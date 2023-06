Publicisztika, Anyaország :: 2023. június 8. 18:28 ::

A "gyors és hatékony ázsiai munkaerő"

Bizony, itt van a "gyors és hatékony munkaerő", és mit kell róluk tudni? A következőket: "jól terhelhetők", "magas fokon tűrik a monotonitást", "kitartók és szívesen vállalnak túlórát", "alacsony a fluktuáció", és ha még mindez nem lenne elég, "6-7 héten belül itt is lehetnek könnyített eljárással." Ki az, akinek nem éri meg?

Az alábbi kép többet mond minden szónál, így lelkendezik az egyik munkaerő-kölcsönző cég:

De hirdetik ezt már úton-útfélen is:

A képet a Mi Hazánk Környezet- és Természetvédelmi Kabinetje készítette, és ezt írják hozzá:

A kép mindent elárul azoknak, akiknek bármilyen kételye van afelől, hogy az akkumulátorgyárakba kerülnek-e más országokat szolgáló és további munkaerőpiaci hátrányokat okozó ázsiai munkások. Most már külön munkaerő-közvetítő cég is foglalkozik a keleti országokból érkező dolgozók koordinálásával, ami jól mutatja azt, hogy mennyit számít a magyar emberek kétkezi és helyben végzett munkája, valamint milyen emberáradatra számíthatunk a gomba módon szaporodó ázsiai, de akár a 'magyar' tulajdonú gyárakban is.

A fentebb feltett kérdésre pedig a válasz az, a magyar embernek nem éri meg. Ő az, akinek ezzel a reménye is elszáll, hogy egyszer olyan fizetéseket kaphasson, amelyekből normálisan meg tud élni. Sok százezer magyar dolgozik Nyugat-Európában. Ha ebből a szemszögből közelítjük meg, akkor az ázsiai vendégmunkások által még inkább letört bérek nem annyira csábítják őket hazafelé...

De sebaj, ők úgy is "kalandvágyból" vannak ott, tudjuk ezt a miniszterelnök úrtól, de azt is tudjuk, hogy még további 500 ezer munkavállalóra lenne szükség a következő években. Sikerült is megtalálniuk azt a megoldást, amellyel a multinacionális cégek is elégedettek: az olcsó ázsiai munkaerő. Amely ugyebár "gyors és hatékony".

És megmagyarázzák. Hogy ez igazából a magyar gazdaságot szolgálja. Külföldi cég, idegen vendégmunkás, óriási adókedvezmények, az országból kiáramló profit. Magyarországnak ehhez kis túlzással csak annyi köze van, hogy mindez magyar területen zajlik.

Lantos János - Kuruc.info