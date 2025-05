Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2025. május 7. 08:20 ::

Orbán Viktor a cigánybűnözés áldozatainak is a szemébe mondaná, hogy nem tudja, kik azok a kiilleszkedettek?

Tulajdonképpen nem meglepő, hiszen, mint arról írtunk pár napja, felsőbb utasításra állította elő a Bűnvadászok csapatát a készenléti rendőrség, ez a felsőbb utasítás pedig vélhetően Pintér Sándor belügyminisztertől jöhetett, akire Orbán Viktor nagyon büszke, szerinte vele „Európa legjobb közbiztonsága” jött el. Orbán Viktor a Parlament falai között is megerősítette lényegében a Bűnvadászok elleni fellépés jogosságát.



Fotó: Roma Sajtóközpont

Persze ennél cinikusabb és „orbánosabb” volt a válasz, amelyet Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének adott, de a lényeg mégiscsak ez. A Mi Hazánk frakcióvezetője ugyanis számon kérte a miniszterelnököt, miért a Bűnvadászok ellen lép fel a rendőrség a bűnözők helyett, és miért a társadalomból kiilleszkedett elemeket védi.

Több sem kellett a mellébeszélés világbajnokának, belekapaszkodott a kiilleszkedett szóba. Hogy ő arról „nem tudja, micsoda”, a Bűnvadászokon pedig elviccelődött, hogy ja, az akkor valami népszerű online felület, és itt „csak annak reklámozását” hallhattuk, de nehogy már neki, „felcsúti gyereknek” magyarázzák meg, mi a valóság. Nehezen lehetne felállítani rangsort a cinikus, arcátlan „válaszok” közül, melyek a dobogósak, de az biztos, hogy a dobogó valamely fokára ez bőven felférne.

De vajon ez a „felcsúti gyerek”, aki annyira ismeri a magyar valóságot, oda tudna-e állni a fonói drogos cigánybűnöző által meggyilkoltak hozzátartozói, családtagjai elé, és megmondani a szemükbe, hogy „én, mint Magyarország 15 éven hatalmon lévő miniszterelnöke, nem tudom, kik azok a kiilleszkedettek”? Vajon elbírná-e ezt az arcátlanságot is?

De önkényesen emeltem ki Fonót, sajnos az elmúlt 15 évből százával lehetne ilyen eseteket felsorolni. A miniszterelnök ezzel a parlamenti megszólalásával megsértette, mégpedig gyalázatosan és mélységesen mindazon magyarok emlékét, kiknek vérét ártatlanul oltották ki, arcul köpte a hozzátartozókat is, hogy viccet csinál az egészből! Ez kegyeletsértés.

Arról is beszélt a miniszterelnök még, hogy a cigányok közösségét Magyarország értékes közösségének tekinti a kormány, és szerinte 2010 előtt a cigányokat semmilyen társadalmi integráció nem volt képes bevonni a magyar társadalomba. Ezzel szemben 2010 óta oktatással és munkával integrálják a cigányokat a társadalomba, és ennek az az eredménye Orbán szerint, hogy ma sokkal több „roma” tanul és dolgozik, mint 2010 előtt. „A rasszizmusnak nincs helye Magyarországon”, fűzte tovább meséjét.

Persze, pontosan tudja ő, hogy miről van szó, kik azok, akik a társadalomból kiilleszkedtek, csak megpróbál a maga pökhendi stílusában úgy tenni, mintha ez a probléma nem létezne. Merthogy a Fidesznek (és a Tiszának is) komoly szavazói potenciált jelentenek a cigány tömegek, akik lassan már 1 millióan vannak. Lehet ilyen politikát képviselni, csak akkor mégis hogy a búbánatba merik ezt nemzeti irányvonalnak nevezni?

Az, amit Orbán Viktor előadott, semmivel, de tényleg egy milliméterrel sem tért el a valamikori rossz emlékű magyargyűlölő társaságtól, az SZDSZ-től. Amelynek szelleme nem csak a Fideszben, de a Tiszában is tovább él, ott éppen Bódis „Csipke Józsika” Kriszta a fő arca. De maga Magyar Péter is kijelentette, hogy ő „alapvetően liberális” beállítottságú, meg is akarja emelni „nagyon-nagyon” a cigányoknak a családi pótlékot. Az kéne még csak...

Lantos János – Kuruc.info