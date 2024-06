Publicisztika, Külföld :: 2024. június 23. 14:21 ::

Az antirasszista Biden az Északi Ellenállási Mozgalommal is keménykedik

Elmélyülő külső és belső konfliktusok, olyan súlyos társadalmi törésvonalak, melyet még Magyarország is megirigyelne, etnikai krízis, romló közbiztonság. Igen, ezek az Amerikai Egyesült Államok mindennapjai, de Joe Biden kormányának (már amennyiben elfogadjuk, hogy beszámítható és ő irányít) vannak fontosabb dolgai is, például a Nordic Resistance Movement (NRM) kriminalizálása.

Alapvetően is aggályos, hogy az USA pökhendi módon fenntartja a jogot arra, hogy más országok (jelen esetben kontinens) szervezeteit listázgassa, de terroristának minősíteni és szankcionálni a Nordic Resistance Movement-et ráadásul minden alapot is nélkülöz.

A Biden-adminisztráció egyik alappillére a „fehér felsőbbrendűség” ellen való lankadatlan küzdelem, ez adta ezúttal is a „jogalapot” a szervezet (és vezetői) szankcionálására. Olyan ez, mint a „demokrácia szállítása”, az NRM – nevéből adódóan – északi országokban aktív, mint már írtam Európában. Svédországban van a székhelyük, de vannak szervezeteik Izlandon, Dániában, Nlorvégiában és Finnországban is, igaz utóbbiban 2020-ban indexre kerültek.

"Az Egyesült Államok továbbra is mély aggodalmát fejezi ki a faji vagy etnikai indíttatású erőszakos szélsőséges fenyegetés miatt világszerte, és elkötelezett amellett, hogy szembeszálljon az erőszakos fehér felsőbbrendűség transznacionális szereplőivel” – ezt már Matthew Miller külügyminisztériumi szóvivő böfögte fel, aki még azért is hápogott, mert a szervezet „nyíltan antiszemita, rasszista, bevándorlásellenes és LMBTQ-ellenes”.

Nem tudni, pontosan milyen tényekre alapozzák, de a minisztérium szerint a szervezet és annak vezetői „erőszakos támadásokat” hajtottak végre politikai ellenfelek, újságírók, tüntetők ellen, „erőszakos képzéseket” tartottak (például késharc, te jó ég!!!), illetve lépéseket tettek fegyverek és robbanóanyagok begyűjtésére is.



Az Északi Ellenállási Mozgalom felvonulása 2018. május 1-jén a Svédországban található Ludvika városában (fotó: Ulf Palm/TT/Reuters)

Mindezek értelmében a döntés befagyasztja a csoport amerikai kintlévőségeit, és úgy általában megtiltja az amerikaiaknak, hogy kapcsolatba lépjenek a mozgalommal.

A Reuters emlékeztet arra is, hogy Joe Biden lelkes antirasszista, ami nyilván meg is látszik az Egyesült Államok pillanatnyi helyzetén. Amíg a demens öreg bácsi és csatlósai a „belföldi fehér terrorizmus” (plusz most már külföld is) ellen harcolnak, addig lassan, de biztosan ki is húzzák a fehérek lába alól Amerikát.

A lépésre egyébiránt reagált a NRM is, Fredric Vejdeland, az egyik vezető emlékeztetett, hogy a mozgalom törvényesen bejegyzett szervezet, és amennyiben tényleg terrorista akciókat hajtanának végre, már rég felszámolták volna, ez azonban nincsen napirenden sem az Európai Unióban, sem pedig az egyes országokban. Végül találóan azt üzente a Biden-féléknek, hogy „akik az egyik embernek terroristák, másnak szabadságharcosok”.

Mindezzel párhuzamosan mintha összehangolt módon ásná tovább saját sírját a Nyugat. Bidenék északi szomszédja szinte majdnem napra pontosan ugyanakkor minősítette terrorszervezetnek az Iráni Forradalmi Gárdát. Most aztán nem lennék a perzsák helyében!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info