Publicisztika :: 2024. december 29. 13:24 ::

Mi szükség van 35 ezres vendégmunkás kvótára, ha elvileg nem is jöhetnek?

A válasz roppant egyszerű. Mégis jöhetnek, dacára annak, hogy a kormány nagy dérrel-dúrral bejelentette az idei év végén, hogy "megtiltja a vendégmunkások behozatalát". Nézzünk akkor a lapok mögé!

Amint arról a napokban beszámoltunk , a nemzetgazdasági miniszter 35 ezerre csökkenti a vendégmunkás-kvóta maximumát (ez egyébként egy Mosonmagyaróvár, Cegléd vagy Vác lakosságának felel meg nagyjából). A "munkaerőpiac védelme érdekében" a miniszter arról döntött, hogy 2025-ben 35 ezerben maximálja a kiadható vendégmunkás-tartózkodási engedélyek és a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek legmagasabb számát.

Látható, hogy az előzetes hírekhez képest itt valami már nem stimmel - mint oly' sokszor korábban.

Ugyanis a kiszivárgott hírek nem nagyon adtak más értelmezési keretet, minthogy lényegében teljesen megszüntetik a vendégmunkások behozatalát, azt csak úgy mellékesen tették hozzá "legfeljebb Grúziából", mert azzal az országgal meg van kötve a visszafogadási egyezmény. Mint kiderült aztán, Örményország is azon országok listáján van, ahonnét szabad a beáramlás jelenleg is.

Csakhogy Grúziából és Örményországból eddig sem érkeztek jelentős számban vendégmunkások, sőt, én igazándiból egyről sem tudok. De mindenképpen minimális lehet a számuk. Akkor miért indokolt a 35 ezres kvóta?

Nem nehéz kitalálni, a kormány számít és tervez azzal, hogy fognak jönni más országokból is. A két talán legnagyobb kibocsátó ország India és a Fülöp-szigetek, ezekről a helyekről valóban több 10 ezrével érkeztek és fognak is érkezni Magyarországra a munkavállalók. Egyértelmű, hogy 2025-ben e két ország (s majd a többi is) meg fogja kötni Magyarországgal a visszafogadási egyezményt, és a helyzet változatlan marad, a Fidesz továbbra is szolgálni fogja a globális kapitalizmust, csak saját szavazói előtt el akarja játszani sokadjára a színházat, hogy megvédte Magyarországot a migráció minden formájától. Amely problémát egyébként ők maguk okoztak...

Úgyhogy ha van egyértelmű kérésem akár olvasóink felé is, 2025-ben járjanak nyitott szemmel saját lakókörnyezetükben. Ha azt tapasztalják, hogy nem mentek haza a vendégmunkások, vagy újabbak érkeztek Indiából, Fülöp-Szigetekről és egyéb más helyekről (amely nem Grúzia és Örményország), jelezzék nekünk, küldjenek képeket, videókat, hogy le tudjuk leplezni a Fidesz kétszínű politikáját.

Lantos János – Kuruc.info