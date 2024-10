Publicisztika, Extra :: 2024. október 13. 11:44 ::

Cigány rendőrök konferenciáztak Budapesten

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a roma származású rendőrök konferenciáját október 9-én a Rendőrségi Igazgatási Központ auditóriumában - adja hírül az "örömhírt" a rendőrség hivatalos oldala. Szó esett arról, miért fontos a munkájuk a testületnél, és a rendőrség miképpen igyekszik segíteni őket, hogy tanuljanak, bizonyítsák képességeiket, és minél előrébb jussanak a társadalmi ranglétrán.



Nem a jövő, hanem a jelen (fotó: police.hu)

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) és a Hanns-Seidel Alapítvány (rájuk még később visszatérünk) közös szervezésében tartott konferencián a résztvevők több nézőpontból is megismerhették, hogy miért fontos a roma (szerk: helyesen cigány) származású fiatalok munkája a rendőrség állományában. Arról is szó esett, hogy a nehezebb sorból érkezettek számára miért kiemelkedő lehetőség, hogy rendőrként dolgozhatnak, tanulhatnak, és jó(?) munkával, szorgalommal(?)komoly célokat is elérhetnek. Mindezek fontosságát dr. Pozsgai Zsolt vezérőrnagy, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, dr. Horváth Ádám István ezredes, a ROKK igazgatója, valamint Pinczésné Kiss Klára ezredes, a ROKK igazgató-helyettese is hangsúlyozta.

Pozsgai vezérőrnagy elmondta: alapvető fontosságú, hogy minél több nehezebb hátterű, de motivált és tenni akaró fiatal teljesítsen szolgálatot a rendvédelmi szervek állományában. Ez a megélhetés és a karrierépítés szempontjából kitörési lehetőséget is jelent ezen fiataloknak, akik sok esetben családjuk szűkös anyagi helyzete miatt nem tudnának továbbtanulni. Szólt arról is, hogy számos roma (szerk: még mindig cigány) származású fiatal szolgál a rendőrség állományában, ők nagyon hatékonyan és jelentősen hozzájárulnak a célkitűzések megvalósításához, a testület büszke is rájuk. Éppen ezért a rendőrség két évtizede működtet egy, a roma (szerk: tehát cigány) származású fiatalok rendőrré válását támogató pályázati rendszert.



Ezek a cigány lányok is az utak mellett vadásznak az autósokra, akárcsak az ősi mesterséget űző társaik (fotó: police.hu)

A roma cigány származású fiatalok rendőrré válását támogató pályázat céljáról és eddigi eredményeiről(?) beszélt Pinczésné Kiss Klára ezredes, majd néhány személyes történet hangzott el a rendőrjárőr-képzésben jelenleg résztvevő fiataloktól. Megindító történetek arról, hogyan jutottak a mélyszegénységből (szerk: pontosabban a mélyigénytelenségből), vagy egyszerűen csak a szegénységből a rendőrségi tanulmányokig. Egyikük így fogalmazott: „Az elszántságom erősebb volt, mint a körülményeim…”, és alighanem ez jellemző valamennyiükre.

Ezt követően roma cigány származású rendőrök meséltek életútjukról, az esemény végén pedig dr. Horváth Ádám István ezredes foglalta össze a konferencia jelentőségét.

"A magyar rendőrség kiemelt hangsúlyt fektet az akár anyagi lehetőségeik, akár származásuk okán hátrányos helyzetben lévő fiatal felnőttek toborzására és segítésére" – fogalmazott. "Rendőr kollégákat keresünk ezekből a társadalmi közegekből is. Így tehát kiemelt programunk a roma származású fiatalok megszólítása. A Hanns-Seidel Alapítvány és a rendőrség nevében a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ szervezi, generálja úgy a toborzás, mint pedig a pályaorientáció keretében ezt a tevékenységet. Ezt segíti egy pályázat is, amelyet dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány hirdet meg minden év tavaszán. Egész nyáron jelentkezhetnek a fiatal felnőttek, akik a tanulmányaikhoz kérhetnek anyagi és erkölcsi támogatást azzal a kötelezettséggel, hogy tudásukat a rendőri pályán fogják kamatoztatni. Újdonság, hogy a pályázat keretében nyújtott anyagi támogatást jelentősen megemeltük ebben az esztendőben. A mai konferencia is igazolja, hogy évről évre jobban teljesít ez a programunk."



Rendőrrel találkozni jó... Hát még cigány rendőrrel!

Eddig a rendőrség által megosztott "nagy" hír. Nézzük előbb, hogy milyen kritériumokat támaszt, s mit nyújt a pályázat a cigányok számára. Már eleve az is kérdések tömkelegét veti fel, hogy származási alapokon választják ki a pályázókat, s pozitívan diszkriminálnak jelentkezőket. Milyen jegyek alapján dönthető el valakiről, hogy cigány? Esetleg rasszbeli sajátosságok alapján, mint például a bőrszín? "Kulturális" alapokon? Eddig azt hittük, hogy ezek alapján bizonyos személyeket listázni nácifasiszta dolog. Vagy mégsem? Ha a rendőrség által meghirdetett pályázatok apropóján különbséget tesz magyar és cigány között, s vizsgálja és listázza, hogy melyik jelentkező cigány, akkor a bűnüldözésben ez miért is ördögtől való dolog?

A pályázati feltételeket a fentebbi dokumentumban mindenki elolvashatja (röviden: egészségügyi igazolás, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, s egy nyilatkozat, hogy a jelentkező cigánynak vallja magát), erre nem térnék ki bővebben, inkább csak a pályázat adta támogatásokra. Mit is kap egy cigány tanuló a rendőrségtől, tehát a magyar adófizetőktől, tőlünk; mégpedig "Azért, mert cigány vagyok?" Nem, sajnos nem kalodát.

1. Számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek teljes körű megtérítését.

2. Tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb nettó 50.000 forint értékben - ruházkodási segélyt.

3. Tanszersegély (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb nettó 15000 forint értékhatárig).

4. Az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatás:

- 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 10000 forint/hónap,

- 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 15000 forint/hónap,

- 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20000 forint/hónap,

- 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 25000 forint/hónap összegben.

5. 4,51 tanulmányi átlag felett egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely, területileg illetékes rendvédelmi technikumban vagy a ROKK Rendőrképző Akadémia adyligeti vagy szegedi Járőrképző Tagozatán.



Évről évre egyre több cigány fiatal választja a rendvédelmi hivatásokat. Nagy öröm ez nekünk.

Bár jómagam nem rendvédelmi iskolába jártam, s nem is most, hanem 20 éve, de a 3,00 feletti tanulmányi átlag már akkor is a vicc kategóriájába tartozott, hát még a mai lebutított oktatási rendszerben. Nem támasztanak nagy követelményeket. Érdemes lenne tesztelni a rendszert, s a liberalizmus axiómáját, miszerint mindenki az, aminek vallja magát. Tehát ha egy szemlátomást magyar származású cigány, aki úgy dönt, hogy ő cigánynak vallja magát, az is megkapja-e ezeket a juttatásokat, amennyiben a pályázat jelentkezési feltételeit teljesíti, vagy valamilyen indokkal - valójában nyilván azért, mert nem cigány - kizárják-e? Érdemes lenne a rendvédelmi iskolákba járó magyar tanulóknak tömegesen jelentkezni a pályázatra, már csak azért is, hogy a rendszert tesztelje, a liberalizmus dogmáit próbára tegye, illetve a fentebb bemutatott erőforrásokat az ínvazív rasszok helyett a magyar fiatalokhoz csoportosítsa át.

S mi a helyzet a fentebb említett Hanns Seidel-Alapítvánnyal (Hanns Seidel Stiftung)? A HSS a németországi Bajorországi Keresztényszociális Unióhoz (Christlich-Soziale Union in Bayern - CSU) kötődő pártalapítvány. A CSU papíron kereszténydemokrata lenne, akárcsak a testvérpártja, a CDU, de mind a két "jobboldali" párt a legsötétebb globalista érdekek kiszolgálója, nemcsak Németországban, de az Európai Parlamentben is. Az alapítvány egyébként az Európai Néppárt politikai alapítványa is. Ne feledjük el, hogy az Európai Néppárt és annak vezetője, a szintén CSU-s és zsidóimádó Manfred Weber hogyan is viszonyul Magyarországhoz.



A Hanns Seidel Alapítvány logója (forrás: hss.de)

A magyarországi Hanns Seidel Alapítvány céljai között az alábbit találhatjuk:

"A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a roma fiatalok társadalmi részvételének növelése."

Az alapítvány meg is nevezi a célcsoportokat, ahol érzékenyíteni, tehát rombolni kíván. Íme:

- Döntéshozók.

- Vezetők és junior alkalmazottak különböző politikai területekről.

- A jövő politikai tehetségei, különösen a roma kisebbség.

- Az agytrösztök, valamint a tudományos élet véleményformálói és szakértői.

- A civil csoportok képviselői.

- Médiaszakemberek.

- A minisztériumok, különösen a Belügyminisztérium és az alárendelt főosztályok képviselői, akik az átadott tudást multiplikátorként adhatják tovább.



A Hanns Seidel Alapítvány és a Roma Szakkollégiumok közös rendezvényéről csak a fehér magyarok hiányoztak



Mindig örömet ad, ha a Nemzetközi Roma Napra gondolunk...

A Hanns Seidel Alapítvány magyarországi partnerei között megtalálhatjuk a Polgári Magyarországért Alapítványt (PMA), a Brankovics István Alapítványt (BIA), a Magyar Önkormányzatok Szövetségét (MÖSZ), a Robert Schuman Alapítvány budapesti irodáját, a Corvinus Collegium/Antall József Tudásközpontot, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot, Magyarország Belügyminisztériumát (!), a Magyar Bevándorlási Hivatalt (!), a Magyar Rendőrséget (!), a Közép-európai Rendőrakadémiát (MEPA), valamint a Német nyelvű Andrássy Gyula Egyetemet is.

Az alapítvány magyarországi vezetői: Dr Markus Ehm projektmenedzser, Fixl Renáta irodavezető, Radnóti Erika projekt asszisztens, Zsidó Martina titkár.



Radnóti Erika, Fixl Renáta, Martin Kastler és Zsidó Martina, a HSS magyarországi vezetői (forrás: hss.de)

S, hogy mennyire fontos az alapítvány a CSU számára, azt jelzi, hogy Horst Seehofer, a CSU akkori bajor miniszterelnöke, a 2016-os magyarországi látogatása alkalmával, előadást tartott Hanns Seider Stiftung magyarországi irodájában. Ne felejtsük el azt sem, hogy 2021-ben Seehofer volt az, aki a gyermekvédelmi törvény miatt javasolta , hogy csökkentsék Magyarország uniós támogatásait.



Amikor a CSU és az Európai Néppárt még a Fidesz barátok voltak. Fixl Renáta és Novák Katalin



Természetesen Novák Katalinnal tartott Balog Zoltán is (fotó: X)

Érdekességként megemlítendő, hogy a Hanns Seidel Alapítvány magyarországi irodájának Facebook-oldalán, az ismerősök között megtalálható Csorján Bence is. S, hogy kicsoda Csorján Bence? A szintén németországi székhelyű, szélsőbaloldali Friedrich Ebert Stiftung magyarországi munkatársa, pontosabban irodavezetője, aki korábban vígan pózolt a Szűz Máriát gúnyoló mázolmány előtt.



A szélsőbalos FES budapesti irodavezetője, Csorján Bence is megtalálható a "kereszténydemokrata" HSS ismerősei, barátai között



Csorján a Szűz Máriát gyalázó festmény előtt pózol

Van ugyan integritás hatóságunk, de külföldi felforgató szervezetek - akik nem is olyan régen még a Fidesz kenyeres pajtásai közé tartoztak - azon munkálkodnak, hogy a Rendőrségbe minél több cigányt építhessenek be. S ennek a politikai platformnak, vagyis az Európai Néppártnak az újdonsült üdvöskéje a Tisza Párt. Lehet az 56-os zászlóval pózolni, de láthatjuk, hogy Magyar Péter is annak a globalista brancsnak a tagja, mely hazánk felszámolására, s etnikai felhígítására törekszik.

Munkám során sok cigánnyal "van szerencsém" találkozni, s többnek is vagy már rendőr, vagy rendvédelmibe jár, esetleg oda készül a gyereke. Látom és hallom, hogy milyen közegből és milyen célokkal készülnek ezek a fiatalok a rendőrséghez. Szó sincs róla, hogy a bűnözői szubkulturális háttérből, illetve a mélyigénytelenségből szeretnének kitörni, sokkal inkább mozgatja őket, hogy az egyenruha és a jelvény védelme mögött fedezhessék a rokonok (sokszor szülők, testvérek) kisebb-nagyobb stiklijeit, mocskosságait illetve, hogy a törvény embereként is a "parasztok" fölé helyezhessék magukat.

