Fekete péntek a 444-nél

Emlékezetes, a tavasz folyamán a DK ifjúsági szervezetének egy tagja meggyalázta Lutz Gizella sírhelyét, kinek egyetlen „bűne”, hogy a néhai nemzetvezető, Szálasi Ferenc felesége volt. Politikai szerepvállalása egyébként soha nem volt. Maga Karácsony Gergely is kijelentette, hogy a sír abban a formában nem maradhat!

Úgy is tűnt, sikerül elérni, hogy még holtában sem nyugodhasson, ám most nem várt fordulat következett be, erről számolt be a 444.

– Sokáig háborítatlanul állt Szálasi Ferenc feleségének, Lutz Gizellának a sírja a Farkasréti temetőben. A pár – hasonlóan Adolf Hitlerhez és Eva Braunhoz – régóta ismerte egymást, de csak a háború utolsó napjaiban házasodtak össze – írja a liberális zsidó portál „Nyilaskeresztre emlékeztető nyilaskereszt és Szálasi-fotó az özvegy sírján? Maradhat!” c. cikkében

– Februárban a Mérce cikke után derült ki, hogy a síremlék külleme megváltozott, miután az újnyilas Magyarelvű Mozgalom vezetője megváltotta – emlékeztetnek rettegve.

– Lassan fél év telt el a botrány kitörése óta, de a sír még mindig elég furcsán néz ki. Ott van az idézet, amiről – ha nem ismerjük a filmet (itt egy olyan filmre céloznak, melyben Lutz Gizella beszélt férjéről – a szerk.) – nem tudhatjuk, kitől származik és kire mondja, aki mondja. Ott van továbbá egy fénykép, amin Lutz Gizella látható férjével, Szálasi Ferenccel. És van egy nyilaskeresztre emlékeztető szabálytalan nyilaskereszt is. Hiába szabálytalan azonban, ebben a kontextusban – Szálasiné sírja, Szálasi fotója – ez bizony egy nyilaskereszt. (A sír rendelkezője szerint Táplánszentkereszt címerében is ilyen kereszt van, az pedig nem nyilaskereszt, na ja, a tősgyökeres budapesti Lutz Gizellának valószínűleg halvány fogalma sem volt, létezik ilyen nevű település.) – részletezik.

„Ha a sír tulajdonosa ismét törvénysértő feliratot használ, akkor felszólítjuk az eltávolítására – mondja Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes. – Ha ezután sem történik semmi, akkor jogunk van letakarni, megváltani és eltávolítani a feliratot.”

Csakhogy kiderült, miután a 444 „újságírója” beszélt Kiss Ambrussal, befutott a Budapest Rendőr-főkapitányság rendőrség válasza is:

az eljárást megszüntették.



„És így néz ki a sír június végén”, fűzik a kommentárt a képhez (fotó: Bankó Gábor / 444)

Ez egyenesen rettenetes, borzalom, „Európa, segíts”, „barna eső”, holokauszt, ilyesmik. Nagyjából ezekre gondolhatnak. Mi pedig arra, egyszerűen gyomorforgató, hogy valakit még a föld alatt sem hagynak nyugodni. Kevés rá a szó, hogy kegyeletsértő, itt arról van szó, hogy alapvető morális szempontokat sem képesek megugrani. Ahogy sohasem tudtak.

