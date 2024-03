Publicisztika :: 2024. március 29. 15:38 ::

Az Iszlám Állam genezise, avagy a "darázsfészek-stratégia"

Ha igaz lenne, hogy az ISIS elnevezésű terrorszervezet hajtotta végre a Moszkva melletti Crocus City Hallban a borzalmas terrorcselekményt, az még nagyobb baj az USA és Izrael számára, mintha az ukrajnai bábállam bűnrészessége derülne ki. Ez utóbbi – valószínűbb – esetben ugyanis még talán rá lehetne tolni minden felelősséget a „hajóágyúként elszabadult” ukrán titkosszolgálatokra. (Mondván, se a CIA, se Zelenszkij ott se vót, ami persze szintén hihetetlen, de végtére is, mint tudjuk, ha sokszor hajtogatnak egy hazugságot, a közvélemény jelentős rész elhiszi.) Ugyanis, hogy mi is az ISIS, kik hozták létre, pénzelték és működtették, azt az orosz titkosszolgálatok mellett minden tájékozott ember (akikből az egyre hatékonyabb média agymosás következtében egyre kevesebb van) többé-kevésbé sejti.

A Gulf Daily News című lap egyik 2014 júliusában született cikke szerint (az írás azóta elérhetetlen, vagyis mégiscsak van, amit az internet is „elfelejt”) Edward Snowden, a korábban az USA Nemzetbiztonsági Hivatalánál (NSA) dolgozó ügynök felfedte, hogy az izraeli Moszad, valamint az amerikai és a brit titkosszolgálatok hozták létre az Iraki és Levantei Iszlám Állam (közkeletű rövidítése ISIS) elnevezésű radikális fegyveres szervezetet. Az izraeli, az amerikai és a brit titkos ügynökségek célja a terrorszervezet megszervezésével az volt – állította a „szabadság világítótornyából” 2013-ban előbb Hongkongba, majd Moszkvába menekült Snowden –, hogy egy olyan terrorista csoport jöjjön létre, amely „egy helyre vonzza” a világ legradikálisabb muzulmánjait. Végtére is Izrael és legfőbb patrónusa (vagy inkább vazallusa?), az USA szempontjából sokkal jobb, ha a szunnita fundamentalisták az Iránnal szövetséges iraki, szíriai síitákat, kormánykatonákat, civileket és keresztényeket gyilkolnak, semmint hogy Palesztinában a Hamász és az Iszlám Dzsihád oldalán harcoljanak az izraeli elnyomással és terrorral szemben. Snowden szerint a „darázsfészek-stratégiának” nevezett akció célja semmi más, mint részben a terrorcsoport felhasználásával gyengíteni a cionisták legfőbb ellenségeit (Iránt, a Hezbollahot, a szíriai kormányt), illetve káoszt, felfordulást okozni azokban az országokban, amelyek ellenállnak az USA és Izrael uralmának a közel-keleti térségben.

A Snowden által nyilvánosságra hozott iratokból továbbá kiderült, hogy a Szíriában és Irakban nagy területeket elfoglaló (és polgári személyek, köztük keresztények ezreit legyilkoló) ISIS vezetője, a magát kalifának nyilvánító Abu Bakr Al Baghdadi egy Moszad-bázison kapott egy esztendeig tartó katonai kiképzést. Mi több, még iszlám teológiai ismereteit is bővítették, és beszédkészségének fejlesztéséről is gondoskodtak. Természetesen a szemfényvesztés és hazudozás „művészetére” is alaposan megtanították. Abu Bakr Al Baghdadi, illetve az ISIS más vezetői nem egy alkalommal hangzatos kijelentéseket tettek arról, hogy „harcosaik felszabadítják Palesztinát a cionista rezsim uralma alól”, sőt, ha szükséges, „atombombát vetnek be” Izrael ellen. Természetesen soha, egyetlen izraeli és amerikai érdekeltséget nem támadtak meg a „hős dzsihadisták”. Azonban az ilyesfajta fenyegetőzések még a nyugati közvélemény Izrael melletti felsorakoztatására, a palesztin ellenállásnak az ISIS terroristáival történő összemosására is kiválóan alkalmasnak bizonyultak. (2015. január 11-én, Benjamin Netanjahu a párizsi nagyzsinagógában mondott beszédében a következőképpen adott iránymutatást a médiában dolgozó nagyszámú propagandistának: „Nagyra értékelem Francois Hollande államfő és Manuel Valls miniszterelnök nagyon szilárd és határozott kiállását az újfajta antiszemitizmussal és terrorizmussal szemben. Közös ellenségünk a radikális iszlám, a szélsőségesség, és nem a normális iszlám.” Az izraeli miniszterelnök héber nyelven mondott beszédében felsorolt több „szélsőséges” iszlamista szervezetet, köztük az Iszlám Államot, az an-Núszra Frontot, a Boko Haramot, a Hamászt, a Hezbollahot, és felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a csoportok „ugyanarról a tőről fakadnak”. „Izrael most Európa oldalán áll, de azt szeretném, ha Európa is Izrael oldalán állna” – szögezte le Benjamin Netanjahu. Ugyanakkor 2015-ban a Gázai övezetben összecsapások törtek ki a Hamász és az Iszlám Állam fegyveresei között . Mi több, 2018 januárjában az ISIS-nek a „Sínai-félszigeten tevékenykedő ága” hadat üzent a palesztin iszlamista ellenállási mozgalomnak.

2014. augusztus közepén Yasmina Haifi, a holland Igazságügyi Minisztérium vezető tisztségviselője egyik Twitter-bejegyzésében volt bátorsága kijelenteni: az Irak és Szíria területén terjeszkedő, és terrorcselekményeket végrehajtó „Iszlám Államnak semmi köze sincs az iszlámhoz. „Az egész semmi más, mint a cionisták tervének része, akik szándékosan akarják befeketíteni az iszlámot” – szögezte le Yasmina. A hölgyre, a „demokratikus” Hollandiában, a „szólásszabadság egyik nyugati fellegvárában” is azonnal lecsapott a „lobbi”: felfüggesztették a munkaviszonyát a minisztériumban, majd fegyelmi eljárást is indítottak ellene.

Ugyanebben az időben – közel tíz esztendővel ezelőtt – már mások is gyanúsnak tartották az Iszlám Állam tevékenységét. Az egyik ismert indiai politikai elemző, Anthony Mathew Jacob, 2014. augusztus 12-én a következőket írta : „Az Iszlám Állam terroristái se nem síiták, se nem szunnita lázadók (mint ahogyan a nyugati média nevezi őket), hanem kegyetlen gyilkosok, akiket Izrael, Szaúd-Arábia, Katar, Jordánia és a felsorolt államok nyugati támogatói pénzeltek, képeztek ki, és fegyvereztek föl.”

Hasonlóképpen vélekedett akkoriban egy bangladesi történész, a korábban a jamaicai Nyugat-Indiai Egyetem oktató dr. Sultana Afroz, aki a The Daily Star című lapnak nyilatkozva jelentette ki : „Az ISIS az USA és Izrael megtévesztése, eszköze, melyet a Yinon-terv alapján létrehozandó Közel-Kelet megteremtése céljából hoztak létre.” (Oded Yinon, az izraeli külügyminisztérium egy vezető tisztségviselője, 1982-ben tette közzé elképzeléseit. Tervének lényege, hogy Izrael úgy tudja fönntartani hegemóniáját a Közel-Kelet muzulmán népei felett, ha a térségben lévő államokat – az etnikai és vallási ellentétek végsőkig történő felszítása révén – sikerül kisebb egységekre szétbontani. Mivel akkoriban Izrael számára Irak tűnt a legveszedelmesebb ellenfélnek, ezért Irak három – szunnita, síita és kurd – részre szakítása már a 80-as évek eleje óta az egyik elsőrendű cionista célkitűzéssé vált.)

Tony Cartalucci, Bangkokban élő politikai elemző 2014. augusztus 14-én szintén arról írt , hogy az Iszlám Állam harcosait az USA és Izrael fegyverezte fel és képezte ki. A cél pedig szerinte sem más, mint a terrorszervezet fellépésével „ellensúlyozni az Iránnal szövetséges erők befolyását Bagdadtól Damaszkuszig, illetve Libanonig, végig a Mediterrán-térségében”.

Lehet természetesen a fentiekben hivatkozott forrásokban szereplő állításokat „összeesküvés-elméleteknek” minősíteni. Csakhogy akkor mivel magyarázzuk azt a tényt, hogy a szélsőséges szunnita jelszavakat hangoztató és az állítólag az „iszlám kalifátus” megteremtésén fáradozó ISIS soha a kisujját sem mozdította a palesztinok érdekében? Mivel magyarázzuk, hogy az ISIS éppen az izraeli-amerikai birodalom két fő ellenfelével kíván leszámolni, éspedig Szíriával és Iránnal. Emellett a bagdadi vezetéssel szembeni fellépése révén hozzájárult Irak további belső szétzilálásához, illetve három részre szabdalásához, ami a cionista stratégáknak már régóta az egyik legfontosabb céljuk a Közel-Keleten. Az Iszlám Állam az egyik legkiválóbb eszköze az úgynevezett Oded Yinon-terv végrehajtásának.

Az ISIS-t tehát azért hozták létre és pénzelték, fegyverezték fel a nyugati titkosszolgálatok, hogy harcba vessék a Nyugattal szemben álló szíriai és iráni rezsim ellen, szétzilálja és zűrzavarba süllyessze az Iránnal barátságot ápoló iraki államot, továbbá ürügyet teremtsen az USA számára katonák állomásoztatására Irakban és Szíriában. A radikális iszlamista szervezet fegyveresei a polgári lakosság és főképpen a keresztények ellen elkövetett rémtetteikkel alátámasztják az „egész világot uralni kívánó, vérszomjas, fanatikus iszlámról” szóló propagandaszólamokat, melyek nyomán a Nyugat közvéleményének támogatását kívánják biztosítani Izrael számára a palesztinok elnyomásához, az ellenük irányuló fegyveres akciókhoz, és az USA fegyveres jelenlétének fenntartásához a közel-keleti térségben. (Az Iszlám Állam másutt is megjelenik az iszlám világban, ahol az USA katonái ott vannak: így Afganisztánban is harcoltak, természetesen az USA-val szemben álló tálibok ellen, de Líbiában is felvonultatták őket a minél nagyobb káosz előidézése érdekében.) Ezen kívül az ISIS létrehozásával, a „darázsfészek-stratégia” jegyében, bizonyos jól ellenőrzött helyeken (a nyugati ügynökök és katonai tanácsadók felügyelete alatt álló “helyeken”) sikerült összegyűjteni az iszlámért életüket is áldozni kész „hasznos idióta” dzsihadisták egy részét, ráadásul úgy, hogy a globális birodalom világuralmi törekvéseinek érdekében aknázzák ki harci tudásukat, elszántságukat és fanatizmusukat. Ami pedig az európai merényleteket illeti, egyfelől egyáltalán nem biztos, hogy ha egy merénylő az Iszlám Állam nevében gyilkol, valóban a terrorszervezet utasítása alapján cselekszik. Persze nincsen kizárva ez utóbbi feltételezés sem. De ha az Iszlám Állam „vezetése” tudatosan adná is ki a parancsokat a harcosainak az Európában végrehajtandó merényletekre vonatkozóan, azon sem csodálkozhatunk. Végtére is kontinensünk népeit a teljes zűrzavar felé sodorja a háború, az oroszok elleni szankciók okozta energiaválság, a gazdasági visszaesés, a migránsözön és LMBTQ-őrület ugyanúgy, ahogyan az ISIS merényletei is.

Gergely Bence

(A szerző olvasónk.)