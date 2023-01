Mint arról mi is beszámoltunk, Győzike belépett a Fideszbe, a párt pedig tárt karokkal fogadta. Ez már önmagában számos kérdést vethetne fel a kormánypárttal kapcsolatban, ám ha az elmúlt egy évet nézzük, mégis arra a szomorú következtetésre kell jutnunk, hogy a bejelentés se nem váratlan, se nem meglepő.

Azonban nem volt ez mindig így. A “nemzeti fordulat előtt”, mikor a Fidesz-KDNP még csak a polgári konzervatívot játszotta, Győzike és társai nem olyasvalakik voltak, akikkel előnyös volt pózolgatni. Sokkal inkább gúny tárgyát képezték a pártvezetés körében.

Semjén Zsolt 2007-ben a Fidesz-KDNP kongresszusán például kifejezetten a cigány médiacelebbel viccelve támadta az akkori MSZP-SZDSZ kormányt:

Azóta nagyot fordult a világ a “nemzetivé” mázolt Fidesszel-KDNP-vel, és akár eljuthatunk odáig is, hogy valóra válnak a 15 éves jóslatok, és Győzikéből tényleg az Akadémia elnöke lesz? Ráadásul egy Fidesz-KDNP kétharmad alatt? Elvégre most aztán tényleg bármit megtehetnek, és meg is tesznek. Akkor miért ne? Manapság már mit számítanak a kulturális értékek, az erkölcsök vagy egyáltalán bármi? A lényeg, hogy jönnek a cigány szavazatok, nyernek, és “mehet a mulatási” - írja az esetet felelevenítő Magyar Jelen.