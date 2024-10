Publicisztika, LMBTQP+ :: 2024. október 10. 21:20 ::

Nehéz feladat előtt a Wokebusters!

„Riadólánc a liberális, kommunista woke-jelenséggel szemben” - így fogalmazott még a nyár folyamán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője, mikor bejelentették, hogy megalakítják a Wokebusters-t. Magyarul a woke-irtókat.



Fotó: az Alapjogokért Központ Fb-oldala

Szánthó Miklós tehát összeszervezné „a világ jobboldali erőit”, mert „a woke-isták ugyanúgy támadják Istent, hazát és családot” szerte a világon. Szerintük a cél egy „posztkeresztény, posztnemzeti és a biológiai törvényein is túllépő világfalu létrehozása”.

Való igaz, főként Észak-Amerikában és Európában óriási gond a woke ideológia erőszakos terjedése, amely egy újracsomagolt bolsevizmus, ezekről portálunk hasábjain is sokat írtunk már. Mint ahogyan arról is, hogy a Fidesz esetében sajnos a legtöbb ilyen dolog csak kommunikáció, az orbáni "ne azt nézzétek, amit mondok, hanem amit teszek" machiavellista politika jegyében. De csak ezért nem ragadtam volna virtuális tollat, hiszen ezt már tényleg legalább ezerszer leírtuk sokan.

Hanem egy különösen humoros helyzet állt elő.

Orbán Viktor ugyanis felszólalt az EP-ben, és azt találta mondani, hogy a "migráció az antiszemitizmus, a nők elleni támadások és a homofóbia erősödést hozta". No, álljunk meg egy pillanatra.



Forrás: a kormány Fb-oldala

Az antiszemitizmussal kapcsolatos kijelentésével túl sokat ne foglalkozzunk, mert szilárd meggyőződésem, hogy Orbán Viktort sok mindennel lehet vádolni, hogy ezt vagy azt a politikai testtartást csak azért veszi fel, mert ettől szavazatokat remél, de azt semmi esetre sem tudnám mondani, hogy a zsidóbarátság, a filoszemitizmus is ilyen lenne. Nem. Ez őszinte és mély meggyőződése. Ez Budapesten, Brüsszelben, Moszkvában, Pekingben, bárhol ugyanaz. Abba is bele lehetne teljes joggal menni, hogy a migrációt, a tömeges bevándorlást mennyire segítették elő az elmúlt évtizedekben zsidó származású közéleti szereplők, politikusok is... Nagyban. Nem sült el jól saját szempontból sem.

A nők elleni erőszakról tett kijelentése igaz, tényleg ezt hozta magával a migráció, és ez elfogadhatatlan, és ezt nem is lehet megakadályozni liberális szemlélettel.

De itt a csattanó, az LMBTQ-propaganda elleni harc kérlelhetetlen vezére, Orbán Viktor az EP-ben a homofóbia miatt aggódik! Tetszik érteni? Itthon amikor őt vádolják homofóbiával, akkor azt - amúgy joggal - azzal üti el, hogy ez egy balliberális, ha úgy tetszik, woke ideológiai kommunikációs fegyver, és valójában a családok védelméről van szó. Most mégis átvette a woke-isták szókészletét.



Forrás: a Fidesz Fb-oldala

Nem lennék Szánthó Miklósék helyében. Nehéz feladat előtt a Wokebusters...

Lantos János - Kuruc.info