Bemutatkoznak a Friedrich Ebert Alapítvány (FES) magyarországi felforgatói

Ahogy korábban megírtuk, a németországi Friedrich Ebert Alapítvány (FES) egyre inkább kitágítja azok körét, akik "jobboldali szélsőségesnek" minősülnek. Eme jelző kiérdemléséhez elég csupán annyi, hogy valaki a külföldieket külföldinek nevezze, vagy csupán férfi és női nemet ismerjen. Mint ígértem, bemutatjuk a magyarországi Friedrich Ebert Alapítvány (Friedrich Ebert - Stiftung - FES) ténykedését is.

Bevezetésként néhány mondat a FES-ről. A FES ezer szállal kötődik a német szociáldemokratákhoz, a szociáldemokrata párthoz (SPD), amelyik a szövetségi kormány nagyobbik koalíciós partnere. Az alapítvány elnöke nem más, mint Martin Schulz, aki 1994 óta európai parlamenti képviselő, 2012-től 2017-ig az Európai Parlament elnöke, 2004 és 2012 között a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) EP-frakcióvezetője. Ennek az EP-frakciónak a tagja a DK és az MSZP is. 2017 és 2018 között a Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) elnöke volt. Schulz 2013-óta a Jeruzsálemi Héber Egyetem díszdoktora is.

2022-ben az alapítvány költségvetése 195 millió euró volt, melyet főként szövetségi és tartományi pénzekből finanszíroztak. 104 külföldi irodával rendelkeznek, köztük a budapestivel. A tavalyi évben több mint 2300 rendezvényt bonyolítottak le személyesen és online. Szintén az előző évből származó adat szerint közel 2500 egyetemi és posztgraduális hallgatót finanszíroztak, köztük 270 főt a német államhatárokon kívül.

Ki is volt Friedrich Ebert , akiről elnevezték az alapítványt? Szociáldemokrata politikus, a weimari köztársaság első államfője. Hivatali ideje alatt írta alá Németország a versailles-i békeszerződést, valamint szintén uralma alatt robbant ki a kommunisták spartakista-felkelése. Gustav Noske (Ebert hadügyminisztere) a Freikorps segítségével leverte a felkelést, Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht a kommunistáknak kijáró korrekt kezelés részese lett. Mindezektől függetlenül Ebert ténykedése jobboldali szemszögből cseppet sem pozitív. Szociáldemokrata volt, köztársaságpárti, s bár a vörös felkelés le lett verve, de ez a jobboldali Freikorpsnak köszönhető leginkább. Egy azonban biztos: Ebert nem volt marxista. Ezt már csak azért is érdemes kiemelni, mert, mint látni fogjuk, a magyarországi FES kifejezetten jó kapcsolatokat ápol a marxistákkal. Ebertről még annyit, hogy nem sokkal halála előtt a német bíróság hazaárulás vádjával ítélte el, mivel az első világháború alatt támogatta a lőszergyári munkások sztrájkját.

Alig bomlott fel a vörös gnóm, vagyis a Szovjetunió, máris megjelentek a nyugati felforgató elvtársak az egykori keleti blokkban, így hazánkban is. A FES budapesti irodája 1991-ben nyitotta meg kapuit, ahogy ők fogalmaznak a honlapjukon, azért, "hogy Magyarországnak a demokráciához és szabadsághoz vezető átalakulásban az események dokumentálásával és tanácsadással segítséget nyújtson." Ismerjük, hogy milyen jól sikerült ez a demokrácia és a módszerváltás. Köszönjük a segítséget...



A Progresszív Gazdaságpolitika Napja Berlinben - magyarországi és németországi komcsikkal

Az alábbi ömlengést a honlapjukon találhatjuk önmagukról:

A Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) a szociális demokrácia alapértékei iránt elkötelezett, ideáljaink a szabadság, igazságosság, szolidaritás, béke és együttműködés. A Friedrich-Ebert-Stiftung természetesen Magyarországon is ezt a megbízatást követi. A „szociális demokrácia szolgáltatójaként” szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az államban és a társadalomban megerősödjön a demokrácia, a jogállamiság és a szociális igazságosság, emellett szorgalmazzuk a német-magyar párbeszédet a közös Európán belül. Ezek az elvek tükröződnek politikai, szakszervezeti, média- és társadalmi partnereink kiválasztásában is.

A németországi ügynökszervezet az alábbi tevékenységeket folytatja:

- Szakmai rendezvényeket szervez hazai és nemzetközi szakértők és döntéshozók részvételével. Természetesen a szakértők és döntéshozók, előadók, politikai és közszereplők a balliberális (és szélsőbaloldali) holdudvarból kerülnek ki. A sajátjukkal ellentétes hangoknak nem adnak lehetőséget, így valódi párbeszédről szó sem lehet.

- Elemzéseket és jelentéseket készít a magyar és német társadalmat és politikát, valamint az európai témákat érintő témákról. A németországi FES által készített jelentések komolyságát ismerjük: mindenki náci, akire mi azt mondjuk. Ezek a kutatások leginkább a társadalom befolyásolására szolgálnak. Nagyjából úgy írhatóak le, hogy "majd mi megmondjuk, hogy kiről és miről mit kell gondolni, valamint, hogy kitől kell félni". Egy korábbi magyar nyelvű tanulmányukban a "demokratikus sajtónak" adtak iránymutatásokat, hogy hogyan is kell kezelni a szélsőjobbot. Ott található olyan instrukció, hogy ki kell emelni az "elnyomott" csoportok (migránsok, cigányok stb.) pozitív példáit, ezzel lebontva a negatív sztereotípiákat. Nyilván nem minden Ahmed és Mbomo akar fehéreket gyilkolni, de az arányokat érdemes figyelembe venni. Arányaiban néhány beilleszkedett idegenre sokkal több kiilleszkedett, agresszív fenevadként viselkedő félállat jut. Nyilván a FES tanulmányai ilyenekkel nem foglalkoznak.

- Információs és továbbképzési programokat szervez. Itt megemlíthetjük a FES mentorprogramját, amely keretein belül különböző "civil szervezetekkel" együttműködve folytatják az ügynökképzést. A programban való részvétel feltétele, hogy a pályázó elkötelezett legyen azon "értékek mellett, melyben a FES is hisz", továbbá "ellenőrizhetően dokumentált és meggyőzően szemléltetett szerepvállalás a demokrácia, a jogállamiság, az európai integráció, a társadalmi részvétel és a szolidaritás értékeiért."

A mentorprogramban részt vevő ügynökszervezetek, egyesületek:

Debreciner.hu

Deviszont

Magyar Helsinki Bizottság

Magyar Szakszervezeti Szövetség

Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület

Népszava

Nyugat.hu

Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont

Policy Solutions

Political Capital

Politikatörténeti Intézet

SZEF – Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

Szegeder

Szolidáris Gazdaság Központ (SZGK)

Új Egyenlőség

VASAS Szakszervezeti Szövetség



FES-dzsembori Dobrev Klárával

Az ösztöndíjasok havi 170 000 Ft-ot kapnak az alapítványtól. Az ösztöndíj maximum kétszer hat hónapig tart, így egy személy egy év alatt nettó 2 millió Ft-ot tehet zsebre. Már ha beveszi a gyomra a hazaárulást. Az ösztöndíj céljait így fogalmazzák meg: "Kapcsolatépítési lehetőségek más ösztöndíjasokkal, a FES partnerhálózatával. Továbbá "az ösztöndíjasoknak számára szervezett zártkörű műhelybeszélgetések szakértőkkel." Valamint "a mentorprogram azt a célt szolgálja, hogy az ösztöndíjasok betekintést nyerjenek egy szervezet működésébe, szakmai tapasztalatokat és kapcsolatokat szerezzenek."

A gyakorlatban ez nem mást jelent, mint az eleve baloldali hallgatók kondicionálása a szélsőbaloldali ideológiák és szervezetek irányába, ezen struktúrákba való bekapcsolódás, majd a még meglévő társadalmi morál és a normalitás további lazítása, bomlasztása. Ne gondoljuk, hogy a Budapesten folytatott antifa embervadászatot nem egy komoly ideológiai elő- és felkészítés, valamint komoly szervezés előzte meg.

Az ilyen alapítványok, valamint tagjaik és ösztöndíjasaik adják a szellemi hátországot az agresszióra hajlandóságot mutató hazai és nemzetközi elvtársaknak. (Lásd lentebb Ferencz Norbert.) Ideológiát és "erkölcsi alapot" teremtenek a vélt vagy valós szélsőjobboldali szereplők elleni erőszakos fellépésre. Elég csak végigtekinteni a főként Budapesten szerveződő (szélső)baloldali közösségek között: antifa leprafészekként funkcionáló romkocsmák, "közösségi terek", filmklubok, kerekasztal-beszélgetések, alteros koncertek. Túl kell lépni azon a tévképzeten, hogy a hazai szélsőbaloldal kizárólag drogos, alkoholista punkokból áll. Az elvtársak elegáns öltönyökben "szakértenek" vitafórumaikon, előadásaikon, s idegen pénzen kapott komoly kiképzés után bomlasztanak, lázítanak, mérgezik a lelket és szellemet, teszik azt, amihez mindig is értettek: felforgatnak. Ezen erőfeszítéseiket nem is titkolják, saját internetes oldalukon így fogalmaznak: "a következő eszközökkel támogatjuk és erősítjük a szociális demokráciát: politikai képzés, politikai tanácsadás, nemzetközi együttműködés, tehetséggondozás."



A világ magyar szemmel. Ők már csak tudják

A Friedrich Ebert Stiftung magyarországi irodavezetője és országos képviselője Beate Martin. Ennek ellenére szinte semmilyen információ nem található róla a világhálón.

A FES budapesti társigazgatója Jörg Bergstermann, aki számos rendezvényen ott van, sokszor házigazdaként megnyitóbeszédet tart (például a Marx 200 - Közép- és kelet-európai perspektívák c. konferencián). Bergstermann 2012 óta a FES európai, észak-amerikai és japán szakszervezeti programjainak koordinátora. Korábban a FES különböző külföldi irodáit vezette, legutóbb a vietnámi Hanoi országos irodáját.



Beate Martin és Jörg Bergstermann, a FES Budapest jelenlegi társelnökei

Előtte ezt a pozíciót Jan Niklas Engels töltötte be. Engels társadalmi-politikai tanácsadó, a korábban a berlini Friedrich Ebert Alapítvány Nemzetközi Politikai Elemző Osztályának „International Monitor of Social Democracy” projektjét vezette. Engelst láthatóan erősen foglalkoztatja a magyar belügy. Facebook-posztjai között találunk olyat, melyben nehezményezi, hogy a Hősök terén lévő szobrok között nincsenek nők. Rettegéssel töltötték el a Fidesz "antiszemita" Soros-plakátjai. 2014-ben támogatta az MSZP kampányát, 2018-ban Karácsony Gergelyét. Facebookján a legutóbbi nyilvános bejegyzésében egy film premierjére invitál mindenkit, melynek a sokat sejtető címe: Jung. Jüdisch. Engagiert. Vagyis: Fiatal. Zsidó. Elkötelezett.



Jan Niklas Engels, a FES Budapest korábbi irodavezetője

A budapesti FES Kelet-Európai Gazdasági Projektjének vezetője Dr. Ernst Hillebrand. Korábban a Nemzetközi Politikai Elemzési Osztály, a Közép- és Kelet-Európa Osztály vezetője, valamint a varsói, párizsi, londoni és római iroda vezetője volt. Egyebek mellett Hillebrand tagja a Progressive Zentrumnak (Progresszív Központ). A Progresszív Központ célja, hogy "progresszív" és "innovatív" ötleteket vigyen be a nyilvános vitába és a politikai napirendre. Az innovatív ötleteket láthattuk a németországi FES jelentésében: a külföldieket külföldieknek nevezni fasisztoid dolog. Emellett a küldetésnyilatkozat szerint új, progresszív pozíciókat képviselő szereplői hálózatokat kell létrehozni. A 21 fős csoport 2020-ban közel 600 000 eurós támogatást kapott a német szövetségi kormánytól. Hillebrand egyik legismertebb könyve a Rechtspopulismus in Europa - Gefahr für die Demokratie? (Jobboldali populizmus Európában - Veszély a demokráciára?) címet viseli. A könyv bevezetőjében külön kiemeli a Fideszt is, valamint arra a kérdésre próbál választ keresni, "hogy minimalizáljuk a politikai és társadalmi rendszerre gyakorolt következményeit."

Hillerbrand varsói ténykedése nagyjából azzal írható le, hogy cikkek tömkelegével elemezte, "szakértette", támadta a jobbközép PiS-kormányt, amely akkor még Orbán Viktor rendíthetetlen szövetségese volt, teljes összhanggal. Természetesen az ukrajnai háborúról is szokott cikkezni, melynek rövid lényege: Ukrajnának adott fegyverek nélkül nincs béke.

Orbán Balázs államtitkár, miniszterhelyettes a Mathias Corvinus Collegium (MCC) oktatója és kuratóriumi elnöke 2021-ben így nyilatkozott: "A hazafias szellem és a nemzetközi kiválóság a Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzéseinek célja." De hogy kerül ide az MCC? Úgy, hogy a Fideszt és annak lengyel szövetségesét is ellenségesen kezelő Ernst Hillebrand az MCC vendégelőadója . Tehát a Fidesz "jobboldali szellemi műhelye", káderképzője platformot biztosít egy nyíltan szélsőliberális bomlasztónak. Epekedve várom, hogy az esélyegyenlőség szellemében meghívják mondjuk Frank Franzot, a Die Heimat (korábban NPD) elnökét. Nagy tétben azért nem lenne érdemes erre a lehetőségre fogadni, a valódi jobboldal nyilván büdös a melegkonzervatív Fidesznek. A jobb- és balliberálisok által oly sokszor hangoztatott hülyeség, miszerint a szélsőjobb és a szélsőbal összeér, eddig még nem kapott bizonyítást, de újabb példája ez annak, hogy a langyos jobber "demokraták" és a progresszív balos "demokraták" bizony egy tálból cseresznyéznek.



A baloldali felforgató, Dr. Ernst Hillebrand a FES budapesti vezetője a Mathias Corvinus Collegium vendégelőadója

A magyarországi FES tudományos munkatársa Malomvölgyi Csilla . Az ő szakterületei a nemek közötti igazságosság, a FES-ösztöndíjprogram Magyarországon, a migráció, valamint a szocio-ökológiai átalakulás. Nemzetközi tanulmányok szakon végzett, illetve képesített német-francia fordító és tolmács. Malomvölgyi az Európai Utas Alapítványnak is a munkatársa. Ismerősei között megtalálható a lakmuszos Neuberger Eszter . Az önmagukat csak szerényen tényellenőrökként definiáló bomlasztókról itt és itt tudhatunk meg többet Toroczkai Lászlótól.

A FES budapesti irodamenedzsmentjét Csorján Bence vezeti. Politológia szakos diplomáját 2015-ben szerezte a Debreceni Egyetemen. 2019 óta van a FES-nél. 2020 áprilisa óta tréningeket, valamint továbbképzéseket tart a FES alkalmazottai és partnerei számára Európa-szerte. A FES Budapest által a Facebookon közzétett kép szerint Csorján és Malomvölgyi a Nyugat.hu nevű szélsőliberális oldal készítőivel is kiváló kapcsolatban állnak (az egyik mentorszervezetük), s együtt pózoltak egy Szűz Máriát gúnyoló festmény előtt.



Csorján Bence (bal szélen) és Malomvölgyi Csilla (jobbról a második) a Nyugat.hu szerkesztőivel a Szűz Máriát gúnyoló kép előtt pózolnak



A FES hazai rombolói: Malomvölgyi Csilla, Horváth Anita, Kondics Marianna, Csorján Bence

A FES mentoráltjai között találjuk a - már korábban bemutatott - societasos Bagi Zsombort , akinek az Autonóm Antifasiszta Akció nevű csoporttal vannak kapcsolatai, s maga is nosztalgiával gondol a Tanácsköztársaságra, Kádárra és a Pufajkásra. Bagi a Societas országos alelnöke, valamint az MSZP választmányi alelnöke, továbbá a Societas szolnoki szervezetének elnöke.



Bagi Zsombor (felső sor, balról a második), a Societas alelnöke, az MSZP választmányi elnökhelyettese, a FES mentoráltja

A budapesti Friedrich Ebert Alapítvány több szélsőbaloldali (kommunista, marxista) személlyel és szervezettel is kapcsolatban áll. A FES és a Jámbor Andráshoz köthető Mérce rendszeresen tart közös filmklubokat, ahová a meghívott előadók a szélsőbaloldali narratívának megfelelően elemzik a filmeket. A filmkluboknak a drogos antifák leprafészke ad otthont, a Gólya . Szeptemberi filmklubjuk előadói Babos Anna és Ferencz Norbert "Pumukli" voltak.



A FES és a Mérce közös filmklubjának plakátja. Az előadók Babos Anna, valamint az anarchobolsevista Ferencz Norbert Pumukli. Utóbbi a róla elnevezett utcában

Babos filmkritikus, kurátor, a Magyar Nemzeti Filmarchívum munkatársa, a Partizán filmklubjának szervezője. San Sebastianban tanult, a Baszk Egyetemen. Valószínűsíthető, hogy a Baszkföldön erősen jelenlévő szélsőbaloldali ideológiák hatással voltak rá.

Az anarchobolsevista Ferencz Norbert Pumukli "radikális szociális munkásként" definiálja magát. Egy korábbi cikk szerint, mely a Népszabadságban jelent meg róla, alapítója volt a Munkáspárthoz kötődő Baloldali Frontnak. Ferencz tagja (volt?) az Ultras 1993 ESMTK-nak. Hazánkban az ESMTK tábor az egyetlen, ami deklaráltan antifa. Szintén az előbb említett cikkben a következőképp nyilatkozik: "a sikeres civil mozgalmakat visszaveti, ha kényszeresen ragaszkodnak az erőszakmentességhez."

Valahogy ez a retorika nem vág össze a Jámbor András által emlegetett erőszakmentességgel. Persze mi köze is lehetne Jámbor Andrásnak Ferencz Norbert szavaihoz? Talán csak annyi, hogy jól kimutatható kapcsolat van a két marxista között. Utóbbi a Jámborhoz köthető Mérce filmklubjának előadja, valamint publikációi is jelentek már meg a marxista szennyportálon. Egyébként Jámbor is feltűnik a FES által szervezett rendezvényeken, akárcsak a szintén marxista (és ferde hajlamú) Gulyás Márton. A FES facebookján látható képek alapján a rendezvényeiken megjelent már többek között Kunhalmi Ágnes, Dobrev Klára, Törley Katalin (Tanítanék mozgalom) vagy a néhai Tamás Gáspár Miklós.



A marxista Gulyás Márton és a FES társigazgatója, Jörg Bergstermann egy közös rendezvényen



Madarat tolláról, embert barátjáról. Jámbor egy FES ko(h)nferencián



Törley Katalin (Tanítanék Mozgalom) egy FES-rendezvényen



Elvtársak között a FES: Mérce és Partizán

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a Friedrich Ebert Alapítvány budapesti irodája a németországi SPD-hez, tehát a szövetségi "német" kormány legerősebb koalíciós partneréhez van bekötve, mely a FES-t évi közel 200 millió euróval tömi ki. Érdemes megemlíteni, hogy az SPD és az Antifa halmazainak bizony van közös metszéspontjuk, elég csak a szövetségi belügyminiszterre, Nancy Faeserre gondolni. A jelenlegi németországi kormány hazánkhoz cseppet sem viszonyul pozitívan, ennek ellenére a retorikában jobboldali Fidesz kárderképzőjében nyugodtan tarthat előadást a felforgató szervezet egyik magyarországi vezetője. Mint láttuk, hazai szinten szintén kimutatható reláció van a FES és az Antifa, valamint a szélsőbaloldal között. Ezeknek fényében vitán felül kijelenthető, hogy a Friedrich Ebert Alapítvány a magyar nemzetbiztonságra fokozottan veszélyes szervezetnek minősül, azonban erről mind a jobbliberális Fidesz, mind a balliberális oldal hallgat. A nemzetbiztonság meg vakon van, mint Esmeralda.

A párhuzam kedvéért játszunk el a gondolattal, hogy milyen politikai és sajtóvisszhangja lenne, ha az Egységes Oroszország párthoz (Putyin pártja) ezer szállal kötődő "civil szervezet" Magyarországon irodát tartana fenn, vezető ellenzéki vagy kormánypárti politikusokkal szervezne közös rendezvényeket, egyetemeinken tartanának előadásokat, Moszkvában látnák vendégül bizonyos pártok prominens személyiségeit, valamint aktív segítséget nyújtanánk a hazai választási kampányokban. Ezekre a kérdésekre talán Kovács Béla tudna néhány választ adni.

KG

(Kuruc.info)

