Anyaország, Extra :: 2024. április 16. 20:42 ::

Emlékeztető: tíz éve Orbán Viktor hasonló módon lépett fel egy jobboldali rendezvény ellen, ahogy most vele szemben tették

Nem biztos, hogy sokan emlékeznek rá, de én még igen, hiszen annak idején személyesen is volt alkalmam találkozni az amerikai Richard Spencerrel, de pont 10 évvel ezelőtt Orbán Viktor hasonló módon (na jó, durvábban) lépett fel vele és másokkal szemben. Elevenítsük fel!



Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt

2014 őszén Richard Spencer Magyarországra érkezett egy zárt körben tartandó konferenciára szervezőként, több neves jobboldali gondolkodóval együtt, akik hozzá hasonlóan elhitték az orbáni propagandát, hogy Magyarország egy olyan hely, ahol szívesen látják az ilyesmit. Tévedtek.

Akkoriban Spencer az amerikai alt-right egyik meghatározó alakja volt, a későbbiekben Donald Trump elnökké választását is támogatta, igaz, később csalódott benne, de ez most nem ide tartozik. 2014-ben még csak Orbán Viktorban csalódott. Ugyanis akkoriban Pintér Sándor belügyminiszter 2014. szeptember 29-én betiltotta az NPI október 3. és 5. közötti, Budapestre tervezett konferenciáját, és utasította az országos rendőrfőkapitányt, hogy kezdeményezze beutazási és tartózkodási tilalom elrendelését a tanácskozás előadóival szemben (sok ismert név felmerült akkoriban, köztük az orosz filozófusé, Alexandr Duginé is). Erre azután került sor, hogy Orbán Viktor utasította a belügyminisztert, hogy "minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel akadályozza meg a konferenciát."

Ez meg is történt, több embert letartóztattak, Spencert pedig kitiltották Magyarországról. Ennyire volt "baráti" a NER egy nemzetközi jobboldali konferenciával szemben. A sors iróniája, hogy 10 évvel később maga Orbán Viktor is hasonlóan járt, noha természetesen nem tartóztatták le, nem tiltották ki Brüsszelből, de a belga rendőrség megakadályozta, hogy részt vegyen egy konzervatívnak mondott konferencián a belga fővárosban. Amely konferenciának (MCC) már az előélete is viharos volt, több helyszín is visszamondta a megállapodást.

Az más kérdés, hogy ez a "nemzeti konzervatív" konferencia, amelyen Orbán Viktor is felszólalt volna, meglehetősen furcsa összetételű volt, többek között a volt brit külügyminiszter, Suella Braverman is ott volt. Ő egyébként indiai.

A Légió Hungária társvezetője, Incze Béla frappánsan fogalmazott Telegram-csatornáján:

Persze az is megérne egy hosszas elemzést, hogy kik lettek volna az esemény további felszólalói, ugyanis nem biztos, hogy Magyarországon mindenki tisztában van azzal, hogy például Éric Zemmour, a francia "jobboldal" fenegyereke algériai bevándorlócsalád sarjaként látta meg a napvilágot, és önmagára leggyakrabban berber eredetű zsidóként hivatkozik, de most nem ezt helyezem a fókuszba. Ezúttal csak ennyit szeretnék mondani: Üdv a klubban, Miniszterelnök Úr! Üdv abban a klubban, amibe Magyarországon Ön kényszerítette be a valódi jobboldaliakat. Becsület Napja, European Fight Night, Gerd Honsik, Európa Kongresszus... Soroljam még? Ezeket az eseményeket az Ön rendszere próbálta ellehetetleníteni. Becsület Napja, European Fight Night, Gerd Honsik Európa Kongresszus... Soroljam még? Ezeket az eseményeket az Ön rendszere próbálta ellehetetleníteni.

Egyébként valóban elképesztő, ahogy a belga rendőrség eljárt, csak éppen ez nem pusztán azt bizonyítja, hogy a globalisták nem tűrnek ellenvéleményt, hanem azt, hogy a megalkuvó és gyáva ún. konzervatív politika és a nekik tett gesztusok nem érnek semmit. Nem alternatíva.

Lantos János - Kuruc.info

