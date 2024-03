Publicisztika, Anyaország :: 2024. március 24. 19:15 ::

Magyar Péter megint letért a "harmadik útról"

Azért indokolt a címben foglalt állítás, mert Magyar Péter határozta meg magát és épülő politikai "közösségét" úgy, hogy az harmadik utas. Azt állítja, a Fideszes és a balliberális tömbön túl ő harmadik út. Csakhogy ez nem igaz.



Fotó: Facebook

- Upsz, ekkora a baj a legfrissebb felmérések szerint Miniszterelnök Úr? Orbán Viktor több évtizedes szorgalmas árokásás, megosztás és ellenségképzés után ma ezt találta mondani Makón: “Ha beszélnénk, kiderülhetne, hogy nincsenek is oldalak, mert végső soron csak magyarok vannak.” Tetszett a március 15-i beszédem Miniszterelnök Úr? Vagy csak egyszerűen megmérték, hogy a magyarok többsége már átlát a szitán és nem kér a szekértábor logikából, aminek segítségével a háttérben a nemzeti vagyon nagy részét haveri és családi kézbe játsszák át évtizedek óta? - posztolta a Facebookra.

A fentiekből is kiderül, hogy Magyar Péter "harmadik útja" nem más, mint a ködös "ideológiamentesség", a valóságban soha ki nem fejtett magatartás, a "szekértábor logika" meghaladása, ahol egymással totális ellenkező világnézeten lévő emberek is tökéletesen megférnek egymás mellett. Mondhatnánk, hogy nem így kell ezt felfogni, hanem úgy, hogy mindenki megköti azt a kompromisszumot, amit még el tud fogadni, így sikerül meghaladni a "szekértábor logikát". Csakhogy ez maximum az emberek egymás közötti kommunikációjára lehet igaz, nem arra, hogy ilyen politikai üzenet égisze alá lehetne terelni egy közösségbe őket. Nem létezik, hogy mindenki éppannyira köti meg a maga "kompromisszumát", mert az eredmény maga lesz a nagy betűs semmi.

S akkor, ha állást kell foglalni valamilyen ügyben, akkor abból mi lesz? A valóságban - több évtizedes távlatban - az ún. világnézeti semlegesség mindig is egy jól körülhatárolható világnézet taktikai fogása volt, ez pedig az erkölcsi relativizmus politikafilozófiájának gyakorlati megvalósulása, a liberalizmus.

Persze egyet, s mást írnunk kell a magyarországi "szekértáborokról" is, mert ettől függetlenül a jelenkori magyar politikai élet ezen szereplői igenis megérdemlik a kritikát, de annál többet is. Amikor "szekértábor logikáról" beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy például a kormány kétbites kommunikációval bármit és annak ellenkezőjét is elfogadtatja saját táborával, de ez éppúgy igaz a Gyurcsány által vezetett DK-ra is. Ezek szektaként funkcionálnak, nemcsak a logikát nélkülözik, hanem a világnézetet is (igaz, Gyurcsánynak ettől még van világnézete, más kérdés, az milyen). Igen, Orbán Viktornak és a Fidesznek nincs valódi világnézete. Van egy keresztény-nemzeti jellegű marketingfogása, ezt igyekeznek kiszolgálni, de időről időre kiderül, hogy e mögött nincs valódi tartalom. A politikai machiavellizmus csúcsa járatása, de ezt magyarul úgy hívják, színtiszta elvtelenség. De mint fentebb rámutattam, a Magyar Péter-féle "harmadik út" sem más, mint színtiszta elvtelenség. A hatalom, s nem az értékek mozgatják.

Összegezzük akkor: a valóban alacsony színvonalú és hazug, az emberi kapcsolatokat megmételyező "szekértáboros" Fidesznek és DK-nak (és csatolmányainak) úgy állítana "harmadik utat" Magyar Péter, hogy vezérlő elvük - ha tudomást vesz erről, ha nem - az elvtelenség (lehet ezt becézni ideológiamentességnek).

A Fidesz ajánlata tehát nemzeti-keresztény kép meghamisítása, a DK-é a globalista tervek kiszolgálása, Magyar Péter pedig e kettőből igyekszik összegyúrni valami szörnyszülöttet. De ez minden lesz, csak harmadik út nem.

A harmadik út ugyanis világnézet is, amelynek nyilván többféle válfaja létezik, de mindegyikben közös, hogy az értékek, s nem az érdekek mozgatják, amit állít magáról, az igaz, önazonos, számonkérhető. Tehát azt igyekszik visszaadni az embereknek, hogy a politikát mozgathatják értékek is, mert csak az ilyen közösségnek lehet valós víziója az ország jövőjét illetően.

Lantos János - Kuruc.info