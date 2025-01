Publicisztika :: 2025. január 18. 20:53 ::

Itt a szélsőbalos vendégmunkás-mosdatás is

Bizonyára mindannyian hallottunk róla, hogy a kaposvári Park 74 nevű szórakozóhely kitiltotta a török vendégmunkásokat, miután azok az elmúlt időszakban botrányosan viselkedtek, szexuálisan zaklatták a hölgyeket, poharakat dobáltak feléjük és így tovább. Erre reagált a szélsőbaloldali Mérce, miután megtette azt már a bűnözők jogaiért mindig jobban aggódó Helsinki Bizottság is. Mielőtt erre válaszolnék, érdemes pár gondolatot bevezetőül leszögezni.

Történelmi értekezésekbe nem mennék bele, de akik azt gondolják, legalábbis elméleti síkon éles ellentétben állnak egymással a különféle szélsőbaloldali, marxista, kommunista teoretikusok és a szabadpiacot hirdető liberális kapitalisták, az nagyot téved. Módszerbeli különbségekről van szó. Nem hiába tapasztaljuk évek, évtizedek óta Magyarországon is azt, hogy az úgynevezett liberális értelmiség és a magukat deklaráltan baloldalinak mondó csoportosulások végül mindig ugyanott találják meg a közös ellenségképet. Mindkét irányvonalnak "érdekes" módon a kereszténységgel, a nemzeti érzéssel van baja, persze ezt ők a "fasizmus elleni fellépésnek" nevezik, de ez mindegy is.



Miért egyszerűbb az összes török vendégmunkást zaklatónak tartani, mint egy öltönyös férfit? - címmel közöltek egy Mindezt csak azért tartottam érdemes leszögezni, mert a magát vállaltan antikapitalista baloldalinak tartó Mérce hasábjain olyan cikk jelenhetett meg, amely megjelenhetett volna akár az egykori - rossz emlékű - SZDSZ éppen aktuális közleményében is.Miért egyszerűbb az összes török vendégmunkást zaklatónak tartani, mint egy öltönyös férfit? - címmel közöltek egy írást

A szokásos balliberális érvelés szövi át az egész írást, bár a konkrét esetet nem tagadja, de aztán jön a homályosítás, mellékágakra való ugrás, azokból végérvényes következtetések levonása. Az egészet úgy állatja be, mint ez a "kapcsolati erőszak" értelmezési tartományában lenne kezelendő, és hát felsorol más durva példákat, amikor nem török vendégmunkások követtek el bűncselekményeket azért, mert egy hölgy visszautasította közeledésüket. Természetesen a török vendégmunkások kitiltásáról egyből eszébe is jut a szerzőnek, hogy "sajnos ennek van gyakorlata" Magyarországon, mert sok helyről a cigányokat is kitiltották.

- Ez viszont elsősorban az üzemeltető felelőssége, aki a biztonsági intézkedéseket még hatékonyabbá tehetné, ha a vendégköre szemléletét, a bulikultúrát is aktívan formálná - szól a hagymázas, valóságtól totálisan elrugaszkodott képzelgés.



Bizonyára formálható a "bulikultúrájuk"...

A liberális és baloldali utópiák kergetői nem tudják valami oknál fogva, hogy két pont között a legrövidebb út az egyenes. Tehát amikor cigányokat vagy vendégmunkásokat tiltanak ki egy-egy szórakozóhelyről, az nem valamely előítéletből, hanem kőkemény és véres (nem átvitt értelemben) tapasztalatból fakad. Mégis mit kellene tenni egy szórakozóhely tulajdonosának, ha azt tapasztalja, hogy van egy kör, amely rendszeresen tönkreteszi a békésen szórakozni vágyók nyugalmát, emberéleteket veszélyeztet? És ez nem azt jelenti, hogy meg lehetne teljesen szűrni, ki menjen be, mert elő fog így is fordulni, hogy valaki erősebbre issza magát a kelleténél, és verekedést provokál, de ezek az elszigetelt esetek. De amikor van egy jól körülhatárolható csoport, akkor igen egyértelműnek tűnik a döntés háttere.

S ami a legfontosabb, amiről a Mérce természetesen nem tesz említést, hogy a török vendégmunkások viselkedése éppen abból fakad, amiért nagyobb léptékben sem működik a multikulturális modell. Sehol. Elképzelhetetlen, hogy egy más kultúrából érkező, más felfogással rendelkező emberek csoportja nagyobb számban nem robbant ki konfliktusokat. Gyakorlatilag ez kódolva volt.

Ja, és ha már antikapitalizmus. Az antikapitalista Mérce éppen a globális kapitalizmus esszenciáját nem támadja soha, amely olcsó vendégmunkásokra épül, a minél nagyobb, minél gyorsabb profit, amely nem veszi figyelembe a kultúrák és nemzetek különbözőségét, teljesen érdektelen ilyesfélékkel szemben. Ahogy egyébként az internacionalista bolsevizmus is, ebből is látszik, hogy egy tőről fakadnak a kapitalizmussal.

Lantos János - Kuruc.info