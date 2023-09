Publicisztika :: 2023. szeptember 16. 20:20 ::

Olcsó száguldozás

Az Árpád hídon történt autós száguldozás óta jobban előtérbe kerültek a hasonló cselekmények, s habár már korábban is voltak hasonló, tragikus kimenetelű gázolások, valamiért ez az eset jelentette a vörös vonalat a döntéshozók számára.

Augusztus elején a rendőrök leszorítottak az M2-esen egy 200-al száguldozó barom állatot, aki menekülni kezdett előlük, miután igazoltatni akarták, a sofőr ezalatt több ártatlan ember életét is veszélyeztette. Az őt üldöző rendőrök filmekbe illő manőverekkel elkapták a száguldozót, de a dicséretes tett ellenére a balliberális sajtó ellenük indított boszorkányüldözést, igazi USA-ból importált Defund the Police-életérzést elhintve szegény kis hazánkban. A próbálkozás nem jött be – ingerfelmérésnek persze jó volt – a többségi társadalom a rendőrök mellett állt ki, a rendőrségi vizsgálat is megállapította, hogy helyesen cselekedtek.



Amíg Ön munkával igyekszik biztosítani a normális élethez szükséges alapokat, mások luxusautókkal adnak "gázfröccsöt" a Petőfi hídon (fotó: Mohos Márton/24.hu)

Szintén augusztusban – de már a vége felé, ismét egy budapesti hídé lett a főszerep, két hazánkon élősködő "előadóművész" (amúgy rokoni kapcsolatban állnak egymással), Lesi László (L.L. Junior) és Varga Márk (G.w.M.) luxusautóikkal versenyeztek a Petőfi hídon, természetesen több mint kétszeresével átlépve a sebességhatárt. Lesi volt olyan hülye, hogy a videót kirakta az Instagramra, miközben a közönségét arról szavaztatta, melyik autó a jobb (kicsit olyan ez, mikor a kegyelmes úr dob némi ételmaradékot a szolgáknak, azok meg még örülnek is neki).

Ismerve a gazdasági helyzetet és a mentalitást, Magyarországon már önmagában gyanús az, akinek luxusautója van, kíváncsi voltam hát, hogy a kettős reflektorfény ismeretében milyen büntetést fog kapni a két celeb – ha kapnak egyáltalán.

Tegnap meg is jött az eredmény , Varga 90 ezres bírságot és 6 büntetőpontot, a vezetés közben telefont használó Junior 110 ezres bírságot és 9 büntetőpontot könyvelhetett el magának. Egyrészt nekik ez aprópénz, másrészt maga a büntetés sem éppen szigorú, kevesebbért is szoktak nagyobb összegeket kiszabni. A média mégis kussban van, ballibék nem ajvékolnak, mint az ámokfutót leszorító rendőrök esetében, sőt, voltak cikkek, ahol "súlyos büntetésként" hivatkoztak Lesiék bírságára.

L.L. Junior – aki annak ellenére száguldozott, hogy néhány éve a saját kisfia is közlekedési balesetben hunyt el, pedig ott még gyorshajtásról sem volt szó – noha a 24.hu-nak korábban adott nyilatkozata szerint "vállalja a felelősséget", mégis arról kezdett beszélni, hogy miért nem inkább azokat büntetik, akik a marihuánafogyasztásról posztolnak. Nem én leszek a fű felkent védőszentje, mégsem értem, hogy a kettő miért hasonlatos, hiszen, ha nem is egészséges a szervezetre, mint azt sokan állítják, a közlekedési balesetekkel ellentétben nem okozta embereket halálát, főleg nem vétlenekét.

A "panem et circenses" jegyében a magyarországi celebek szent tehenek, akik egyfajta gőzleeresztő szelepként is működnek a társadalmon belül. Gondolkodó ember számára felfoghatatlan, de tényleg vannak olyanok, akik a tartalmaikat nézve pocsékolják el maradék szabadidejüket, szívesen szavazgatnak, hogy "melyik autó jobb", addig sem arra gondolnak, hogy nekik miért nincs pénzük egy Trabantra sem. Ennélfogva a megítélésük is más halmazba tartozik, azonban azt már a magyar állam sem vállalhatta, hogy büntetés nélkül ússzák meg az esetet, különösen, mert az Árpád hídon történt tragédia is rendkívül friss még.

Azt természetesen ne is várjuk a hasonló szellemi szinten lévő "hírességektől", hogy népszerűségüket esetleg a jó példa mutatására használják fel, pedig ha valaha akarnának hasznos munkát is végezni, ez talán még járható út lenne számukra. L.L. Junior amúgy többször nyilvánult már meg közéleti kérdésekben is, ám ebben sem volt túl sok köszönet. Nem meglepő módon ismertségét a saját fajtájának kritika nélküli védelmére használja fel, így üzenget Orbánnak a cigánybűnözés szó használata ellen, előrevetítve, hogy a folyamatosan ránk telepedő cigányoktól milyen párbeszédre számíthatunk a számuk növekedésével párhuzamosan.

A két gyorshajtó ismeretségét, a példamutatás hiányát és az elmúlt hónapokban történt súlyos eseteket figyelembe véve sokkal nagyobb büntetést kellett volna kapniuk némi aprópénznél, különösen ha megemlítjük, hogy a "halandók" mekkora csekkeket szoktak kapni bőven kevesebbért is. De hát ebben az országban lassan mindenki "szent tehénnek" számít, csak az őslakos "átlag magyar" nem.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Kapcsolódó: