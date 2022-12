Publicisztika :: 2022. december 11. 14:53 ::

A várakozás szentsége

Ezüstvasárnap van, advent harmadik vasárnapja. Közeleg a karácsony, Jézus születése, majd lassan, de biztosan az év vége. Az elmúlt esztendőt lezáró év végi számvetés ugyan még várat magára, felgyorsult és rohanó világunkban sokaknak már az is gondot jelent, hogy akár egy-egy pillanatra kiszálljanak a mókuskerékből és elgondolkodjanak, hova jutottak, merre haladnak, helyes-e az az irány, amely felé az életüket menedzselik. Rosszabb esetben a „megállás” nemcsak az időhiány és az állandó rohanás miatt nem válik opcióvá, hanem sokan nem is képesek rá, elfelejtették módszerét, jelentőségét. Pedig az év végi elcsendesedésre talán soha nem volt akkora szüksége a világnak, mint manapság.



Gaudete vasárnap, advent 3. vasárnapja (kép: nagykapos.ma)

Advent kezdete egyben a karácsonyi ünnepkör kezdete is, a Jézus Krisztus születésére való várakozásé. A nappalok egyre rövidebbek, az éjszakák egyre hosszabbak és hidegebbek, amelyek gyakorta az ember hangulatára, lelkiállapotára is rányomják a bélyegüket, melyet modern korunk válogatott megpróbáltatásai csak tovább mélyítenek.

Kevesen tudják, de a 19. században (az első adventi koszorú 1839-ben készült el és sok más keresztény szokással – köztük az adventi naptárral – egyetemben német földről származik) még 24 gyertya díszítette a koszorút, értelemszerűen minden nap egyet kellett meggyújtani. Ez mára már – valószínűsíthetően a 19. századhoz képest már sokszorosára gyorsult világunk miatt – négy gyertyára módosult, melyeket vasárnap – jelen esetben ma a harmadikat – gyújtunk meg. Noha sok adventi koszorún már a gyertyák színe sem az eredeti, a hagyomány szerint három lila és egyetlen rózsaszín díszíti azt, természetesen mindegyik önálló jelentéssel bír. Advent első vasárnapja így lett a hit napja, a második a reményé, a harmadik az örömé, a negyedik pedig a szereteté, más értelmezés szerint pedig a bűnbánaté. A mai napon a rózsaszín gyertyát kell meggyújtani, s mivel az adventi időszak nem csak a várakozásé, de a bűnbánaté is – utóbbi szorosan összekapcsolódik a fentebb említett év végi számvetéssel – átlépve advent második felébe – tehát a mai naptól – ebbe a bűnbánatba és várakozásba már öröm is vegyül, ezüstvasárnap ezért az öröm napja is. A rózsaszín gyertya egyébként Szűz Máriát, Jézus édesanyját is jelképezi.

A bűnbánattal és az elcsendesedéssel párhuzamosan, illetve azt kiegészítendő, advent (úrjövet) idején – hasonlóan a szintén lelki felkészültséget igénylő húsvétkor – böjtöt is tartottak, azonban ennek szokása a 20. század elejétől kezdve eltűnt.

Sajnálatos módon advent igazi jelentősége a jól ismert modern világunk tükrében egyre inkább háttérbe szorul, s nemcsak az embereknek okoz gondot a várakozás, vagy az elcsendesedés, de maga a korszellem sem szereti azokat, kényelmesebb neki engedelmes ösztönlényeket kitermelni magából. A fogyasztói társadalom és úgy általában a rablókapitalizmus a féktelen vásárlást hozza párhuzamba a karácsony szellemiségével, melyet a modern ipar feketéket népszerűsítő, a fajkeveredést pozitív színben feltüntető reklámokkal is megtámogat, ehhez elég elgyalogolni a legközelebbi üzletközpontba, vagy csak megnézni egy-két karácsonyi reklámot az interneten.

Itt természetesen nem magával az ajándékozással van a probléma, hiszen ember nincs a földön, aki ne szeretne ajándékot kapni, az ajándékozás öröméről nem is beszélve. Azonban a lelki felkészülést, az átvitt értelemben való elcsendesedést mára már ki-, vagy legalábbis háttérbe szorította az ünnep narratívájának átértelmezése, átüzletesítése, rosszabb esetben átpolitizálása woke-szemszögből. A lelki számvetés bonyolult, terhes feladattá vált, mert önmagunkkal szembenézni ugyebár nem veszélytelen dolog, a modern ember pedig nem szereti túllépni a komfortzónáját, különösen akkor nem, ha az a javát szolgálná. Így vesztette el lényegi értelmét többek életében az advent is, oly sok más dologhoz hasonlóan.

Persze manapság senki nem vonhatja ki magát a modern világ forgatagából, aki ezt állítja, téved, a társadalomból való kivonulás pedig szintén nem nyújt megoldást semmire. Ahhoz, hogy az északi civilizáció visszatérhessen régi dicsfényéhez, vagy a régi értékekre is építkezve valami jobbat, újat és nemesebbet építsen, ahhoz olyan lelkek is kellenek, amelyek képesek felépíteni azt. Ezen építkezésnek nulladik állomása tehát a saját lelki békénk és egyensúlyunk megtalálása a hatékonyabb alkotás és a külső-belső harmónia oltárán. S ha arra nincs is lehetőség, hogy ne lélegezzünk együtt ezzel az egyre inkább sötétülő világgal, arra van, hogy egy napon újat, jobbat építsünk helyette. Ehhez viszont az adventi számvetésre, lelki elcsendesedésre, a magunkba tekintésre is szükség van.

Áldott adventet és hatékony várakozást kívánok mindenkinek az adventi időszak félidejében, ezüstvasárnap, az öröm vasárnapján!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info