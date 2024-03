Publicisztika :: 2024. március 3. 22:14 ::

Köves Slomó a "magyar zsidóság titkairól" beszélt

Az Ultrahang legfrissebb adásában Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija volt a vendégünk, akivel a magyarországi zsidóságról, a lubovicsi irányzatról, az EMIH és a kormány kapcsolatáról, vallásról és üzletről, izraeli és orosz-ukrán háborúról beszélgettünk – olvasható Youtube-csatornájukon.



Király Tamás műsorvezető meglehetősen erősen kezdi a műsort, bár humoros formában teszi fel a kérdést, hogy ugye nem isszátok gyereket vérét? Köves Slomó megnyugtat minket, hogy természetesen nem. Aztán 2 perc alatt már az antiszemitizmusnál is járunk. Megtudjuk, hogy 2 ezer évig gettókban és jogfosztottak voltak, természetesen önhibájukon kívül nem tudtak "megfelelően kommunikálni a keresztény társadalmakkal", de ennek ellenére a zsidóság egy "sikeres kisebbség".

És ezért terjedt el "mindenféle hiedelem". De az utóbbi évtizedekben fordulat állt be Köves szerint. De Köves szerint ez sem volt sikeres, mert a 20. századra a zsidók teljesen asszimilálódtak, inkább voltak magyarok, de "ennek ellenére irtottak ki 6 millió zsidót".

Mostanra viszont úgy látja, nem kell ilyen módon asszimilálódni, megmutatják magukat a többségi társadalomnak, ez pedig "elejét veszi az előítélet csomagnak". A sztárrabi saját identitását is meghatározza. Elmondta, hogy 200 éve felmenői Galíciából érkeztek. A rendszerváltás környékén kezdett érdeklődni a zsidó hit iránt, és azt mondja, magyarnak érzi magát, de talán "még erősebben zsidónak".

Szóba kerül, Magyarországon hogyan érzi magát a zsidó közösség. Sajnálatos, de még kevésnek tekinthető a kóser étkezdék száma. Kell még több közösségi keret és program. Majd hirtelen témát váltottak, és szóba került Gyöngyösi Márton, és természetesen korábbi viselt dolgai. De nem az elhíresült "listázós beszéd", hanem egy ún. lubovicsi szekta kerül szóba Gyöngyösi egyik levelezésében, ez a lubovicsi szekta pedig vélhetően Kövös Slomóék hitközsége. Azt csak úgy zárójelben fűzzük hozzá, könnyen elképzelhető, hogy ezek után Gyöngyösi jár egy kanosszát Köves előtt is. Nem lenne meglepő.

De Köves szerint antiszemitának lenni nagyjából olyan szinten van, mint "laposföldhívőnek lenni". Úgy látja, az antiszemita nézeteket vallók aránya 10-30% között lehet Magyarországon. Viszont az elmúlt 10-20 évben csökkent a "gyűlöletbűncselekmények" száma, ezt ők kezdték el mérni a Tett és Védelem Alapítvánnyal. Megemlíti portálunkat is, hogy 2006 után például a Kuruc.info "megpörgette az antiszemitizmust".

Szóba került az is, hogy néhány nappal ezelőtt a műsor vendége volt Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Toroczkai elmondta, hogy a Mi Hazánk kormányon nem adna anyagi támogatásokat Köves Slomóéknak, erről is kérdezte Király Tamás a rabbit. Úgy látja, azért vannak még "rejtett kiszólások", tőle távol is áll a Mi Hazánk, de egyébként "ő nem tud állami támogatásokról, amit üzletekre kapnának a kormányról".

Felsorolta azt is, mi az a három dolog, ami őket érdekli. Ezek így hangzanak: zsidóság, zsidóság, és zsidóság. "Minket más nem érdekel."

