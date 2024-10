Publicisztika :: 2024. október 13. 21:24 ::

A Győri Otthon háztartási keksztől is búcsúzunk a globalisták miatt

Bizonyos állítások, figyelmeztetések akkor válnak csak igazán „életszerűvé”, amikor az átlagember is megérzi a hatását. Ez jellemzően persze már az a pont, ahonnan a legritkább esetben van visszaút, elvégre sokan csak saját kárukon tanulnak, csak az a bökkenő, hogy én most olyan jelenségekre gondolok, melyek közösségi szinten, nem (csak) az egyén szintjén értelmezhetőek.

117 év gyártás után szépen, csendben búcsút intünk a Győri Otthon háztartási keksznek, miután a tulajdonos Mondelez International mamutvállalat 2024 első negyedévében leállíttatta a gyártást, és nem is tervezi azt újraindítani.

A Győri háztartási keksz magyarországi jelentőségét úgy gondolom, nem kell részletezni. Kókuszgolyók, kekszszalámik, torták, egyéb édességek készültek vele, nem beszélve arról, hogy betegség és gyomorrontás esetén is állandó vendégünk (volt) az elmaradhatatlan teával karöltve. Jelentőségét minden túlzás nélkül már ükszüleink is ismerték, hogy aztán megjelenjen egy internacionális vállalat és egy tollvonással áthúzza az egészet.

A multinacionális édességipari vállalat még 2019-ben költöztette át a kekszgyártást Győrből Székesfehérvárra, ez persze nem egyenlő semmilyen beszüntetéssel. Itt készül(t) az Otthon keksz is a szintén közkedvelt Pilótával együtt, mely szerencsére még mindig a gyártósoron van. Mint minden, így a kekszek is nagymértékű árdrágulásnak voltak kitéve, mely alól az Otthon háztartási keksz sem tudott kibújni, ára meredeken emelkedett az utóbbi időben.

Ha az inflációt, az áremelkedéseket és az egyre rosszabb anyagi körülményeket számításba vesszük, akkor felvetődik a kérdés, hogy a Győri Otthon háztartási keksz árának drasztikus megemelkedése nem tükröz-e szándékosságot, hiszen a Mondelez végül azzal az érvvel szüntette meg a termék gyártását, hogy „a fogyasztói kereslet tendenciózus, folyamatos csökkenése mára marginálissá vált.” Az emberek tehát – ha egyáltalán hihetünk a mamutvállalat állításainak – a (mesterséges) árdrágítás miatt nem keresték többé a terméket. Ezt egyébként – noha ennyire nem megy bele a részletekbe – felveti a Termékkritikus névre hallgató fogyasztóvédelmi blogger is, mondván „vajon nem lehetséges-e, hogy a drágulás egyes esetekben előfutára a termékek végleges kivezetésének”, hiszen így mesterségesen tudják elérni, hogy a fogyasztók „megvonják a bizalmat” a terméktől, ami valójában nem a minőségnek, hanem az árnak szól.

Persze az érem másik oldala, hogy ideális esetben az ember inkább áldoz a drágább, de jobb minőségű termékekre, hiszen a Győri Otthon keksz minőségben is fogalom volt. Amikor leállnak egy termék gyártásával, mindig a „helyettesítést” helyezik előtérbe, ám ez a gyakorlatban – számos személyes példám is van rá – sohasem működik, így ez esetben az Otthon háztartási keksz, mint megannyi más termék is, minőségben pótolhatatlan.



Már nem érte meg az árát...

Ne szépítsük, a Győri Otthon háztartási keksz a Mondelez International pénzsóvár, profitmaximalizáló magatartásának áldozata. Egy tradicionális magyar terméket áldoztak fel a globalizmus, a globálissá vált élelmiszer-kereskedelem oltárán, s a legszomorúbb, hogy ezt legálisan, büntetlenül megtehették. Ezekben a szituációkban érezzük leginkább, hogy attól, hogy valaminek magyar neve van és a múltból adódóan azt hisszük, hogy magyar, nem így van. Tulajdonosként a Mondelez minden további nélkül szüntethet be terméket, a lakosság pedig maximum tiltakozhat, vagy elindíthatja a sokadik eredménytelen „online petíciót”, amely másra nem jó, csak a düh levezetésére.

A globális cégek egyetlen helyről kaphatnának kontrollt, az pedig a mindenkori magyar kormány. Őket viszont láthatóan nem érdeklik olyan „bagatell dolgok”, mint a magyar gasztronómiai történelem egy élő (vagyis eddig élő…) szelete. Meg úgy általában semmi más sem, amely miatt a globális vállalatokkal kellene harcolni.

Egyébiránt az édességiparban sem az Otthon keksz az egyetlen „kieső”. Ennek a hírnek a hatására, de most jut eszembe, hogy a szintén Győrihez tartozó, gyerekkoromban igen sokat használt Albert kekszet sem láttam egy ideje, és Reddit-posztokból látom, hogy más sem, pedig azt is sokan használták sütéshez. Sőt, maradva a Mondeleznél, nyáron, 71 év után kinyírták a régi, klasszikus, kis méretű, ezüstfóliás Sport szeletet is, pedig beszéljünk akárhány fajta Sport szeletről, abban biztos vagyok, hogy legtöbbeknek ez a verzió jelentette A Sport szeletet.

Szép új világ...

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info