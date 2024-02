Publicisztika :: 2024. február 23. 18:47 ::

Exkluzív szerelem

Mióta a YouTube volt olyan kedves és kilőtte a reklámblokkolók nagy részét – így az enyémet is – ismét megkapom a napi reklámadagomat, pár üdítő kivételtől eltekintve a legnagyobb bánatomra. Sajnos nem az üdítő kivételek közé tartozott ez a RichLove reklám sem, amely az utóbbi másfél-két hónapban többször is betolakodott az életembe – természetesen Valentin-napon és ha emlékeim nem csalnak, karácsony előtt is.

Annak ellenére, hogy a külön videóban is elérhető reklám „Magyarország legdrágább társkeresőjének” rajtját hirdeti (a kommentelési lehetőség sokatmondóan le van tiltva), a videó a YouTube tanúsága szerint 2023. február 28-án, tehát majd’ egy éve elstartolt, így meglehetősen hosszú indulásnak lehetünk tanúi. Annak ellenére, hogy a szöveg szerint „a legdrágább dolgokat nem lehet pénzben mérni” a videó meglehetősen... hogy úgy mondjam, erősen épít az anyagiasságra, amelynek groteszk kontrasztját csak még jobban kiemeli az ide nem illő „szövegkönyv”. Hogy mennyire bölcs dolog egy egyre elszegényedő országban, rekord inflációval a hátunk mögött, egyre feszültebb társadalmi-gazdasági légkörben „exkluzív közösségről” papolni, mindenki döntse el maga így rögtön az írás elején, de erre majd még úgyis visszatérünk a későbbiekben.

Feltételezem, ha még így egy év elteltével is a kampány elején vagyunk, nem özönlenek a gazdag magyarok a RichLove zászlói alá, pedig a leírás szerint „a regisztráció mindenki számára elérhető, de a VIP tagság számát limitálták 10 ezer főben”, ezzel az alkotók teremtik meg „a szerelemre nyitott emberek felső tízezrét”.

A hatásvadász, a szó legrosszabb értelmében „elitista” társkereső a Rich Life-ot üzemeltető Rich Group Kft.-nek a gyermeke. A Rich Life nagy része olyan, mint egy online piactér a „felső tízezernek”. A teljesség igénye nélkül van itt ingatlan, luxusautó, hajó, karóra, drótból készült, rozzant páva 58 ezer forintért, vagy Human Regenerator Jet „lakáskiegészítő” jeligével pusztán 53 842 905 forintért. Utóbbi egyébként kiköpött úgy néz ki, mintha az Elysium - Zárt világ című 2013-as sci-fiből citálták volna ide, sőt, akkora a hasonlóság, hogy meggyőződésem, hogy onnan importálták az ötletet.

Egy 2022 novemberében született Forbes-cikk szerint a Rich Group Kft. ügyvezetője és társtulajdonosa Weiler Péter képzőművész (ez legalább magyarázatot ad arra, miért vannak a kínálatban irreális árral rendelkező, változó minőségű képzőművészeti alkotások) és üzletember, aki a Dating Central Europe Zrt. (DACE) vezérigazgatója is. A DACE érdekeltségébe tartozik a Randivonal, de aki nem hisz a „halandóknak” csepegtetett „fapados” Randivonalban, vagy a „felső tízezer” RichLove földi Paradicsomában, annak még mindig ott van szimplán csak undorító Puncs.hu, ahol a sugar daddyk és sugar babyk kereshetik másik felüket, biztos itt is a „határtalan szerelem” érvényesül aranyásás helyett. Ezen – a polkorrekt megnevezés szerint – „támogatói kapcsolatok” kiváló lenyomatai a jelenkorunkat sújtó összetett válságnak, vagy, ha úgy tetszik, gyűlöletes és mutáns tükörképei egy egészséges, egymásra épülő és építő kapcsolatnak, és ez a megállapítás akkor is megállja a helyét, ha az említett oldalon minden mondatot úgy igyekeznek csűrni-csavarni, mintha ez egy teljesen egészséges és normális jelenség lenne.

Valóban, mind a Rich Group Kft. és mind a Puncs.hu-t üzemeltető ntice.kft is az 1135 Budapest Reitter Ferenc utca 50-be van bejelentve, így az egyezés hiteles. Ha már unják az ismerkedés témát, akkor itt van még a szintén a Rich Group érdekeltségébe tartozó Rich Group Media marketingügynökség (amely „sajnálatos módon” még azóta sem rajtolt el) vagy a Rich Kids Budapest is, amely eredetileg egy Instagram- és TikTok-oldal. Ezek drága cuccokkal, drága helyeken pózoló fiatalokat mutogatnak, és a média világában jártasabb olvasóink valószínűleg tudják, mindez hova fog kifutni: a Rich Group szabadította ránk, vagyis inkább ágyazott meg a Kőgazdag fiatalok nevű hányadéknak is, amely 2023 őszén mérgezte az amúgy is padlón lévő magyar társadalom elméjét és hergelte a legnagyobb válság közepette az elszegényedett embereket – mindezt a „keresztény, konzervatív” kormányunk egyik házi tévécsatornáján, a TV2-n (komolyabb szinten persze, de hasonló recept szerint hergelte az ancien régime is az embereket a francia forradalom előestéjén, aztán annak sem lett túl jó vége…).

A Kőgazdag fiatalok valóságshow mindennek az alja volt, ez pedig nagy szó manapság. Végtelenül egyszerű, a hazug, műízű világunk által kreált szintén mű, egybites karakterek, ehhez társuló végtelen nagyképűség, rekord alacsony ész. Mindenesetre hulladék ide, vagy oda, a NER-média ezt is bevállalta, megkockáztatom, hogy egyfajta látlelet céljából, mennyire akad ki a társadalom ezen a szörnyszülöttön. A show végigsöpört a médián, a róla készült kattintásvadász, semmitmondó cikkekkel egyetemben, majd azzal a lendülettel el is tűnt a süllyesztőben, hogy a pokolból néha még vissza-vissza kacsintson ránk, ha a kollektív válságban szenvedő jelenünket szeretnénk illusztrálni valahogy.

Az elején ígértem, hogy visszatérünk még a RichLove-hoz is, így legalább a keretes szerkezetet sem kell nélkülöznünk. Nos, a nappalikba betolakodó reklám lényegében ugyanazt hirdeti, és ugyanazt közvetíti, mint a szintén „házon belül” ténfergő Kőgazdag fiatalok, csak immáron a tévé mellett emez berágta magát az internetes térbe is, illetőleg ha visszaemlékszünk, a nem is olyan távoli múltban az offline világban láthattunk Puncs.hu-reklámokat buszmegállókban, vagy éppen óriásplakátokon.

A hagyományos értékeket termeszként puszító ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések mondanám, hogy aláássák a tradicionális kapcsolati modellt férfi és nő között, de ennek látványos visszaszorulása nyomán néha inkább hajlok arra a megállapításra, hogy szimplán csak a kegyelemdöfést viszik be neki. A „felső tízezer” mérgező, fullasztó otrombasága egy gazdaságilag is haláltusáját vívó országban, vagy a Puncs.hu „XY nem akarta a tandíját diákhitelből fizetni, ezért inkább keresett magának egy támogatói kapcsolatot” fertője olyan elegyet alkot a szebb napokat látott Magyarországon, melyet jobb korokban elsöpört volna a népharag. Persze ez irreális elvárás lenne a jelenben.

Fun fact amúgy, de még 2021 májusában a „Sugar Partner megtalálását” népszerűsítő és elősegítő Milliomosok.hu által finanszírozott hirdetéseket Gy. Németh Erzsébet DK-s főpolgármester-helyettes vezetésével eltávolították Budapest utcáiról. Erről a kivételesen helyes lépésről anno portálunk is beszámolt , de akkor és ott szót ejtettünk arról is, hogy az ugyanúgy káros hatású LMBTQ-reklámokat nem, hogy nem távolítják el, de még támogatják is. Furcsa kettősség, az egyszer biztos. Amúgy a jogalap erre a 2008-as reklámtörvény volt, amely tiltja "a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsító hirdetéseket" – ezen a ponton pedig valahol hangosan felnevet egy RichLove YouTube-hirdetés. A szerelem egy termék, te pedig egy árucikk. Persze az is csak akkor, ha pénzes vagy.

Valószínűleg nem vagyok egyedül a lesújtó véleményemmel, ezt erősíti a hozzászólás lehetőségének letiltása is a RichLove-reklámok alatt, és további bizakodásra ad okot az is, hogy a Milliomosok.hu minden árulkodó jel szerint azóta már becsődölt. Béke poraira.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy nem erodálódna folyamatosan a magyar társadalom minden lehetséges fronton, de hát a remény hal meg utoljára. Legalábbis mindenképpen tovább él majd, mint a sugar daddy-kapcsolatokat népszerűsítő oldalak.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info