Publicisztika :: 2024. április 18. 11:47 ::

A demokrácia diktatúrája

Az elmúlt napot, napokat a kormánymédiában egyértelműen a brüsszeli demokratikus diktatúra uralta, amelyet az MCC rendezvényével szemben alkalmaztak a nyugat-európai ország, Belgium és az Európai Unió fővárosában.



Orbán Viktor Yoram Hazony filozófussal, a jeruzsálemi Herzl Intézet vezetőjével folytatott pódiumbeszélgetésén a Nemzeti Konzervativizmus Kohnferencián (NatCon) Brüsszelben a rendezvény második napján, 2024. április 17-én (fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Az esetről már nagyon sokan írtak és mondtak nagyon jókat. Így szerencsére olyan sokat nem kell annyit koptatnom kissé viseltes billentyűzetemet, néhány gondolatom azonban csak lenne a most lejátszódott eseménysorhoz. Mint azt több helyen is megírták, elpanaszolták, a szervezőknek az antifa fenyegetőzése miatt többször is új hely után kellett nézniük. Miután sikeresen abszolválták ezt a kört, a rendezvény napján kellett azzal szembesülniük, hogy a „békepárti és migrációellenes konferenciának” helyt adó épületet ellepték a hatóság emberei.

Eddig tulajdonképpen bármelyik nagyobb hazai rendezvényről íródhatnának ezek a sorok, melyeket a Fidesztől jobbra álló mozgalmak szerveznek.

Ne legyünk naivak, ha jövő hétre a Légió Hungária szervezne egy ugyanilyen „békepárti és migrációellenes konferenciát” mondjuk cseh, német és bolgár résztvevőkkel, akkor éppen arra a sorsra jutna, mint a most vegzált rendezvény – csak éppen a NER lépne fel ellene hatósági eszközöket bevetve, a megszokott „náciveszélyt” hirdetve.

A Fidesz-kormány lenne az, amelyik igyekezne ellehetetleníteni a rendezvényt, ahogy azt az elmúlt évtizedben nem egyszer megcsinálta már.

Milyen érdekesen működik ez a nyugati demokrácia. Brüsszelben a városvezetéstől jobbra álló fideszes MCC lett a szélsőjobboldali, míg Budapesten ugyanez a fideszes hatalom gátolja a tőle jobbra lévőket rendezvényeik megtartásában. A városvezetés a szerinte tőle túlságosan jobbra állót korlátozza Brüsszelben, míg a Fidesz pontosan ugyanezt teszi, vagyis a tőle jobbra elhelyezkedőt igyekszik ellehetetleníteni idehaza.

Tehát mindenki a tőle jobbra lévőtől fél és igyekszik azt elhallgattatni a demokrácia nevében, egy valójában baloldali diktatúra eszméjének engedelmeskedve.

Szigorúan csak a tőle jobbra lévőt, a baloldallal sem Brüsszelnek, sem a Fidesznek nem nagyon van baja. Aztán jönnek is a demokrácia hiányát számon kérő érvek. „Brüsszel és a liberálisok azok, akik a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát stb. hirdetik, hát akkor tartsák is be azt!” – olvasom mindenfelé. Csakhogy a Fidesz és holdudvara idehaza pontosan ugyanazt a demokráciát hirdeti és képviseli, mint a brüsszeli városvezetés. Idehaza ráadásul pontosan ugyanennek a demokráciának az égisze alatt igyekszik korlátozni a tőle a jobbra lévők tevékenységét.

Éppen ugyanazt a játékot játssza idehaza a Fidesz, mint Brüsszel. Ugyanazokkal a szabályokkal, melyeket most ellenük használtak a tőlük balra lévő erők.

Ez a jelenség pedig két dolgot mindenképpen meg kellene hogy világítson a kormánypárti megmondóembereknek. Az egyik, hogy Nyugat-Európában bizony könnyen lehet belőlük is olyan szélsőjobboldali, mint akik ellen idehaza ők folyamatosan fellépnek. Mert a brüsszeli politikához képest még talán Orbánék is valóban tekinthetőek szélsőjobboldalinak. A másik, amit most meg is tapasztalnak: az általuk is képviselt demokrácia Fidesz által is használt diktatúrája. Amely diktatúrában az a „náci”, akire mondják.

Ahogyan Incze Béla fogalmazott : üdv a klubban, Miniszterelnök Úr!

Lipták Tamás - Magyar Jelen