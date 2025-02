Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2025. február 19. 19:38 ::

Menthetetlenek - nem mindenki gondolja úgy, hogy a rendteremtés fontosabb a bűnözők jogainál

A NER egyik legelső lépcsőfoka az illúzióteremtésben a közbiztonság kérdésköre volt, hiszen ez az egyik legrégebbi, mindmáig megoldatlan szelete a magyar mindennapoknak. 2010 óta az unalomig hivatkozunk (pedig a NER már akkor sem gondolta komolyan) a „két hét alatt rend lesz” mára fájdalmasan röhejes, ikonikus mondatára, de az emberek lassan a cigányok által elkövetett gyilkosságokon, súlyos testi sértéseken, rablásokon is úgy lépnek át, mintha mindez 2025-ben normális lenne.



Bizalomgerjesztő arcok Kerepesen (fotó: T. Szántó György/Demokrata)

A szőnyeg alá söpört probléma sokszorosan fogja megbosszulni magát, főleg úgy, hogy a szavazógépnek tekintett „rejtett erőforrásokat” majdnem akkora fideszes védőburok veszi körül, mint a magyarországi zsidóságot, rendszabályozásuk – amíg fennáll a jelenlegi rendszer – lehetetlen, elképzelhetetlen – államilag legalábbis.

Az áldatlan állapotokból sokaknak elege van, mégis kevesen mernek szót emelni. Ezen kevesek közé tartozik – bizonyára sokan látták már a videót – Gyuricza László, Kerepes polgármestere, aki jó taktikai érzékkel a Betyárseregtől várja a megoldást, miután a rendőrség csődöt mondott a Pest vármegyei településen (is).

„Na, akkor önökön múlik az, hogy a rendőrség tesz rendet Kerepesen, vagy mi fogunk. További szép napot!” – köszön el Gyuricza a videóban, mögötte Tyirityánnal, aki „mindenféleképpen segít” a kerepesi rendteremtésben.

„Zsolti tehát eljött”, amely egy teljesen normális – és logikus – eredménye a magyar immunrendszernek ott, ahol az állam által leépített rendőrség csődöt mondott, és ott, ahol a kormány szándékosan nem akar fentről irányított változást.

Azonban nem a NER az egyetlen, amely nem kívánja a rendet és közbiztonságot, hiszen a liberális média is csak hápogni tud, ha időről időre felmerül a renitens elemek megrendszabályozása. Érdekes, hogy a baloldali politikusok kicsit óvatosabban állnak a kérdéshez, mint pár éve, de mindez a balos sajtóra már egyáltalán nem jellemző, annak dacára, hogy a Fideszt mint örök ellenséget is ütni lehetne a közbiztonsággal kapcsolatos problémák miatt.

De nem! Vannak dolgok, amelyek még a Fidesz-kritikánál is fontosabbak, például a gyűlöletes népségek képviselete, sajnáltatása. Így született meg a telexes beszámoló , miszerint Gyuricza a Betyársereggel „ijesztget”, vagy a 444-es Betyársereggel „fenyegetőzik” címoldal , ahelyett, hogy tételesen írtak volna arról, miért és hogyan jutott idáig az ország.



Egy 2022 májusában kitört kerepesi cigány tömegverekedést a TEK oszlatott fel. A gyanúsítottakat természetesen szabadlábra helyezték (fotó: Police.hu)

Facebookos kommenteket az ember csak akkor olvas, ha szándékosan akarja kínozni magát, de ezúttal tényleg kíváncsi voltam, hogy a hatásvadász rövidhírekre miként rezonál az ominózus két lap közönsége. Néhány józanabb hangon túl pedig azt tapasztaltam, hogy bizony sokan vannak olyanok, akik kérdés nélkül megérdemlik a saját sorsukat.

Legtöbbjük ugyanis a „jogállamért”, és a bűnöző elemekért (akikről hivatalosan nem is lett kimondva, hogy cigányok, de láss csodát, még ők is rögtön rájuk asszociáltak) aggódik, így a Betyársereget (és annak módszereit) is bírálják. Ilyenkor már itt sem számít a „gyűlölt Fidesz” impotens hozzáállása, az áldozatok testi épségének, magántulajdonának védelme. A mesterségesen átkapcsolt, önsorsrontó cenzorok rögtön működésbe lépnek, a rendteremtőből lesz „elkövető”, a bűnözőből pedig „áldozat”, a település leépülését tapasztaló polgármesterből „fenyegetőző” állampolgár. Hiszen ki is lehetne „agresszor” a liberális logika szerint, mint az, akit provokálnak, és inzultálnak évekig, majd úgy dönt, hogy most már ő is visszaüt.

Mit lehetne mondani? Egyrészt ezek az emberek nem maguktól, hanem az extrém hosszú agymosás miatt léptek zombi üzemmódba, másrészt pedig mit is kívánhatnánk nekik, mint azt a három szót, amit sosem akarunk cigány szájából hallani: jó reggelt, szomszéd!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info