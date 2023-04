Publicisztika :: 2023. április 28. 19:15 ::

A wishes Greta Thunberg

Meggyőződésem, hogy a Fidesz szándékosan építi le a magyar oktatást, véletlenül ugyanis egyetlen politikai rendszer sem szerez magának ennyi haragost. A tanítók, tanárok társadalmának lassan teljes egésze lesz a Fidesz ellensége – valljuk be, teljes joggal. Kellő és megfelelő képviselet híján azonban a tanárok két szék közé estek: az oktatás negatív irányba történő átszervezésével a kormánypárt céltáblái lettek, helyzetükön az őket kihasználó baloldal pedig tovább ront.



Nem létezik akkora rendőri fizetés, amennyiért ezt el lehet tűrni (forrás: Facebook)

Nem volt ez máshogy a hétfői, tanárok melletti demonstráción sem, amely most már mondhatjuk, hogy szokás szerint a Karmelitánál végződött, némi kordonbontás kíséretében. Az oktatás helyzetén ezúttal sem sikerült javítani, de legalább a helyszínen volt a baloldali politikusokkal pózolgató, slam poetry „művésznő” , Pankotai Lili.

Pankotai pontosan azon az úton jár, amit még 2022 októberében megjósoltam neki, eddigi pályafutása alapján a baloldali rendszer része lett egyfajta kampányanyagként, ahol a minden hájjal megkent politikusok és liberális szervezetek úgy hordozzák körbe, mint a véres kardot. Azonban azért meg kell hagyni, hogy a ballib média által is erőteljesen felkarolt Pankotai jóval tovább tudott a felszínen maradni – eddig legalábbis, mint korábbi versenytársai, mondjuk Nagy Blanka, pedig utóbbi „baráti szívességből” még jó tanáccsal is ellátta Lilit.



Pankotai Lili nemrég Donáth Annánál járt, ahol egy "projektmunka" keretében dolgoztak együtt az Európai Parlamentben. Donáth szerint a lány "kitartó", "szorgalmas" és "felkészült" (fotó: Donáth Anna / Facebook)

A rendszerbe friss húsként érkezők számára két út van: miután már elég bőrt lehúztak róluk és kisajtolták őket, megunt játékként mennek a süllyesztőbe, vagy megedződnek ezen időszak alatt, és bár kicsontozott halként, de életben maradnak. Utóbbi ritka, hiszen pont az a legnagyobb akadálya, hogy ilyen korán bekerültek a mókuskerékbe. A hirtelen jött „népszerűség” miatt számos lépcsőfokot átugrottak, tanulatlanok és felkészületlenek. Olyan szamárlétra ez, ahol ugyan át lehet ugrálni fokokat, de minden egyes ilyen átugrás után nő a leesés veszélye.

A „szabadságharc” pedig továbbra is arról szól, amiről eddig. Pankotai bábfiguraként áll biodíszletet minden ismert – vagy kevésbé ismert – ballib politikus mellett, beperli a volt iskoláját, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumot (utóbbival kapcsolatban abban sem vagyok biztos, hogy a saját ötlete volt), liberális workshopokra jár, hangosbeszélővel rendőrök arcába ordibál (amit egyébként számomra meglepő nyugalommal tűrtek az egyenruhások) stb. Nyomorúságos egy élet lehet ez így a fiatal lánynak, főleg, hogy a magyar oktatással kapcsolatban – amely miatt elvileg az egészet kezdte – nem volt még épkézláb ötlete.



Projektmunka ide, vagy oda, az alsó kép Pankotai számára is egy lehetséges jövőkép (forrás: Facebook)

Persze az ilyen bábokat nem is azért tartják, hogy önálló ötletük legyen, nem az a feladatuk. Ellenben a fideszes média sincs a helyzet magaslatán, az egyetlen dolog, amit felhoznak Pankotai ellen ugyanis az, hogy „trágárkodik”. A kitenyésztett közszereplő ugyanis legalább annyira fontos a kormánypártnak is, mint a balliberális oldalnak. Utóbbi a létfenntartása érdekében faltörő kosként használ minden hasonló, szereplési vággyal küszködő fiatalt, előbbi pedig biztos lehet benne, hogy amíg ilyen szereplők adják a műsort, semmilyen változás nem lesz és garázdálkodhatnak az oktatás területén (is).

No és vajon kik azok, akik továbbra is az elszenvedői lesznek ennek az egész bábszínháznak? Naná, hogy azok a tanárok, akik pusztán megbecsülésre és emberi körülményekre, normális fizetségre vágynak.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info