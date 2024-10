Publicisztika, LMBTQP+ :: 2024. október 28. 19:39 ::

A bűnös hálózat

Emlékszünk még rá, gyakorlatilag a mai napig meghatározza a belpolitikát a februári úgynevezett "kegyelmi botrány", amikor napvilágot látott, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott egy pedofilmentegetőnek, "K. Endrének". Ezután mondott le nemcsak Novák Katalin, de Varga Judit is, ez adott teret Magyar Péternek is, a történet további (máig) tartó következménye pedig ismert.

De emlékezzünk arra is, hogy februárban a Hősök terén tartottak a "gyermekek védelmében" influenszerek, közéleti szereplők egy hatalmas tüntetést. A tüntetés szervezői között számos olyan személy volt, akik a balliberális oldalra vannak bekötve, de magához David Pressman amerikai (helytartó) nagykövethez is. Ilyen volt Lakatos Márk is, de főként Osváth Zsolt. A tüntetés mottója az volt, "odakint most szörnyek járnak".

Az elmúlt napokban viszont az rajzolódik ki, hogy ezek a bizonyos szörnyek elképzelhető, hogy ott keresendők, akik akkoriban harsányan álltak ki a gyermekek jogaiért. Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok korábbi újságírója állt elő azzal, hogy bizonyítékai vannak, miszerint Osváth Zsolt is követett el pedofilgyanús dolgokat, de Lakatos Márk még undorítóbb (ha lehet ezt fokozni), ugyanis az egyik áldozat elmondása szerint Lakatos valóságos "gépezetet" működtetett annak érdekében, hogy gyermekotthonokból hozzanak ki számára fiatalkorúakat, s pár forint apróért és egy pár cipőért kihasználta őket szexuálisan. Ezt állítja tehát Ábrahám Róbert, és ezért szombat este tüntetést is szervezett a fővárosi Batthyány térre, ahol több százan demonstráltak Lakatos lakása előtt.

Csakhogy Lakatos már napok óta nincs az országban, közösségi felületeit törölte, fellépéseit lemondták, ez igen beszédes, de ami még árulkodóbb, hogy a fősodratú média (akár fideszes, akár balliberális) gyakorlatilag napokon keresztül nem írt erről az egészről egy sort sem! Ez ilyen volumenű ügyben elképzelhetetlen lett volna. Lakatos is csak a tüntetés utáni napokban adott ki egy pár soros reakciót, amiben tagadja, hogy elkövette volna a bűncselekményeket, de "készséggel együttműködik" a hatósággal. A tüntetésen egyébként a pártok közül csak a Mi Hazánk volt jelen aktivistáival.

Most már itt-ott azért írnak az ügyről, de az igazán átütő híráradat továbbra is várat magára... Mi lehet ennek az oka? Különösen érdekes, hogy Nagy Ervin, aki Magyar Péter jobbkeze, a Tisza Párt egyik arca, 30 éve jó kapcsolatot ápol Lakatossal, el is kezdett róla terjedni egy olyan fotó, ahol a deviáns "stylist-ot" puszilgatja. Nagy azt írta, hogy amíg nem bizonyosodik be róla, hogy valóban elkövette a terhére rótt pedofil bűnöket, addig ugyanúgy tekint rá, mint eddig.

Jelenleg itt tart tehát az ügy, de egyre-másra jönnek elő az újabb információk, Ábrahám Róbertnek egyébként az a véleménye, hogy itt egy bűnös hálózatról van szó, amely ilyenkor összezár. Az én olvasatomban ez azt is jelenti, amit egyébként sejtettünk is, hogy mindkét politikai oldal és holdudvara terhelt lehet ilyen-olyan mocskos bűncselekményekkel, akár pedofíliával is...

Erkölcsileg milyen alapokon állhat akár a Fidesz és köre, akár a globalisták politikai oldala (melynek most a Tisza a projektje), ha a gyermekek ellen elkövetett bűnöket adott szituációban simán eltussolnák saját érdekeik miatt? Mi kell még a magyarok millióinak, hogy mindkét oldalra határozott nemet mondjanak?

Lantos János - Kuruc.info

Korábban írtuk: