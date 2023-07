Publicisztika :: 2023. július 2. 09:37 ::

"Amíg legálisan jönnek…"

Amerikában két nagy párt van: a gyakorlatilag szélsőbaloldali Demokrata Párt, valamint a magát konzervatívnak álcázó, azonban gyakorlatilag enyhén balos Republikánus Párt. Ez utóbbit puhapöcsű álkonzervatív (Cuckservative) pártnak szokták gúnyolni - észrevétel Orbán Viktor és a Fidesz kétarcúsága kapcsán Ábrahám Barnabás Áll még a végvár? című írása kapcsán.



A Demokrata Párt növelni akarja a színesbőrű migránsok illegális beáramlását, hogy velük cserélje le Amerika fehér lakosságát, és így nyerjen választást. A Republikánus Pártnak nem a színesbőrű migránsok beáramlásával van baja, hanem azzal, hogy az illegálisan történik, de ha az legális módon zajlana, az nekik is elfogadható lenne. Erre vonatkozik a republikánus körökben gyakran hangoztatott mondás, hogy amíg a színesbőrű migránsok legálisan jönnek, az rendben van („As long as they come legally…”) A Republikánus Párt tehát ugyanúgy fehérellenes, mint a Demokrata Párt.

A tapasztalt amerikaiak azt mondják, hogy nem az a különbség a két párt között, hogy beleviszik-e Amerikát a szakadékba, hanem hogy azt milyen sebességgel teszik: a Demokrata Párt padlógázzal viszi az országot a szakadék felé, ellenben a Republikánus Párt ragaszkodik ahhoz, hogy a sebességkorlátozást betartva kell az országot a szakadék felé vinni. Hogy az országot talán vissza kellene fordítani, azt egyik párt sem teszi meg.

Ugyanez a helyzet Magyarországon is: vannak a szélsőbaloldali pártok, mint a DK, MSZP, Momentum stb., melyek a határok kinyitásával, az illegális migránsok befogadásával, tehát padlógázzal vinnék az országot a szakadék felé. Ugyanakkor a magát konzervatívnak álcázó, valójában enyhén balos Fidesz a migránsok behozatalát legálisan képzeli el, tehát a Fidesz a sebességkorlátozás betartásával viszi az országot a szakadék felé.

Még annyit tennék hozzá, hogy ha az ember végignéz a fehér országokon Kanadától Nyugat-Európán át Ausztráliáig és Új-Zélandig, mindegyikben ugyanazt a fent már ismertetett politikai struktúrát találja: van egy szélsőbalos párt, valamint van egy magát konzervatívnak álcázó, valójában enyhén balos párt. Mindkét párt migránsbarát, tehát egyik sem képviseli a fehéreket. A közülük való választás álválasztás, melyet az alábbi két karikatúra érzékeltet.

Az első karikatúrán az egymásra dühösen tekintő, szavazatukat leadni igyekvő birkák azon vitatkoznak, hogy a két jelölt, azaz a farkas és az oroszlán közül melyik a jobb… mintha a birkák szavazata bármit is számítana a végeredmény szempontjából, hiszen mindegy, hogy ki nyer, az meg fogja enni őket.

A második karikatúrán a marhát megkérdezik, hogy a bal folyosót vagy a jobb folyosót választja-e a vágóhídra való belépéshez… mintha az bármit is számítana a végeredmény szempontjából.

Hidra

(Kuruc.info)