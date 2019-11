„Meseórák” óvodások és kisiskolások részére

Nem lehet elég korán kezdeni… a kiskorúak agymosását sem – ismerték fel a transznacionális buzilobbi pedocentrista („gyermekközpontú”, vagyis pedofil) tagozatának kulcsemberei, akik valóban rajta tartják vazelines mancsukat a modern kor ütőaranyerén. Az új célcsoport a 3-11 éves óvodás és kisiskolás gyermekek sokasága, különösképp azok, akiknek a szüleit már sikerült a korszellemnek megfelelő gondolkodásra és cselekvésre szoktatni. Vagyis beidomítani.

Az érzékenyítő (valójában átnevelő) tréningeket eufemisztikusan „eseményeknek” nevezik. Az elsőt 2015-ben tartották San Franciscóban, ahol a lakosság 6,5%-a vallotta magát ugyanebben az évben leszbikusnak, melegnek, biszexuálisnak vagy transzneműnek (LMBT) – vagyis ferde hajlamúnak. A céljuk az, hogy „az olvasás szeretetét népszerűsítsék, miközben mélyebb leckéket adnak a sokféleségről, saját magunk szeretetéről és mások megbecsüléséről”. Ez a politikailag korrekt LMBT-halandzsa magyarra fordítva azt jelenti, hogy

Szóval, az említett „eseményeket”angolul Drag Queen Story Hournak (DQSH) nevezik. A story hourt meseórának vagy mesedélutánnak fordíthatnám, ha be akarnám mocskolni Benedek Elek örökségét vagy Berecz András szellemiségét, ezért csak idézőjelben fogom használni. A Drag Queen tényleg lefordíthatatlan. Női ruhába bújt „férfiakról”, tehát nőimitátorokról van szó, akik „előadóművészként”„(buzi)királynőnek” (vagy újabban Aliennek) képzelve kelletik magukat egymásnak, az „érzékenyítéssel” már elmemódosított heteróhelótáknak, és újabban az ovisoknak – meg a debil szüleiknek.

Mivel „felolvasásokról” van szó, a „meseórákat” általában könyvtáraktól bérelt helyiségekben tarják meg.

A „meseórák” megálmodója Michelle Tea (született Tomasik) író, költő, irodalmi események szervezője és motorja. 2012 és 2015 között queer (vagyis nem heteroszexuális vagy cisznemű) körökben azzal szerzett magának hírnevet, hogy egy online magazinban dokumentálta mesterséges megtermékenyítésének lépcsőfokait, az ezzel járó stresszt és szenvedést, ugyanis az egész rendszer – egyelőre még – az alacsonyabb endű heteroszexuális párokra van kitalálva. Michelle-nek valaki szólhatott volna, ha már a „férje” ezt elmulasztotta, hogy a petesejt megtermékenyítése külső segítség nélkül, úgynevezett közösüléssel is megvalósítható. (Mazochista olvasóink ki ne hagyják a Wikipédia „queer” címszó alatti rizsáját!)

Szerinte az átöltözősdi egyfajta művészi önkifejezés-forma, amely segíti a gyermeki kreativitás felszabadulását. Nagy baj az is, hogy a gyerekeket elárasztják a médiából érkező sztereotip képek arról, hogy mi a „fiú” és mi a „lány” – szörnyülködik a „művésznő”. Megváltozott a szülői nevelés is – idézi lelkendezve a The New York Times Dr. Laura Edwards-Leepert, queer és transz gyermekekkel foglalkozó oregoni klinikai szakpszichológust. Véleménye szerint alapvetően bármilyen korban normális, ha a fiúk hercegnőnek, a lányok pedig Batmannek öltöznek.