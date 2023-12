Publicisztika, Koronavírus :: 2023. december 6. 19:04 ::

A rejtélyes Covid, avagy mi történhetett a "beláthatatlan szellemi magasságokban ténykedő nemlétezők" füstös szobáiban?

Napjaink egyik legkiválóbb – bár fideszes kötődéséből fakadó korlátait egyes esetben átlépni nem kívánó – jobboldali gondolkodója, publicistája, számos nagyszerű elemzés és könyv szerzője, Bogár László, a Háttérkép december 3-i adásában heves kifakadás közepette közölte: nem szívesen nyilatkozik meg Covid-ügyben, "sem a járvánnyal, sem a vakcinával, sem a következményekkel kapcsolatban", mert "egy tucat hamisabb, hazugabbnál hazugabb elbeszélési mód van az egészről".

Nem hiszek most már senkinek és semmiben, sem az úgynevezett tudománynak, sem a tudományos eredményeket üzletként… Big Pharma felhasználó, sem az ezzel kapcsolatban nyilatkozó tudósoknak, sem az ezzel kapcsolatban megnyilatkozó politikusoknak nem hiszem egyetlen szavát sem… a legelső pillanattól kezdve.



Fotó: Magyar Hírlap

Majd Bogár László utalt az AIDS-vírus felfedezésében kulcsszerepet játszó, 89 éves korában elhunyt Luc Montagnierre ("feltehetőleg halálához nem volt köze a diskurzustérnek", jegyezte meg Bogár), aki már a járvány kitörésekor "a lehető leghatározottabban jelezte, hogy ez a vírus természetes úton semmilyen módon nem jöhetett létre". Így tehát – idézte fel Bogár László a Nobel-díjas virológus szavait – két lehetőség van: "a vírus véletlen baleset következtében került ki valami víruskutató laboratóriumból, vagy pedig tudatosan felhasznált biológiai fegyver". Majd Luc Montagnierre szavaival egyetértve leszögezte: "Számomra kezdettől fogva minden hazugság. Fogalmam sincs, mi a valóság. A legcsekélyebb módon sem reménykedem már abban, hogy valaha is kiderülhet egyáltalán, mi volt ez a vírus." Végezetül a "tudomány, a politikusok és a big business egyre patologikusabb, egyre sötétebb, egyre mocskosabb, egyre embertelenebb" összefonódására utalva zárta mondandóját.

Vajon mit gondolhatott magában a műsorvezető, Bayer Zsolt, aki a Sajtóklub 2021. december 6-i adásában – Gajdics Ottó és Bencsik András fideszes újságírókkal a legteljesebb összhangban – "barom állatoknak" nevezte a Berlinben tiltakozó felvonulást rendező oltatlanokat, akik szerinte "mindent szétcsesztek"?



Az első (fotó forrása: Bayer blogja)

2022. január 23-án, ugyancsak a Sajtóklub műsorában, a kényszeroltás mellett érvelve Bayer Zsolt közölte: akik nem oltatják be magukat, "azok számára az is egy lehetőség, hogy eltakarítsák őket a társadalom közeléből (...), egy szigeten meg lehet dögleni egyedül, ez is egy remek opció".



A második (fotó forrása: Bayer Fb-oldala)

Majd Gajdics Ottó egy amerikai filmből merített vízióját osztotta meg a nézőkkel: "…hogy felvonul a hadsereg, a nemzeti gárdával megtámogatva, körbeveszik a gócpontot, oda se ki, se be addig, amíg mindenki az oltást föl nem vette. Ez történne. Aki nem akarja fölvenni, azt fegyverrel kényszerítenék rá." Erre Bayer Zsolt: "Miért nincs ugyanez? Elméletileg akkor lehetne?"

Pedig a korábban a Hír TV-n sugárzott Háttérkép című műsorban Bogár László többször is elmondhatta volna a Covidról alkotott véleményét Bayer Zsoltnak. Nem tette meg. Gondolom, a "válságos járványügyi helyzetben", miközben az ellenzék a pandémia kezelését is a kormány fejére olvasta, nem kívánt vitát gerjeszteni a fideszes értelmiség soraiban. Mert az egység vagy legalábbis az egység látszatának fenntartása mindennél fontosabb. Az igazság kimondásánál is. Ami most részben mégis megtörtént. Jobb későn, mint soha. Mindamellett azért felmerül a kérdés: miért állt elő most Bogár László a Coviddal kapcsolatos véleményével? Megbomlott volna a korábbi összhang a kormánypárt értelmiségi körének soraiban a koronavirus-járvány ügyében? Netán arra gondolnak, annyi idő telt már el a pandémia kitörése, illetve (Putyin elnöknek köszönhető) váratlan eltűnése óta, hogy senki sem emlékszik már, miféle megnyilatkozásokat engedett meg magának akár Bayer Zsolt, akár más fideszes megmondóember a magukat beoltani nem hajlandó, vagy akár csak a Covid körüli döbbenetes ellentmondásokat firtatni merészelő embertársainkra vonatkozóan?

De vajon igaza van-e Bogár Lászlónak abban, hogy sohasem derülhet ki az igazság a Covid vírusával kapcsolatban? Végtére is bizonyos részleteket valóban nem tudunk, de azért például úgy a Kennedy-gyilkosság, mint a 2001. szeptember 11-i merényletek esetében eléggé nagy valószínűséggel meg tudjuk mondani, kiknek az érdekeit szolgálták az említett döbbenetes események. Biztosan állíthatjuk: Kennedyt nem Fidel Castro ügynökei, nem is szovjet-kommunista merénylők vagy éppen az amerikai maffia ölette meg. A "deep state"-et irányító "nemlétező háttérhatalomnak" azonban valóban lehetett oka a magánpénzrendszert állami irányítás alá vonni, a pénzoligarchiát megregulázni szándékozó (és Izraelnek atomfegyvert juttatni vonakodó) elnök meggyilkolására. Hasonlóképpen egyértelmű, hogy az USA birodalmát, valamint Izrael államot Oszama bin Laden a lehető legjobb casus bellivel látta el, amikor az al-Kaida merénylői a New York-i ikertornyokat romba döntötték. A qui prodest? kérdésre adandó válasz után kutakodva esetleg megértjük a világban zajló események okait.

Az "államok feletti", "nemlétező" hatalom, vagyis a nyugati világ fölött uralkodó pénzoligarchia misztifikálása azonban aligha vezet eredményre. Bogár László számos előadásában hangoztatja, hogy a "nemlétező" "birodalomkiválasztó hatalom" olyan magas szellemi szférákban lebeg, amelyek a hétköznapi emberek, de még a legkiválóbb gondolkodók számára is teljességgel felfoghatatlanok. Ezért ő félrevezetőnek is tartja a "háttérhatalom" kifejezést, mondván, ez a bizonyos rejtélyes, de mindent és mindenkit uraló erő nem közöttünk, hanem "magasan felettünk" áll. Ebből az alapállásból nézve valóban könnyen eljuthatunk arra a következtetésre, hogy sohasem fogjuk tudni megérteni a "nemlétező" bizonyos cselekedeteit – így többek közt azt sem, miért találta ki és vezényelte le ez a "titokzatos világerő" a koronavírus-járványt. Pedig a "háttérhatalom", a "nemlétező világerő" a nyugati világot uraló pénzoligarchiával azonos, tagjai hús-vér emberek – habár jelentős részük egészen beteges gondolkodású, pusztító eszmék és gondolatok megszállottja. Sok esetben tévednek, és súlyos hibákat is vétenek, részben, mert teljesen elszakadtak a normális emberektől, részben pedig, mert rettegnek a hatalom elvesztésétől. De súlyosan eltorzult lelki alkatuk és világlátásuk sem segíti elő még a saját ördögi terveik megvalósítását sem!

Ha a "nemlétezők" beteges lelkiségéből, a világuralom megtartása érdekében mindenfajta aljasságra kész szándékaikból indulunk ki, közelebb juthatunk a Covid-rejtély megfejtéséhez. Amennyiben a vírus véletlenül szabadult volna ki valamely kínai laboratóriumból, akkor erről a végzetes balesetről a nyugati világban – már csak Kína lejáratásának szándékával is – számos cikk, tanulmány, könyv született volna, és a média egyik központi témája lenne az egész rejtélyes ügy. Ugyanígy cselekednének az USA ellenfeleinek oknyomozói, ha a legcsekélyebb bizonyíték is létezne arra vonatkozóan, hogy a koronavírus emberi mulasztás eredményeképpen szabadult ki valamely amerikai vagy más nyugati állam biológiai laboratóriumából. Ezzel szemben a Covid eredetével kapcsolatban éppen olyan fülsüketítően hallgat a fősodratú média és a pénzoligarchia kocsányán lógó teljes nyugati és azon kívüli politikai osztály, mint ahogyan például az Északi Áramlat elnevezésű gázvezeték fölrobbantását is csak alig-alig meri bolygatni bárki is.

Ha pedig a Covid biológiai fegyver, azt csakis rendkívüli hatalommal, legfőképpen pedig a világmédia feletti, szinte korlátlan befolyással rendelkező, hatalmuk megtartása érdekében minden gazemberségre kész, erkölcsöt, emberséget hírből nem ismerő, pusztító erők alkothatták meg. Ők – polkorrekt nyelven szólva – a globalisták. Mindenféle misztifikálást mellőzve felrémlik szemeim előtt a "számunkra beláthatatlan szellemi magasságokban ténykedő" "nemlétezők" egyik "füstös szobája", ahol a jelenlévő kiválasztottak egyike az alábbi kérdést teszi fel a többi pszichopata lelkületű "megnevezhetetlennek": miképpen lehetne hagyományos háború nélkül, ugyanakkor mégis hatékony eszközökkel meggyengíteni, térdre kényszeríteni Kínát, Oroszországot és Iránt? (Ezzel pedig megsemmisíteni a BRICS elnevezésű szövetségi rendszert.) És hogyan lehetne megcselekedni mindezt úgy, hogy egyidejűleg hihetetlen profitokat vágunk zsebre az általunk irányított Big Pharma révén? Mindemellett pedig, ha nem is sikerülne a járvány terjedését kordában tartani, az se lenne baj – teszi hozzá a rejtélyes kérdező –, mert akkor csökkenteni tudnánk az (amúgy is jórészt egyre inkább fölöslegesség váló) emberiség számunkra is ijesztő lélekszámát, vagy legalábbis megállítanánk (a vírus és a kötelező "oltakozás") révén az előbb-utóbb számunkra is kezelhetetlen állapotokat előidéző népességnövekedést. (Ha pedig elsősorban idősek halnak meg a járvány és a vakcináink következtében, a természetesen szintén a mi zsebeinket gyarapító nyugdíjalapok is nagyon jól járnak.)

Mivel a nyugati világ urainak irányítása alatt álló biolaborokban évek óta kísérleteztek a koronavírus előállításával, és vélhetően a vakcinák kifejlesztésén is munkálkodtak, esetleg azt gondolhatták, ellenségeiket – elsősorban Kínát, Oroszországot és Iránt - meglepetésszerűen éri majd a pandémia, és nem lesznek képesek megbirkózni vele. (A járvány kezdeti szakaszában úgy Kínában, mint Iránban szinte kezelhetetlen állapotok alakultak ki. Iránra nézve emlékeztetőül .) Azonban mindegyik "sötét diktatúrában" sikerült megfékezni a vírus terjedését, mi több, úgy a kínaiak, mint az oroszok pillanatokon belül elő is álltak saját fejlesztésű vakcináikkal. A biológiai fegyverek eleve kétélűek, megalkotóikra is veszedelmesek lehetnek, a vírusok mutálódhatnak, esetleg nem eléggé "hatékonyak". Igaz, a Big Pharma a mérhetetlen mennyiségű oltásával elképesztő mértékben megtömködte zsebeit, a gazdaság más szektoraiban is sikerült néhány kiemelt multinacionális nagyvállalatnak lesöpörnie a színről a konkurenciát jelentő kisebb cégek egy részét. Sőt, az egész "oltakozási" és járványügyi akció kísérletnek is jó volt (egy a későbbiekben megjelenő, de már "hatékonyabban gyilkoló" pandémia esetére), hatmillió (többnyire idős) ember is életét vesztette, ugyanakkor a hanyatló globális birodalom világuralma számára veszélyt jelentő hatalmak térdre kényszerítése nem sikerült. (Miképp a Föld népességének gyarapodása, ha a járvány óta le is lefékeződött, az emberiség létszámának csökkenéséről nem beszélhetünk.)

Ezen a ponton pedig fölmerül a döntő kérdés: vajon sor került volna-e az ukrajnai háborúra, és bekövetkezett volna-e a Kína növekvő közel-keleti befolyását is visszaszorítani kívánó palesztinai vérfürdő, ha Kína, Oroszország és Irán összeroppan a koronavírus-járvány súlya alatt?

Gergely Bence

(A szerző olvasónk.)