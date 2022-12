Publicisztika, Sport :: 2022. december 21. 12:13 ::

Kóserkonzervatívok akcióban - még egy szó a katari vb-döntőről

Az előzőek során áttekintettük, miért is érthető és természetes, hogy fehér európaiként a csupán idézőjelesen „francia” válogatott helyett az argentin válogatottnak szurkoltunk, ugyanakkor megnéztük azt is, miért felesleges ebből a győzelemből és szimpátiából messzemenőbb következtetéseket levonni.

Azonban nem mehetünk el amellett sem, miért kétarcú a Fidesz politikája még ebben a kérdésben is, és mi a baj (már sokadszorra) a melegkonzervatív narratívával.



Ha valamiért biztosan nem kell magyarázkodniuk a Breuer TV-ben, az az antiszemitizmus. Ellenkezőleg...

Ki tudja, miért, de még az argentin nagykövet is elhatárolódott a fideszes Németh Szilárd kijelentésétől, miszerint „fehér, keresztény, európai értékeket képviselő ország” lett a vb-győztes. Ennek elemzése helyett ez maradjon inkább az ő – mármint a nagykövet – szégyene, számunkra sokkal érdekesebb az, hogy átlássuk ezt az egyébként teljesen helytálló fideszes állásfoglalást.

Tudniillik, elég kétkulacsos a merítés, ha belegondolunk, hogy a „fehér európaiság” iránti rajongás nagyjából ki is merül ennyiben kormánypártéknál. Lehet és kell is örülni a győzelemnek, de részben pontosan erre céloztam akkor, amikor azt mondtam: a mi problémáinkat ez még nem oldja meg, s ezt Németh Szilárd is pontosan tudja. Legalábbis hamar leolvad a mosoly az arcunkról, ha belegondolunk, Magyarországon mégis milyen állapotok uralkodnak etnikai szempontból, melyek ellen a Fidesz semmit nem tesz. Ilyenkor hol marad a „fehér, keresztény Európa” felmagasztalása? Vagy a Németh Szilárd-i kijelentés gőzlevezetés csupán? Persze, hogy az, a kérdés költői.

Természetesen a sok ostoba balliberális megmondóember nem azért bírálja Németh kijelentéseit, amiért mi. Nekik még ez is „sok és vállalhatatlan”, szembemegy azzal a rohadt nagy „toleranciájukkal”. Örülhetnek és hápoghatnak, magyar viszonylatban sehol sincs az a fene nagy fideszes elszántság a „fehér Európa” iránt. Nagy szavak vannak, tettek nincsenek.

Aztán itt vannak még nekünk a meleg-, vagy kóserkonzervatívok, azok közül is az egyik hazai helytartójuk, „DJ Jeszy”, Jeszenszky Zsolt. Mindent megtesz, hogy a hazai jobboldal is ebben a nyugati típusú, megalkuvó kakikonzervativizmusba süllyedjen, szerencsére eddig nem túl nagy sikerrel.

Miután megosztotta az ebben a cikkben is mellékletként elhelyezett képet Facebookon, a liberálisoktól származó „elítélő hozzászólásokra” a maga sajátos univerzumában felelt egy viszontválasz során, amely itt olvasható, és lényegében annyira kínos, hogy az ember azt kívánja, bár inkább a franciáknak szurkolt volna – mármint a melegkonzervatív srác.



A libsi felháborodást, majd kínos kóserkonzervatív magyarázkodást okozó bejegyzés (forrás: Jeszenszky Zsolt/Facebook)

Kínosnak kínos és még rendkívül unalmas is, mert ennek az embernek az egyetlen létező érve a „liberálfasizmus” körül forog, ugyanis megint sikerült iderángatni a jó öreg fasiszta=kommunista baromságot. Nyilván azt magyarázni sem kell, hogy Jeszynek fogalma sincs a fasizmusról, és valószínűleg soha az életében nem olvasott egyetlen fasiszta művet sem (vagy olvasott, csak hazudik), de aki ilyen szinten defenzívából játszik, amikor kapja az ívet a liberálisoktól, jobb lenne, ha inkább meg sem szólalna, mert ez egész egyszerűen nevetséges, egy pillanatig nem ellenfél az expanzív woke-vírus számára.

Van itt még egyéb magyarázkodás is, „fekete haverom mondta a poént”, meg hasonlók, akinek van kedve meg türelme, rágja át. Mindenesetre egy fehér válogatott győzelméből eljutottunk odáig, hogy az antirasszistáknak szerinte „fasiszta nézeteik vannak”, majd a „nagy harcos” a végén oda lyukad ki, hogy „a rasszizmus semmilyen formája nem OK, sem a fizikai, sem a verbális”.



Ő is előkerült a bejegyzés alatt, csak a jó Isten tudja, miért. Biztos unatkozott (forrás: Jeszenszky Zsolt/Facebook)

Végülis akkor egy platformon vagy a ballibsikkel, nem, Jeszy? Tök jó, hogy odaír belőlük pár darab a mémed alá, majd a magyarázkodásnak szánt 20 soros írásod végén már egy véleményre is kerültök, ugyanis a rasszizmus szerintük sem OK. (Magát a fogalmat egyébként a 20. század második felének során töltötték meg „negatív tartalommal”, de ezt úgyis hiába magyaráznám neked.)

Nyilván az is fontos „mentőkörülmény” Jeszy szerint, hogy ő már régóta Kamerunnak drukkol, csak, hogy véletlenül se legyen vádolható ezzel a „csúnya rasszizmussal”. De mindegy is. Az egész egy kóserkonzervatív magyarázkodás a balliberális gőzhenger felé, így azok elmondhatják magukról, hogy pár hozzászólás formájában totálisan befenyítettek egy kormánypárti megmondóembert. Egyszerű, időhatékony munka.

Igen, és sokak szerint ma a kormánypárt és a Jeszenszky Zsolthoz hasonló kóserkonzervatívok fogják az országot megvédeni az egyre agresszívabb balliberálisoktól, woke-kal, LMBTQ-lobbival, frankfurti iskolával, mindennel együtt. Közben pontosan a neokonzervatívok azok a hasznos idióták, akik az ellenség kottájából játszanak úgy, hogy sokszor nem is tudják, hogy azt teszik. Megfelelnek a baloldal által lefektetett játékszabályoknak, „közös nevezőt” keresnek, elítélik a fasizmust, betartják a demokrata „értékeket”. Lényegében azt sem túlzás kijelenti, hogy nem is a baloldal expanziója miatt süllyedtünk idáig, hanem a társutas szalonjobboldal teszetoszasága miatt. Várat ugyanis nem lehet úgy védeni, hogy az állítólagos várvédők az ostromlók által megszabott kereteken belül, langymeleg módon védekeznek.

De legalább megtudtuk, hogy „DJ Jeszynek” vannak „nagyon jó fekete barátai is”. Bizonyosan „rendkívül sokakat” érdekelt ez a tény.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info