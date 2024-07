A héten felvetődött a közéletben egy nyilvánvaló és logikus kérdés: miért érünk kevesebbet, miért van csupán 5% valódi narancs a magyar, és miért 12% az olasz Fantában? Évtizedes gyakorlat, hogy a multik a rosszabb minőségű termékeiket Kelet-Közép-Európába hurcolják, amíg a jobbakat Nyugaton értékesítik. Ez már önmagában bicskanyitogató, főleg, ha megkapjuk mellé az irreálisan elszabadult árakat. És hát megkaptuk.

Nem most először vetődött fel a Fanta narancstartalma körüli visszásság (egyébként a dobozon, üvegen is olvasható az 5%-os adat), Lázár János viszont gondoskodott róla , hogy minél nagyobb publicitást kapjon az ügy. Beleállt a Fantába (illetőleg a Coca-Cola vállalatcsoportba), a sajtó felkapta, a lavina elindult. A Coca-Cola Magyarország az Index megkeresésére kommentálta a kialakult helyzetet, persze a szokásos hosszú, de semmitmondó szöveggel:

A Magyarországon és az Európai Unióban elérhető Coca-Cola termékek összetétele teljes mértékben megfelel a helyi előírásoknak. A helyi és európai szabályozásoknak megfelelően receptúráinkat a helyi fogyasztói preferenciákhoz igazítjuk, és adott esetben egyes összetevőket a helyi ellátási láncokból szerzünk be, az egyes piacok hasonló termékeivel összhangban.

Ebből maximum annyi lehet az érdekes, hogy ezek szerint a „helyi szabályozások” is lehetőséget nyújtanak az 5%-os narancstartalomra, így Lázár lényegében öngólt lőtt (pedig a multikkal kapcsolatos megállapításai helyesek), és még meg sem említettük azt, hogy az a kormány, ahol ő most éppen építési és közlekedési miniszter, előszeretettel dönt a nemzetgazdaság kárára az internacionális nagytőke ellenében. Ez valamiért nem zavarja.

De nem csak ez az egyetlen probléma Lázár János tevékenységével, ezt pedig a Budapest–Győr-vasútvonalon közlekedők naponta tapasztalják.

Tavaly decemberben írtam róla , hogy 3 hónap felújítás után átadták a Budapest–Bécs-vasútvonalat, így pótlóbuszok nélkül utazhatott az ember Tatabányáról a fővárosba (a viszonylat konkrét felújítása a Budaörs és Szárliget közötti szakaszon történt). Nos, az azóta eltelt több mint fél év alatt soha ennyi késés nem volt az 1-es vasúti fővonalon, de váltóhibákból és felsővezeték-szakadásból is szinte hetente-kéthetente kapnak az utasok (illetve a menetidő sem nagyon rövidült, amit a legtöbben vártunk a munkálatoktól). A vonal nemhogy működőképesebb lett, de konkrétan jobban funkcionált a felújítás előtt, amikor bizonyos szakaszai – elviekben – „életveszélyesek voltak”, ezt pedig megerősíti a tény, hogy az elmúlt fél évben folyamatosak az utómunkálatok (most is éppen vágányzári menetrend van érvényben, valamint bizonyos szakaszokon irreális erdőirtást végeztek, valószínűleg a fák vagdosása fontosabb volt a biztosítóberendezéseknél).