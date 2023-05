Publicisztika, Elcsatolt részek :: 2023. május 31. 08:02 ::

Románia továbbra sem lát ki a sovinizmusból

Megint, megint, és megint, ahogy már hosszú évek, évtizedek, sőt évszázadok óta. A modern román nemzeti identitás fogalomalkotó lényege a magyarellenes sovinizmus. Ezt tanítják az iskolákban, ez az egyetlen közös valamennyi román pártban. És mindig igyekeznek találni, és találnak is valamit, amibe beleköthetnek, hogy rettegjenek a "magyar revizionizmustól". Mondjuk Novák Katalin Facebook-bejegyzésétől aligha kellene félniük, nemhogy revíziót vizionálni. De az ő "logikájuk" már csak ilyen. Mindig és mindenkor.



Fotó: Beliczay László / Székelyhon.ro

Mint ismert, Novák Katalin szombaton megosztott egy videót a csíksomlyói búcsúból, amelyen a résztvevők a Székely himnuszt éneklik, ehhez pedig annyit fűzött kísérőszövegként, hogy:

Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! #összetartozunk.

A román miniszterelnöki tisztség várományosa Marcel Ciolacu közösségi oldalán reagált Novák Katalin bejegyzésére, amelyben „határozottan elutasította” a köztársasági elnök „elfogadhatatlan, revizionista jellegű” megnyilvánulását. Azt is mondta továbbá, „Erdély a román nemzet örök lelke”, bármit is jelentsen ez a meglehetősen ködös megfogalmazás. Mindenesetre történelmi tény, hogy Erdély összehasonlíthatatlanul több időt töltött a Magyar Királyság részeként, mint az 1878-ban nemzetközi segítséggel összetákolt úgynevezett Románia részeként, amely vér és harc nélkül jutott hozzá a történelmi szerencsének köszönhetően 1920-ban. Érthető tehát a frusztráció, de igazából nem lenne indokolt.

Trianon évfordulója alkalmával általában el szoktam mondani, le szoktam írni, Európa népei között a rendező elvként a konnacionalizmust képzelem el, ami azt jelenti, fel kell ismernünk az európai, azon belül pedig a Kárpát-medencei népek sorsközösségét, ettől persze még előbb vagyunk magyarok, aztán európaiak, és ha érdekeinket sértik a románok (vagy mások), gondolkodás nélkül reagálnunk kell, azt semmiféle szempont nem írhatja felül.

De abban az országban, ahol már maga a himnusz is hamisított (Mátyás királyt román uralkodóként éneklik meg), sajnos nehéz elvárni, hogy megértsék, attól nem lesznek kisebb román hazafiak, ha ellenünk és a történelem ellen határozzák meg önmagukat. Miközben az országuk a tönk szélén, az elmúlt 100 évben Erdély lepusztították, a korrupció ellepi őket, sok millió román hagyta el Romániát, továbbra is az a legnagyobb gondjuk, hogy például valaki kitesz egy székely himnuszt? Nevetségesnek is nevezhető.

Úgyhogy több millió magyarral együtt kívánjuk, "ne hagy elveszni Erdélyt, Istenünk", és tegyünk és érte, hogy ne vesszen el. Akár tetszik ez a román sovinisztáknak, akár nem. Mi értékeinkhez szabjuk cselekvésünket, ők pedig csak frusztrációjukhoz, tagadásához mindannak, ami magyar. Elég lehetetlen vállalkozás, Erdélyben, Székelyföldön minden a magyar múltról szól. És az a mai napig nem veszett ki a jelenből sem. Bizonyíték erre a csíksomlyói búcsú.

Mert, ahogy Wass Albert, erdélyi írófejedelmünk írta egykor:

És lészen csillagfordulás megint

és miként hirdeti a Biblia:

megméretik az embernek fia

s ki mint vetett, azonképpen arat.

Mert elfut a víz és csak a kő marad,

de a kő marad.

Lantos János - Kuruc.info