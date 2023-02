Publicisztika :: 2023. február 25. 11:46 ::

Átment fenyegetőzésbe a bolsevik Szikra Mozgalom

Jámbor András országgyűlési képviselő és az általa vezetett Szikra Mozgalom szellemi elődjeik között tudhatja Lenint, és ebben semmi túlzás nincs. Ugyanis már maga a mozgalom neve is árulkodó, bizonyára nem véletlen egybeesésről van szó. Az Iszkra (magyarul Szikra) Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt Lenin által alapított politikai lapja volt 1900 és 1905 között.



Fotó: Trenka Attila / Mandiner

Mint ismeretes, a rendőrség elengedte egyik aktivistájukat, akit azért vettek őrizetbe, mert összefüggésbe hozták az antifatámadásokkal. Azt azért fontosnak tartjuk megjegyezni, a büntetőeljárásnak továbbra is gyanúsítottja! Ennek ellenére a Szikra annyira megörült a hírnek, olyan nagy lett az arc, hogy rögtön át is mentek konkrét fenyegetőzésbe.

– Újabb bizonyítékok elemzése alapján kiengedték a Szikra Mozgalom lassan két hete előzetes letartóztatásban lévő tagját! A Bíróság belátta, hogy az eddig felmerült, a gyanúsításhoz használt bizonyítékok nem elég erősek ahhoz, hogy az elfogott aktivistát benntartsák, úgyhogy mostantól szabadlábon védekezhet – írják közleményükben

– Úgy tűnik, egy Facebook like, illetve egy gyanúsnak tűnő kabát és sál mégsem elég ahhoz, hogy hosszú távon megfosszanak valakit a szabadságától. Az elmúlt hetekben szélsőjobboldali portálok magánszemélyek személyes adatait publikálták uszítás céljából, illetve méltatlanul és megalapozatlanul indítottak lejáratókampányt Jámbor András és a Szikra Mozgalom ellen. Üzenjük az ebben szerepet vállaló média platformoknak, jogi útra fogjuk terelni azt, hogy az ártatlanság vélelmét figyelmen kívül hagyva megpróbáltak méltatlan módon lejáratni valakit – folytatják.

– A rendőrség február 24-i közleménye alapján újabb körözési parancsot adtak ki további gyanúsítottak ellen. A Szikra Mozgalommal továbbra is elhatárolódunk minden erőszakos tevékenységtől, és bízunk benne, hogy mihamarabb felelősségre vonják a bűncselekmények tényleges elkövetőit. Ha pedig bebizonyosodott, hogy a hatalom meghurcolt egy ártatlan aktivistát, miközben passzívan nézte a szélsőjobboldali fenyegetéseket és uszítást, akkor politikai és morális elégtételt fogunk venni. Nem tűrjük az erőszakot – zárják fenyegetőzve soraikat.

(Bár a rendőrség a pontos nevet és a Jámborék számára kellemetlen szikrás szálat persze nem kötötte a köz orrára. Pedig ők és más elvtársak is szeretik ilyenkor magukat békegalambnak beállítani – a szerk.) No, akkor kedves fiúk és lányok, akarom mondani elvtársak és elvtársnők. Nem eszik azért olyan forrón a kását, nemigen fognak megállni azok a „jogi útra terelések”, ugyanis a nemzeti portálok nem tettek mást, minthogy a rendőrség közleményére hivatkoztak. A tények: a ti aktivistátokat vitte be a rendőrség, őt tették előzetesbe, és amennyiben a rendőrség erről tájékoztatja a nyilvánosságot, szabadjon már megírni, nemde?

Másrészt azért csendesebb lennék a helyetekben, ismétlem, továbbra is gyanúsított, és a nemzetközi antifa mozgalmak és a Szikra közötti kapcsolat éppúgy nem tagadható. Ennek tükrében ildomosabb volna mértékletességet mutatni, de a bolsevikok már 100 éve is ilyenek voltak, és ilyenek ma is. Pofátlanok, irritálóak és erőszakosak. Miközben arról írtok, „nem tűritek az erőszakot”, elégtételről beszéltek, ami az elmúlt hetek eseményei alapján finoman szólva is kétértelmű. Tényleg ezt a folyamatot akarjátok elindítani? Mitől ez a magabiztosság, hogy ebből ti jól fogtok kijönni?

Lantos János – Kuruc.info