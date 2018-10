Száz évvel ezelőtt, 1918. október 31-én gyilkolták meg gróf Tisza Istvánt. A néhai miniszterelnököt már életében gyűlölet övezte, a radikális-szélsőbaloldali sajtó állandó céltáblája volt. Konzervatív oldalról is sokan bírálták a közismerten liberális politikust, aki tévedései és hibái ellenére a magyar történelem egyik kiemelkedő alakja volt. Az alábbiakban egyik kései parlamenti felszólalását idézzük fel, amellyel kiváltotta a honi zsidóság haragját.

1918. augusztus 6-án szólalt fel a képviselőházban Farkas Pál zsidó képviselő. Beszédében többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy az országban egyre erősebb az antiszemitizmus (ezt ő „felekezeti izgatás”-nak nevezte, ami téves megfogalmazás, mert a zsidó bűnösöket soha senki nem támadta vallásuk miatt), s ennek kell gátat vetni. Farkas hangsúlyozta, hogy nem a bűnt és a bűnösöket védi, de az országban tapasztalható, a közhangulatot erősen befolyásoló visszaélések nem hozhatók kapcsolatba a zsidósággal.

Másnap, 1918. augusztus 7-én felszólalt többek között gróf Tisza István is, aki beszédében egyebek mellett reagált Farkas Pál előző nap elhangzott szavaira. A közismerten filoszemita Tisza elöljáróban hangsúlyozta, hogy minden „felekezeti izgatást” elítél, az antiszemitizmus elfogadhatatlan, majd így folytatta:

A baj nálunk tulajdonképpen az, hogy azoknak a társadalmi vagy foglalkozási ágaknak, amelyeknél a háborúval kapcsolatos visszásságok legtöbbször előfordulnak, igen nagy része a zsidóságból kerül ki (Úgy van! jobbfelől.), ennek folytán azoknak a visszataszító cselekményeknek, amelyek elkövettetnek, aránylag nagy részét zsidók követik el. (Úgy van! jobbfelől.) Ebből kifolyólag tagadhatatlanul azzal a veszéllyel állunk szemben, hogy az a nagyon is jogosult felháborodás és elkeseredés, amely ezek ellen a cselekmények és azok elkövetői ellen irányul, felekezeti jelleget ölt magára.

Ez ellen a veszély ellen nézetem szerint állást kell foglalni és küzdeni kell mindenkinek. A nép felvilágosítása által is oda kell hatnunk mindnyájunknak, hogy ezekben ne felekezeti, ne faji kérdést lásson, és hogy az a jogos felháborodás, amely ezek ellen a bűncselekmények és ezek ellen a gyalázatos és gyáva viselkedések ellen irányul, ne egy felekezet vagy egy faj ellen irányuljon. (Elénk helyeslés.) Azt hiszem, ebből a munkából mindenekelőtt ki kell vennie a részét magának a zsidóságnak is… (Mozgás a baloldalon.)

/…./

Mondom tehát, ebben az antiszemitizmus elleni küzdelemben elsősorban jöjjön segítségünkre a zsidóság…

Farkas Pál: Helyes!

Gr. Tisza István: …. másodsorban jöjjön segítségünkre a kormányzat is mindazon intézkedések által, amelyek szükségesek, hogy a háborúval kapcsolatos visszaélések és visszásságok a lehető minimumra szoríttassanak (Helyeslés.), és ahol előfordulnak, lehető szigorú megtorlásban részesüljenek. (Általános élénk helyeslés.) Hiszen az antiszemitizmus igazi terjesztői ezek a visszaélések és az a hangulat, amelyet ezek a visszaélések előidéznek. Mentül szűkebb térre szorítjuk és mentül krudélisebb szigorral toroljuk meg ezeket, (úgy van ! úgy van !) annál jobban elvonjuk az antiszemita izgatás alól a talajt. (úgy van ! úgy van !)

/…./

Amellett a kellő szigort kell tanúsítanunk a visszaélések megtorlása tekintetében. Itt nemcsak a büntetőbíráskodás terén kell tartózkodnunk minden olyan kedvezéstől, amely csakugyan a legrosszabb benyomást teszi - joggal - az egész ország közvéleményére, és amely csakugyan megint tápot adhat az antiszemita izgatásnak, hanem gondoskodnunk kell arról is, hogy maguk a törvényben lefektetett büntetések kellő szigorral alkalmaztassanak.

[Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett Országgyűlés képviselőházának naplója. 41. kötet. Bp., 1918., 172-173. o.]