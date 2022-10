1944-et írunk, az addig soha, ebben a formában nem tapasztalt világégés és ideológiai háború ötödik évében vagyunk, Európa a létéért harcol. Ebben az évben, egészen pontosan május 20-án indult egy fájdalmasan kevés számot megélt, zsidókérdéssel foglalkozó lap, a Harc. A lap bemutatása külön cikket igényel, ezúttal egy lapszemlét tartunk, méghozzá az első szám nyitó, köszöntő publicisztikájával, melyet Bosnyák Zoltán, a lap főszerkesztője vetett papírra.

Ez ekkor már tapasztalt, régi motorosnak számító Bosnyák egy olyan történelmi helyzetben indíthatta el lapját, ahol még javában dúlt Európa szabadságharca, Magyarországon pedig immáron második hónapja regnált, ha nem is deklaráltan nemzetiszocialista, de mindenképpen ezen eszmével szimpatizáló, vagy, ha úgy tetszik, szélsőjobboldali kormány, amely kifejezés egyébként nem túl szerencsés sem a Sztójay-, sem pedig a Szálasi-kormányra. Ebben az atmoszférában összegezte Bosnyák, mit érnek idehaza a zsidóságot korlátozó rendelkezések, miként rángatta bele a plutokrácia a háborúba a nemzeti Európát és, hogy végtére is mi az a harcmodor, amely a szívós zsidóság ellen eredményre vezet.

Bosnyák itt a társadalom felelősségét emeli ki, nem véletlenül, s jó, ha ezeket a sorokat abban a tudatban olvassuk, hogy mára már fokozottan igazak. Ha Bosnyák szerint – aki a kérdés szakértőjeként nyilván nem tévedett – a társadalom egy markáns része még akkoriban sem volt tisztában a veszéllyel, gondolhatjuk, hogy akkor ez az arány manapság mekkora.

Továbbá, ahogy akkoriban, úgy most is probléma, hogy sokan, akik valamilyen szinten képben vannak, rengeteg dezinformációval vagy "városi legendával" vegyítik a valós adatokat. Aki viszont mélyebben tanulmányozza Bosnyák életművét, az a rengeteg információ mellett a témához mérten viszonylag olvasmányosan juthat hozzá hiteles megállapításokhoz, töltelék sallangok nélkül.

Az általam most szemlézett írásra pedig azért esett a választásom, mert egyrészt a zsidókérdés történetének egy fontos pillanatában íródott, másrészt pedig Bosnyák hitvallásának esszenciáját tartalmazza, hiszen az általa leírt szellemben tevékenykedett előtte és utána is. S annak ellenére, hogy a Harc az ismeretes körülmények miatt nem sokáig élt, a főszerkesztő életműve terjedelmesnek tekinthető.

Abban a hitben közlöm le ezt a lapszemlét (is), hogy a kérdés felé érdeklődők minél szélesebb képet kapjanak a zsidókérdés korabeli értelmezéséről és összeköthessék azt a jelen állapotokkal. Még kimondani is fájdalmas, hová jutottunk azóta és milyen irányba alakul(t) Európa történelme...

"Ehhez a harchoz hívunk és várunk minden jó és igaz magyart!"

Bosnyák Zoltán – Végső harc órájában

Az immár ötödik éve dúló nagy világégés a zsidókérdés történetében is új korszakot fog megnyitni. A világ népeinek harca a közéjük nyomuló zsidóság ellen több ezeréves multra tekint vissza. Mióta a zsidók felbukkantak a történelem homályából, azóta tart ez a végzetes viaskodás. A faji alkat, a fajtaösszetétel mélyén gyökerező örök ellentét állította szembe egymással a zsidókat és a többi népeket. – De bármily nagy veszélyt jelentett is a zsidóság a többi népekre, mindaddig, amíg a káros és veszélyes hatások ellen ösztönösen vagy tudatosan védekeztek, nem kellett súlyosabb következményektől tartani. A gettóba bezárkózott zsidóság bármennyire káros gazdasági és társadalmi tevékenységet fejtett ki, mégis csak elkülönített életet élt és állandóan ellenőrzés alatt állott.

Az igazi veszedelem akkor jelentkezett, amikor mintegy száz-százötven esztendővel ezelőtt a liberalizmus máról-holnapra kinyitotta a gettó kapuit és a zsidókat teljesen egyenjogúvá tette az őket befogadó népekkel.

A zsidók megsemmisítették a társadalmi élet erkölcsi törvényeit és alapelveit, kíméletlenül kisajátították és birtokba vették a gazdasági élet összes vezető intézményeit és irányító pozícióit, és a hasznot és a profitot tették meg az új gazdasági rend egyetlen céljává. Ennek jegyében ment végbe az egyik oldalon a plutokraták jogtalan és igazságtalan tőke- és aranyhalmozása, a másik oldalon a dolgozók millióinak vergődése és nyomorúsága. Ugyancsak a zsidók voltak azok, akik az elégedetlen tömegek felhasználásával az egész országot lángba borítani akaró társadalmi forradalom megszervezésére vállalkoztak. A plutokrata és bolsevista zsidók, bár két különböző irányból, de egy közös cél, a zsidó világuralom elérésére törekedtek.

A népi ébredés, amely az első világháború után indult el hódító útjára, leküzdve minden gátlást és nehézséget, lépésről-lépésre győzelmesen haladt előre, nem utolsó sorban a zsidóság türelmetlen és fékezhetetlen előretörésére adott válasz volt. A világzsidóságnak kétségbeesve kellett látnia, hogy minden siker és eredmény, amit az utolsó másfélszázadban a liberalizmus jóvoltából elért, veszélyben forog. A zsidóság látta, hogy egy hatalmas erejű népi vihar van keletkezőben, amely kártyavárként sodorja el a liberalizmus alapépítményét, amelyre a maga egész hatalmi rendszere felépült. Ekkor és ezért szánta el magát a zsidóság arra, hogy mindenáron egy új világháborút zúdít rá a kultúremberiségre. A zsidóság úgy érezte, hogy már csak egy ilyen nagy világégésben elért esetleges győzelem mentheti meg őt a katasztrófától. A háborút azoknak a népeknek segítségével és felhasználásával akarta megvívni, amelyek még hatalmában voltak, még nem tudtak kiszabadulni befolyása alól. Így alakult ki egy hatalmas érdekszövetség a világzsidóság, a két plutokrácia, – az Unió és Nagy-Britannia –, valamint a Szovjetunió között. Így vonult fel egymással szemben a döntő és végső küzdelemre, egyik oldalon a világzsidóság, a zsidó cél, a zsidó érdek és akarat, a másik oldalon a zsidó járom alól felszabadulni akaró faji öntudatra ébredt népek közös, egységes arcvonala. – Európa legtöbb országában már vége a zsidó aranykorszaknak. Vége annak az időszaknak, amikor a zsidók döntő módon beleszólhattak az államügyekbe, miniszterek, pártvezérek lehettek, rátehették kezüket a pénz- és hiteléletre, uralkodhattak a magyar ipar és az egész termelés felett, döntő szavuk lehetett a sajtóban és az egész szellemi életben.

A zsidóság ellen folytatott évszázados harcunkban az elmult hetekben nálunk is döntő fordulat állott be. A zsidókérdés megoldását célzó rendelkezések szelleme és tartalma nem hagy kétséget aziránt, hogy ezúttal nemcsak látszólagos intézkedésekről van szó, hanem olyan rendelkezésekről, amelyek ha végleg talán nem is oldják meg a zsidókérdést, mélyrehatóan megváltoztathatják a zsidóság eddig fennállott társadalmi, gazdasági helyzetét. Véget vetnek a magyarság rovására mutatkozó kirívó aránytalanságoknak és a zsidóság előnyös, sok tekintetben szinte kiváltságos helyzetének. Az eddig megjelent és az ezután sorra kerülő rendelkezések nyilván a zsidókérdés végleges megoldását készítik elő ugyan, de súlyos hiba volna, ha hamis illúziókba ringatnánk magunkat.

Egy pillanatra sem szabad elfelednünk, hogy sem a zsidóság elleni világharcnak, sem a külön harcnak nincsen még vége. Ellenkezőleg, ez a küzdelem végső elszántsággal folyik tovább. A zsidóság nem az az ellenfél, amelyiket egykönnyen térdre lehet kényszeríteni és meg lehet törni.

A zsidóság szívós és makacs ellenfél, gyorsan alkalmazkodik a változott helyzethez, jól ismeri a társadalmi létharc különböző formáit és módozatait. Vele szemben csak következetesen a cél felé törő harcmodor vezethet eredményre. A törvények és rendszabályok a zsidó veszedelem leküzdésére magukban véve még nem elégségesek. A társadalomnak is cselekvő módon kell kivennie a részét ebből a küzdelemből.

Az egész magyar közvéleménynek ismerni kell a zsidóság elleni önvédelmi harcnak igazi okát, értelmét és célját. Ismernie kell a zsidóságot, mint a kultúra, az erkölcs, a hit, az építés örök ellenségét. Ismernie kell a zsidóság természetét, a zsidó szellemiséget, a zsidóság életformáját. Tudnia kell, hogy a bomlasztás és az élősdiség, a zsidó magatartás, a zsidó karakter e két legjellegzetesebb megnyilvánulása állandó veszélyt és fenyegetettséget jelent minden egészséges társadalomra. A zsidó bomlasztás mindenütt a belső társadalmi összhang és egyensúly széteséséhez vezet. Párt és osztályellentétek tagolják szét a társadalmat. Felszabadulnak a káosz és a zűrzavar lappangó erői. A gazdasági és szellemi életben a súlyos válság tünetei jelentkeznek. A nyomor és nélkülözés az egyik oldalon, a másikon az esztelen fényűzés és kihívó jólét állanak szemben egymással. A kultúra különböző területein bizarr, értelmetlen, torz törekvések jelentkeznek. Mindezek mögött a zsidóság bomlasztó szándéka és akarata fedezhető fel. A zsidó élősdiség viszont a társadalom életerejének és életképességének megsemmisüléséhez vezet.

Bármilyen sok szó esett is nálunk különösen az utóbbi években a zsidóságról és a zsidókérdésről, mégse mondhatjuk azt, hogy a társadalom túlnyomó többsége már teljesen tisztában van a zsidóság elleni világharc és a külön magyar harc igazi értelmével, szükségével és történelmi jelentőségével, még kevésbbé a zsidóság sajátságos harcmodorával, taktikájával és harci eszközeivel. Csak kevesen ismerik azokat a faji, vallási, népi, erkölcsi eszméket és rögeszméket, amelyek a zsidóság magatartását és törekvéseit meghatározzák. Arról nem is szólva, hogy mily kevéssé ismert a közvélemény előtt a zsidóságnak az egész magyar nemzeti létre ránehezedett végzetes túlsúlya. Hallottunk számokat, méginkább szólamokat, ismerünk néhány hiteles meg-megállapítást, egy-két hivatalos közlést a zsidóság roppant hatalmáról, mindenüvé elérő befolyásáról. A zsidóság valóságos hatalma azonban mindezeket, még a legszélsőségesebb elképzeléseket is messze felülmúlta.

A nemzeti társadalomtól csak akkor várhatunk következetes helytállást és harcos magatartást, ha mindezzel tökéletesen tisztában van, ha feltártuk előtte ezeket a dolgokat, ha betekintést kapott a zsidókérdés és a zsidóveszély igazi mélységeibe. A Zsidókérdéskutató Intézet ezt a feladatot vállalta magára. Egyik legfőbb kötelességének tartja a közvélemény rendszeres és nagyvonalú tájékoztatását a zsidókérdésről és a zsidóveszélyről. Az intézet szellemi fellegvára akar lenni a zsidóság elleni harcnak. A széleskörű, szervezett és módszeres gyűjtőmunkával összehordott és feldolgozott anyagot az Intézet haladéktalanul kiviszi a legnagyobb nyilvánosság elé. Ennek a társadalomfelvilágosító törekvésnek szolgálatába áll az Intézet hivatalos lapja, a Harc is. Teljes mértékben átérezzük a felelősséget, amely az új lap útnakindításával ránk nehezedik. Tudjuk, hogy egészen új utakon, töretlen csapásokon járunk. A magyar sajtó életében most történik meg először, hogy egy lap egyedül és kizárólag a zsidókérdésnek szenteli hasábjait. Nem szeretnők, ha bárki is félreértene bennünket. A mi szemhatárunk sem áll meg a zsidókérdésnél. Mi is nagyon jól tudjuk, hogy nemzeti életünkben sok-sok nem kevésbbé fontos kérdés vár sürgős és gyökeres megoldásra. De ugyanakkor szilárd meggyőződéssel valljuk, hogy új országépítő munkát mindaddig nem végezhetünk, amíg a zsidókérdést teljesen ki nem küszöböljük nemzeti életünkből. Ezért állítottuk a Harcot kifejezetten a zsidóveszély elleni küzdelem szolgálatába. A feladat és a kötelesség világosan áll előttünk. Megállás és megalkuvás nélküli harc mindaddig, amíg a magyarság végleg le nem győzte belső ellenségét, a zsidóságot.

A tudás, a felvilágosítás és a meggyőzés tiszta és becsületes fegyvereivel akarunk harcolni mindig a legelső vonalban. Előttünk állanak a példák, az Istóczyak, a Simonyiak és Verhovayak nagyszerű, áldozatos és magasztos példái. Az ő útjukon akarunk haladni. Azt a harcot akarjuk tovább folytatni és győzelmes befejezéshez juttatni, amely félévszázaddal előbb kegyetlen és keserű körülmények között ők indítottak el. Emlékük előtt fogadalmat teszünk, hogy addig ki nem adjuk kezünkből a fegyvert, amíg nem értük el a végső győzelmet.

Harcot hirdetünk de nemcsak a zsidóság ellen, hanem a közöny, a fásultság, a tunyaság, a szalmaláng és a megalkuvás ellen is. Harcot hirdetünk az önzés, a haszonlesés, az álszent, szemforgató humanizmus megrögzöttjei ellen.

Mialatt túl a Kárpátok gerincén katonáink vívnak kemény csatákat a megsemmisítésünkre törő bolsevista áradat ellen, mi idehaza az arcvonal mögött állunk csatasorba, hogy amikor a vérzivatarból hazatérnek, itthon már egy új, tiszta, minden zsidó hatalomtól és befolyástól mentes Magyarországot találjanak.

Ehhez a harchoz hívunk és várunk minden jó és igaz magyart!