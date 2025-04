Publicisztika, Anyaország :: 2025. április 15. 09:51 ::

Beakadt a lemez

Magyar Péter le sem tagadhatná, hogy a NER mellékterméke, ugyanis nem csak ő használ a Fidesszel azonos stílusú paneleket (ez alatt nem azt értem, hogy teljesen ugyanazokat mondja, hanem a stílus és a módszer egyezik), de a pártja is. Kollár ámokfutása miatt már nem mondhatjuk, hogy a Tisza one man show lenne, de a szektásaikat hasonló áhítat járja át Magyar személyével kapcsolatban, mint a Fidesz-hívők esetében Orbánnál.



Bayer Zsolték tüntetése a Tisza ellen a Millenárison, 2025. április 12-én, szombaton. Úgy látom, hogy az átlagéletkor megfelel a Bayer Show átlagéletkorának (fotó: Túry Gergely/HVG)

Magyar ízig-vérig a Fidesz korrupt rendszerében szocializálódott, ezeket a mintázatokat pedig továbbviszi politikai munkásságában is. Éppen ezért a kormánypárt eddig alkalmazott szólamai nem működnek e mostohagyermek ellen, ezt jól megmutatta a Bayer Zsolt által életre hívott szombati demonstráció is.

Az itt elhangzott beszédeket és úgy általában a „hangulatot” pásztázva két dolog vált egyértelművé:

az egyik, hogy a Fidesz kicsit olyan, mintha maga ellen harcolna, épp ezért nem működik az, ami eddig;

a másik pedig, hogy láthatóan elkényelmesedtek és elszoktak az utcai demonstrációktól (mindez a létszámon is megmutatkozott). Az ilyenek csak a régi motorosoknak fekszenek a pártból, a jólétben dúskáló ifjabb Fidesz-generáció nem fog utcára vonulni olyan könnyen, főleg nem néhány elejtett Kollár-mondat miatt (ha mindezzel vitába szállna a kedves olvasó, nézze meg a képeken a tüntetők átlagéletkorát).

Ezzel párhuzamosan Magyar Péter elsöprő kormányváltást ígér, miközben ugyanazokat a paneleket használja, mint a Fidesz. Ez lényegében azt jelenti, hogy az új messiás pusztán egy „másik Fideszt” akar rakni a mostani helyére, ezt jól igazolja a sértettsége is, amiért annak idején kiesett a fideszes pikszisből.



Ha nem látnám a tiszás logókat, ez lehetne egy fideszes demonstráció is, amennyiben "edzésben lennének" (fotó: Szajki Bálint/24.hu)

Ezek a panelek annyira hasonlóak, hogy a Nemzet hangja lényegében ugyanaz, mint a nemzeti konzultáció, azazhogy rosszabb, mert itt a hasonlóan ostoba kérdésekből még több is volt (összesen 13), mint amennyi a kormánypárti megfelelőjében.

Zsigerből irtózom az ilyen hatásvadász, populista, tömeges „véleménynyilvánításoktól” (főleg ilyen színvonalú kérdéseknél), mert már önmagában probléma, ha valaki ilyen kutatások alapján akar kormányozni, de látva a kérdések színvonalát (és a magas szavazati arányokat), ezek inkább töltenek be egyfajta önigazoló funkciót, semmint tényleges érdeklődést, ez pedig szintúgy igaz a Tiszára, mint a Fideszre.

Példának okáért ki ne akarna áfacsökkentést minél több helyen, extra vagyonadót a gazdagoknak, jobb oktatást, egészségügyet stb.?

Ám az egyetlen hely, ahol homokszem került a gépezetbe, az az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos kérdés. Nem hiába ez volt a bónusz, itt is működik a kormánytól is jól ismert patikamérleg elv, de így is sikerült majdnem 60%-ot összehozni az „igenek” terén.



A közönség is annyira hasonló, hogy még a szürreális kiegészítők is ugyanúgy megjelennek, mint "odaát" (fotó: Szajki Bálint/24.hu)



Komáromban feltűnt egy tiszás fülbevaló is (fotó: 444)

Azon túl, hogy eléggé lesújtó szellemi színvonalat feltételez a Tisza szavazóbázisának több mint feléről, Magyar mégsem érezte ezt egyértelmű többségnek. Nem értem, mi nem egyértelmű többség 58,2 százalékon, de a messiás elégedetlen volt, ezért imigyen szólott: „amikor ez a kérdés valóban időszerű lesz, akkor a Tisza-kormány a pontos csatlakozási feltételek ismeretében ügydöntő népszavazást ír ki.”

Ez egyértelmű visszakozás (meg a többség akaratának figyelmen kívül hagyása, de az pont nem érdekel), menekülés egy megosztó kérdés elől, amelyből két következtetést lehet levonni:

1. Magyar Péter nem eléggé bátor a kérdést illetően, ennek pedig nem fognak örülni brüsszeli barátai (vagy éppen ők adták az ukázt, hogy óvatosan adagolja a témát).

2. Ahol az 58,2 százalék „nem egyértelmű többség”, ott ugyanaz a mintázat alakul ki, mint a Fidesznél: a szekértábor mániákus összetartása, ahol a „frakciók” egymással gyakran teljesen ellentétes alapokon nyugszanak (ugyanúgy meg kell szólítani a Fidesznek a borsodi cigányt, meg a megvezetett nemzeti érzelmű magyarokat). Hogy ezt a szégyenteljes „bravúrt” a Tisza be tudja-e illeszteni a repertoárjába, majd az idő megválaszolja.

Ilyetén az embernek olyan érzése van, mintha a Fidesz – kis túlzással – maga ellen harcolna. Mondjuk ez sok minden másra is választ ad, ami igazából nekünk könnyebbség:

Teljesen mindegy, melyik kormányoz 2026-tól, nekünk a saját, nehéz, de annál fenségesebb utunkat kell járnunk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info