei.

Alekszandr Dugint az elmúlt évtizedekben a magyarországi médiában is rengeteg támadás érte. Mind ugyanarra a kaptafára készült, mint amivel a globalista média megpróbálta lejáratni. Zavaros, őrült, önmagának ellentmondó, amit kifejt, az nem vehető komolyan – harsogták róla mindenhol. Ha ez így van, akkor miért tartanak tőle ennyire? – tehetjük fel a józan magyar paraszti ész kérdését.



Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

Jelen kötet kiadásával Alekszandr Duginnak nem híveket akarunk szerezni, hanem egy olyan gondolatkört szándékoztunk bemutatni, amit egyre kevésbé lehet figyelmen kívül hagyni. Sem méltatni, sem bírálni nem szeretnénk, mert azzal már most befolyásolnánk az olvasót. Az önálló gondolkodást senkinek sem szabad megspórolnia. Dugin alternatíváinak egy része nem feltétlenül alkalmazható magyar viszonylatban, ugyanakkor gondolatébresztően hathat azokra, akik a magyar sajátosságokra vonatkozóan keresik a válaszokat. Kiemelten jeleznénk azt is, hogy Dugin több tucat könyvet írt, tehát ez a munka nem alkalmas arra, hogy szerzőjéről általános ítéletet mondjon bárki is.

Dugin évekkel ezelőtt azt írta: „A világ hamarosan elmerül a káoszban. A pénzügyi rendszer össze fog omlani. Zavargások, etnikai és társadalmi konfliktusok fognak kitörni mindenhol. Európa napjai meg vannak számlálva. Ázsia felbolydult állapotban van. A tengernyi bevándorló mindenhol meg fogja dönteni a fennálló rendet. A jelenlegi rendszer összeroppan és bedől. Ezután az átmeneti időszak után egy közvetlen globális diktatúrát fognak bevezetni. Készen kell állnunk és azonnal el kell kezdeni az ellenállás világméretű megszervezését.”

Ma már mindenki számára teljesen világos, hogy mi következik. A Great Reset transzhumán globális ideológiája csap össze a tradicionális alapokra építkező, az embert középpontba helyező eurázsianizmus erőivel.