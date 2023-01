Publicisztika :: 2023. január 20. 23:40 ::

A Gyurcsány-miniszter jobbkezével "erősít" a Fidesz a kultúrában

„Demokratikus döntésnek tartható, hogy a választások előtt neveznek ki új vezetőket nemzeti közintézmények élére?” – tette fel az írásbeli kérdést Hiller Istvánnak Halász János 2009 novemberében. A parlament kulturális bizottságának fideszes alelnöke azért volt felháborodva, mert ekkor már nagyjából 100%-ban biztos volt a balliberális oldal bukása, de Hiller váratlanul 9 fontos nemzeti kulturális pozíció élére új embereket nevezett ki, és hogy nem jobboldaliakat, azt még a hülye is tudta. Az akkor még kőfideszes Heti Válasz november 26-i számában Halász kifejtette: „a kulturális miniszter a választásokig hátra lévő néhány hónapra meghosszabbíthatta volna a hivatalban lévő vezetők fél éve amúgy is lejárt kinevezését.”

„Az utódok kiválasztása politikai háttéralkuk nélkül történt” – fogalmazta meg bírálatát a Heti Válasznak a fideszes kultúrpolitikus. Ezt kövezően a lap elkezdte felsorolni a botrányosnak tartott kinevezéseket. Fontossági sorrendben a legelsőnek Méhes Márton nevét emelte ki, akit Hiller nevezett ki a bécsi Collegium Hungaricum élére. Hiller István ekkoriban nemcsak a kommunista utódpárt erős embere volt, hanem Gyurcsány Ferenc, azaz a szocialisták oktatási és kulturális minisztere is, Méhes Mártont pedig közismerten a jobbkezeként tartotta számon még a balliberális média is. Érthető, hogy zavarta a fideszesek szemét az, hogy egy ilyen hátterű ember veszi át a nemzeti szempontból is kiemelt jelentőségű bécsi magyar kulturális intézet vezetését.

És hát arról a Méhesről volt szó, aki nem sokkal korábban állás nélkül maradt, ugyanis távozott a művészeti igazgatói pozíciójából, amely a Pécs Európa Kulturális Fővárosi programszervezésével volt összefüggésben. Természetesen ide is Hiller István ejtőernyőzte be, amit a helyi rutinos öreg szocik nem vettek jó néven. Az agilis programszervezőt viszonylag gyorsan kiszorították, aminek a lemondása lett a vége.



Hiller bejelenti, hogy Méhes Mártont (jobb oldalon) küldi Bécsbe

Tehát az ifjú titánnak épp nem volt állása, Hillernek meg már elkezdték a visszaszámlálást, így a tárcavezető jó érzékkel ültette be embereit a biztos és jó fizetésű pozíciókba.

„Nagy megtiszteltetés számomra a Bécsi Collegium Hungaricum (CH) vezetése” – mondta kinevezése után a Népszava 2009. november 11-i számában Méhes Márton. „Olyan intézményt szeretnék vezetni, amelyet az osztrákok is magukénak éreznek” – hangsúlyozta. „Nyitott CH-ra van szükség, ami nem csupán idehozza a magyar művészeket, tudósokat, hanem behozza a magyar szempontokat is az osztrák közbeszédbe.” Méhes szerint sokat tanulhatunk egymástól a múlt feldolgozása kapcsán is.

Ezeket a gondolatokat fordítsuk le magyarra: mi sem természetesebb a mucsai magyaroktól, minthogy a saját pénzükön olyan intézményt tartsanak fent Bécsben, amelyet a magyargyűlölő osztrák politikai elit is a magáénak érez. A feladat teljesítésében Méhes később kivette a részét, szorgalmasan importálta a balliberális sivalkodókat Bécsbe a szabadkőműves Márton Lászlótól Karafiáth Orsolyáig, hogy aztán ott nemzetünk ezen nagyjai nácizhassák, nacionalistázzák, leszélsőségesezzék, egyszóval lejárassák Magyarországot, mert ugye „tanulhatunk egymástól a múlt feldolgozása kapcsán is.”



Méhes (balról a második) és Hiller az egyik bécsi rendezvényen osztrák barátaikkal

Ekkor már a templomba járó magyar nemzeti keresztények voltak hatalmon, és olyan nagy fa nőtt ki ebből a győzelemből, amelynek az árnyékában Méhes Márton, Hiller István jobbkeze is hűsölhetett kint Bécsben 2015 áprilisáig.

A Méhes kinevezése miatt korábban reklamáló Halász Jánosnak is felvitte az Isten a dolgát, 2010-től államtitkár volt, sőt 2013-tól kulturális államtitkár, azaz lényegében miniszter, hiszen a sok ágazatot összefogó Emmi égisze alatt minden kulturális terület alá tartozott, azaz ő lett Méhes Márton főnöke. És ahogy már ezerszer megszokhattuk a Fidesztől, amikor nincs politikai tétje, akkor igen harcos kedvükben vannak a keresztény polgáriak, amikor pedig eljön a cselekvés ideje, a bátor oroszlánok hirtelen degenerált macskaként dorombolnak az egereknek. Így aztán Méhes élt, mint Marci Bécsben.



A magyargyűlölő Konrád György is méltatta Méhest

Méhes Márton jó szakember, ezt jól tudta a magyargyűlölet Oscar-díjasa, Konrád György is. A Mozgó Világ júniusi számában így méltatta Hiller jobbkezét:

Olyan kultúra kell, ami megjelenik egész jó ötletekben, amelyeket például a Méhes Márton kezdeményezett. Jó események zajlottak, jó kulturális események, jó művészeket hívtak meg, kezdődött valami bizakodás. A művész kollégák felemelték a fejüket, azt mondták, hogy ez jó. Én Méhes Mártont Berlinből ismerem, a Collegium Hungaricum tehetséges igazgatóhelyettese volt, jó hangulatot teremtett, megtanulta a kulturális kapcsolatépítés és diplomácia stílusát, modorát, értékeit. Valószínű, hogy éppenséggel Németországban lesz egy nagyon jó pozíciója.

Konrád György nem tévedett nagyot, Méhes valóban jó lett volna Berlinbe, de oda Nagy Mártát, a budapesti német állami Goethe Intézet kulturális referensét nevezte ki a magyar nemzeti keresztény külügy. (2014 óta a külügyhöz tartoznak a kulturális képviseletek.) Nagy Márta német zsoldban sokat dolgozott Magyarország lejáratásán, így már régen eljött az idő arra, hogy a német adófizetők helyett a magyarok tartsák el, így most ő van kint Berlinben.

Viszont milyen magyar nemzeti keresztény konzervatív ország az, amelyik nem becsüli meg országlejárató tehetségeit? Méhes Márton a vörös nyakkendőjét szép magyar dolmányra cserélte, jövő héten, január 26-án Hiller István jobbkeze visszatér Bécsbe. Szijjártó Péter ugyanis Méhes Márton bízta meg azzal, hogy ismét ő vezesse a magyar kulturális képviseletet.

Szakács Árpád – Magyar Jelen