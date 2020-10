Extra, Antimagyarizmus :: 2020. október 25. 19:53 ::

A testszégyenítés ellen küzdő kreatúra Dúró Dórát oszlopalkatúzza - a gyerekeit is elvenné

A Lakatos Márk nevezetű "stylist" az "új Index" kérésére minősítgette a Mi Hazánk elnökhelyettesét. Ő volt az, aki korábban a gyerekei elvételét javasolta. Közvetett kapcsolat, hogy 2014-ben egy videóban a hajdani Jobbik elleni szavazásra buzdított a gyűlölködésellenesként gyűlölködő lény.



A négygyermekes a családanya közösségi oldalán válaszolt:

A Tibi atya néven ismert blogger pedig az alábbiak szerint szedte ízekre a celebkedő aberráltat.

Lakatos Márk: Dúró Dórának nem kéne mutogatnia az oszlopalkatát

Egész nyugodtan állíthatjuk, hogy bármelyik közéleti szereplőt szemrebbenés nélkül rúgnák ki a munkahelyéről, ha bodyshamingelne egy négygyermekes családanyát, Lakatos Márknak azonban úgy tűnik, elég fedezetet nyújt a homoszexualitása, hogy ezt megtehesse. A reggeli műsorvezető az Index hasábjain fejti ki, hogy a butikokat idéző ruhák helyett Dúró Dórát szívesebben nézné meg valami katonaszettben. Később nyíltan oszlopalkatúnak is nevezi.

Lakatos Márkról én sem először írok: korábban Marozsák Szabolcsot idéző pszichobaromságaival tűnt fel "stílustanácsadóként", aki az ember személyisége és a ruházata összefüggéseit vizsgálja (hello, 1000 Bagdy ellen tiltakozó pszichológus!). Közös vállalkozása van azzal a Peller Mariannal is, aki korábban a gyermeke holttestével mörcsöndájszt árusító Lippai Mariannát futtatta be egy mélyinterjúval (amit aztán később, mikor kirobbantottuk a botrányt, azonnal törölt).

Ez persze csak háttérinfó, hiszen Lakatos Márk bodyshamingje nem azért érdekes, mert szélhámos, vagy mert szélhámosokkal bizniszel. Sokkal inkább azért, mert ő volt az a homoszexuális influencer, aki korábban előbb saját blogján, majd az ELLE magazinban komplett kampányt indított a bodyshaming ellen és saját testünk elfogadásáért. Az oszloptestet elítélő influencer képei az alábbiakban megtekinthetők:

Éppen ezért szimbolikus, hogy ezek a mondatok az ő száját hagyják el: a progresszívok azt üzenik vele, bodyshamingelni egy embert egyáltalán nincs rendben, de bodyshamingelni azt, akivel nem értünk egyet, minden további nélkül lehet. A homoszexualitás egyébként is magasan áll az elnyomottság inverz hierarchiájában, úgyhogy ha Lakatos Márk csinálja egy heteroszexuális, fehér, négygyermekes családanyával, akkor nem hágja át különösebben az LMBTQZZSVCJF erkölcsi kódexét, csupán előjogait érvényesíti.

És talán még mindig nem ez a legaljasabb. Az igazi probléma, hogy semmilyen társadalmi immunrendszer nem veti ki magából ezt a közösségi kórokozót: a harcos feministák, akik ennek a negyedéért máskor péniszeket kaszálnának, a másik irányba fordítják a fejüket, miközben Lakatos Márk továbbra is vezethet műsort gyermekek számára is hozzáférhető műsorsávokban. Nincs felháborodó Szentesi Éva az ostoba közhelyeivel, nincs NANE-tiltakozás, néma a "Nem tehetsz róla, tehetsz ellene" blog. Erre a kilövésre nem szól az engedélyük.

A rend kedvéért: Dúró Dórának négy gyermek után sincs oszlopteste, ha pedig Lakatos Márk stylistként és műsorvezetőként nyilvánosan ezt nevezi annak, akkor azzal nem csak neki üzen, hanem minden nőnek, akinek Dúróétól nem a topmodellek felé tér el a testalkata. Ha homoszexuális, ha nem az, aberrált, konzumtorzult és beteges a világképe. Dicsértessék!