A nyugati média bűnrészes a gázai népirtásban - állítja egy olasz politikus

Egy korábbi olasz parlamenti képviselő, a parlament Külügyi Bizottságának egykori helyettes elnöke, Pino Cabras vette magának a bátorságot, és könyvet írt az alábbi címmel: Szemben a valódi cionizmussal, napló a 21. század aljas népirtásáról. A szerző politikai (sőt alighanem más természetű) karrierjének vége szakadt ezzel, viszont tény és való: a könyv napvilágot látott. Még ha nem is reklámozzák, és a legteljesebb hallgatás övezi. (Magyarul egészen biztosan nem jelenik meg.)

Pino Cabras, aki az utóbbi időben politikai elemzőként ténykedik, korábban az Öt Csillag Mozgalom elnevezésű, magát „elitellenesnek” nevező (ugyanakkor „középen álló”) párt tagja volt. 2021 februárjában azonban egy bizalmi szavazáson nem volt hajlandó támogatni Mario Draghi „technokrata” kormányát. (Elsősorban a Covid-járvánnyal kapcsolatos, Cabras szerint elhibázott intézkedései miatt.) Most megjelent könyvében részletesen bemutatja a Gázai övezetben 2023. október 7-ét, a Hamász Izrael elleni támadását követően zajló vérengzés borzalmas eseményeit, felvázolva egyúttal a cionizmus hatását a Közel-és Közép-Kelet népeinek életére. Cabras reflektorfénybe állítja továbbá a nyugati sajtó „mérgező narratíváját” a gázai „háborúval” kapcsolatban.



Pino Cabras könyvének címlapja

A szerző a következőképpen vélekedik a „Közel-Kelet egyetlen demokráciájának” valóságos természetéről: „Manapság Izrael felsőbbrendűségi tudattól áthatott rasszisták kezében van, akiknek politikája az etnikai tisztogatásra irányul. Olyan ez, mintha egy elefánt tartózkodna a szobánkban, de mindenki úgy tenne, mintha semmit nem látna, semmi különös nem történne, holott, tudják, hogy súlyos a helyzet. Mindez teljességgel ellentmond a Nyugat emberi jogi szónoklatainak.”



Michael Moore, amerikai filmrendező is felemelte szavát a gázai öldöklés tényeit elhallgató média manipulációk ellen (fotó: IndieWire)

Cabras szerint „a népirtás borzalmai a szemünk előtt, jelen időben, láthatóan és tagadhatatlanul zajlottak, a nemzetközi közösség tétlenül szemlélte a szörnyűségeket”. „Azonban az igazság, bármennyire is kényelmetlen és kínos, nem maradhat örökké rejtve előlünk” – hangsúlyozza a szerző, aki könyvének jelentős részében súlyos kritikával illeti a „fősodratú médiát”. Mint írja, a harcok kirobbanása, vagyis 2023. október 7. óta, az olasz „mainstream” média „kérlelhetetlenül az izraeli narratíva alapján tudósít a gázai eseményekről, szinte kizárólag az izraeli oldalról érkező hírekre és elemzésekre támaszkodva, a palesztinok álláspontjára vagy akár csak a tények ellenőrzésére is fittyet hányva.” Mindennek tetejében pedig a Gázáról (és persze általánosságban a palesztin-izraeli konfliktusról) szóló híradásokban kerülik az események történelmi összefüggésekbe helyezését, valamint a „palesztin áldozatok humanizálásáról” is elfeledkeznek.



Teljes palesztin családok vesztek oda (fotó: AP)

„Egy olajozottan működő gépezet működik a nyugati világban, amely ellehetetleníti a szabad véleménynyilvánítást…A legbefolyásosabb amerikai és európai médiumok korábbi izraeli katonai propagandistákat alkalmaztak, mint tudósítókat.” (Mindez mennyire ismerős idehaza is! Robert C. Castel karrierje éppen a „gázai háború” idején bontakozott ki. Egy ideig hősiesen harcolt a palesztin terroristák ellen, jelenleg pedig a Fideszhez közelálló Alapjogokért (!) Központ biztonságpolitikai tanácsadójaként, valamint a Magyar Nemzet (!) munkatársaként keresi kenyerét. De ha már itt tartunk: feltenném a kérdést az Alapjogokért Központ munkatársainak: ha már ebben a fennkölt nevet viselő intézményben dolgoznak, nem kellene felszólalniuk az általuk oly sokat ünnepelt amerikai elnöknek a 2,2 millió gázai palesztin kitelepítésére vonatkozó terve ellen? Az etnikai tisztogatás talán nem sérti az „alapjogokat” ?) A könyv második részében a szerző részletesen bemutatja, miképpen torzította el a valóságot a gázai eseményekkel kapcsolatban az elektromos és nyomtatott sajtó, és hogyan próbálták befolyásolni (az izraeli érdekek szerint) a közvéleményt.



„Nem népirtás” : 15 ezernél is több iskolás gyermek vesztette életét a Gázai övezetben 2023. október 7. óta (fotó: AP)

„A könyvet mindenkinek, minden embernek ajánlom. Vannak szemtanúk, akiknek megadatott a kiváltság, hogy a világ népeinek feltárják azokat a bűncselekményeket, amelyeknek tanúi voltak a Gázai övezetben. Mondd el az igazat, és állj ellen!” – írja könyvének ajánlójában az egykori olasz politikus.



A New York Times arra utasította munkatársait, a gázai háborúról szóló tudósításaikban kerüljék a „népirtás”, az „etnikai tisztogatás” és a „megszállt terület” szavakat, kifejezéseket. Vajon hasonló felszólítást kaptak a fideszes médiamunkások is? (fotó: AP)

G.B.