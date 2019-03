– Miniszterelnök úr, mi, németek nagyon sokat köszönhetünk Magyarországnak az 1989-es határnyitás miatt is. Az az út, amelyen Magyarországon halad, sokakat Németországban félelemmel tölt el. Hogyan történhetett meg, hogy ennyire elváltak útjaink, vagy külön irányba haladtunk?

– A hála 1989-ért kölcsönös. A német egység geopolitikai értelemben a magyar szabadság előfeltétele volt. Ezért 1990-ben a magyarok nagyobb arányban támogatták a német egyesítést, mint maguk a németek. És ezért tisztelik Kohl kancellárt még ma is Magyarországon. A magyaroknak kifinomult geopolitikai érzékük van.

– A németek félreértik Magyarországot?

– A mostani viszonyban a negatívumok kizárólag a politikának köszönhetőek. Az élet minden más területén kiválóak a német–magyar kapcsolatok: a gazdasági együttműködés kiváló, a kulturális együttműködés kiváló, a turisztikai is, és a társadalmi szimpátia kölcsönösen is nagyon erős.

[...]

– Útban ide az interjúra sok plakátot láttam, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének arcképével és azzal az állítással, hogy ő a migrációt támogatja. Juncker az Európai Néppártban van, az Ön pártja is a néppártban van, és éppen most indítja a kampányt az európai parlamenti választásokra. Önök tehát az Európai Néppárt ellen plakátolnak, ugyanakkor arra szólítanak fel, hogy az emberek a néppártra szavazzanak. Nem ellentmondásos ez?

– Nem látok ellentmondást. Az EPP problémája abból fakad, hogy nagyra nőtt. Az északról jövő tagjai a néppártnak sokkal közelebb vannak Macronhoz, mint a CDU-hoz. Mi, magyarok magunkra úgy tekintünk, mint az EPP CSU-jára. Sajnos a migráció itt is kiélezte a különbségeket.

– És ez igazolja azt, hogy az Európai Bizottság elnökét plakátokon a magyar nép ellenségeként ábrázolják?

– Juncker úr megítélése Nyugaton és Keleten merőben különbözik, Nyugat-Európában az EPP azzal kampányol, hogy az új csúcsjelölt, Manfred Weber majd Juncker úr munkáját folytatni fogja. Ez Közép-Európában politikai öngyilkosság, mivel Juncker úrnak itt alig van tekintélye. Ha az EPP győzni szeretne Közép-Európában, azt kell mondania itt: Juncker úr a múlt, Weber úr a jövő.

– Juncker már múlt ősszel követelte a Fidesz kizárását az EPP-ből. A plakátok a bosszú ezért?

– Nem szeretem a bosszú politikáját. A bosszú mindig hátrafelé van, és visszahúzza az embert. Jean-Claude Juncker egy kedves ember. Annyira kedves, hogy az ember a legidétlenebb és legostobább gesztusait is megbocsátja. Én ugyan egy utcai harcos vagyok, de köztem és Juncker között nincsen semmilyen személyes ellenszenv. Ugyanakkor nem tetszenek nekem a nézetei, különösen a szocialista gazdaságpolitikához való közeledése és a bevándorlás támogatása. Az a kísérlete, hogy kizárasson minket az Európai Néppártból, egy személyes illojalitás volt. És azt nem várhatja el senki, hogy mi az illojalitásra ne adjunk választ, még ha ez egy kedves ember illojalitása is. Ezek a politika törvényei.

– Az a plakát, amelyen Juncker mellett az amerikai befektető, Soros György (a német eredetiben helyesen: George Soros - a szerk.) látható, engem olyan fotókra emlékeztet, amiket a történelemkönyvekből ismerek. Az ábrázolás és a kontextus antiszemita vonásokat hordoz.

– Ön azért mondja ezt, mert német. Minden nemzet más történelmet hord a puttonyában. Egy ilyen plakátról Magyarországon senkinek nem jut az eszébe az antiszemitizmus. Mi a zsidó származású magyarokat elsősorban nem is zsidóknak, hanem magyaroknak tekintjük. A személyekre kihegyezett kampány sem itt, sem az angolszász világban nem okoz meglepetést. Ez számomra egy német problémának tűnik.

– A Soros elleni kampány már régóta nemzetközi. Mi Németországban is ismerjük ezt. A mi újságunkat, a Weltet és egyes riportereket személyesen azzal támadják, hogy Soros irányítja őket. Németországban ezek a vádak a szélsőjobboldalról jönnek, akik az Ön Soros-kampányára is hivatkoznak.

– A nemzetközi oldala a dolognak engem kevéssé érdekel. A magyarországi zsidó közösség a magyar kormány védelme alatt áll. Ráadásul mi egy következetes pro-izraeli külpolitikát is folytatunk. Meggyőződésünk, hogy nemcsak az európai zsidóság számára fontos, hogy van zsidó állam, hanem ezen túlmenően Izrael biztonsága kulcskérdés Európa stabilitása szempontjából is. Régebben létezett antiszemitizmus a keresztény jobboldalon Magyarországon is, de azt visszaszorítottuk. Ma már új jellege van az antiszemitizmusnak: a zsidók és az Izrael ellen irányuló ellenségességet ma a migráció hozza be a társadalmainkba.Ezért van az, hogy Nyugat-Európában az antiszemitizmus jelenleg nő, míg Közép-Európában tovább csökken. Európának a mai napig nincsen koncepciója ez ellen, pedig kellene.