Úgy gondolom, hogy a Nyugat, illetve összességében az Európai Unió hozzáállása nem szorul különösebb magyarázatra. Ezen országok között csupán annyi a különbség, hogy ki tudja magát még mélyebbre fúrni Izrael hátsójába, s „jó” hír, hogyha az életszínvonalban és gazdaság terén sereghajtók is vagyunk, előbbiben mi állunk nyerésre még az EU-n belül is. Furcsa mód ilyenkor megszűnik minden látszatszabadságharc Brüsszellel, hirtelen nagy egyetértésbe kerül a politikai elit apraja-nagyja.

Az, hogy Izrael kezdte az agressziót mind Irán, mind pedig Libanon irányába, természetesen nem érdekli sem Európát, sem az Egyesült Államokat. Számukra minden izraeli bomba és lövedék jó helyre megy, aki pedig nem hagyja alávetni magát ennek a gőgös szupremácizmusnak, az mindenképpen antiszemita, de ma talán divatosabb szó a terrorista. Mindezekkel együtt a nyugat-európai országok helyében én már annyira nem pattognék, lévén az „új európaiak” egy markáns része nem igazán kedveli Izraelt, vagy úgy általában a zsidókat, de emiatt fájjon inkább a feje a „politikai elitnek”.

Ami számomra inkább meglepő volt – és így pár nappal az események után némileg le is tisztult a kép – az maga az iráni támadás, jobban mondva annak ereje. A Damaszkuszban található iráni konzulátus elleni zsidó támadás színtiszta barbársága egyrészt nyílt felkérés és provokálás volt a háborúra, másrészt ne feledjük el, hogy egy olyan, nem hadviselő ország területén történt, melyet a 2010-es évtizedben polgárháborúk tettek tönkre – természetesen izraeli mesterkedéssel a háttérben.

Az agresszióra Irán válaszcsapást ígért, ennek mikéntjét lovagiasan előre be is jelentették. Az akciót követően az ügyet „lezártnak” tekintették, noha a szombat éjjeli rakétázás és dróntámadás teljesen sikertelenül zárult. Még az iráni külügyi szóvivő is „visszafogottnak” nevezte a támadást, amit szerinte „értékelni kellene”, az erre adott nyugati reakcióval nyilván ő is tisztában volt, így szavai el is vesztek az éterben.