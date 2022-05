Tanulmányok, Külföld :: 2022. május 4. 14:27 ::

Jelképzavar egy háborúban (II. rész): kóser pecsét a horogkereszten, a Z jelent most fasizmust

Tekinve Putyin közelségét a híres szovjetellenes író Alexandr Szolzsenyicinhez, talán nem teljesen reménytelen, hogy az orosz nacionalizmus megszabadul idővel a szovjet nosztalgiától. Szolzsenyicin és Vlagyimir Putyin (egykori) kölcsönös jó viszonya egymással talán jól illusztrálja a jelenkori orosz hozzáállást: egy Szolzsenyicin-féle tradicionalista, orosz nacionalizmus szimpatikus a putyini rezsim számára, míg egy modernebb, a szkinhed szubkultúrával társított, nyugatias („horogkeresztes”) nacionalizmus sokkal kevésbé, főleg mert az ilyesmit oroszellenesnek ítélik az európai nemzetiszocialista rendszerek és mozgalmak szovjetellenessége miatt.



Putyin a kiváló írót „igaz és valódi hazafi”-nak Putyin a kiváló írót „igaz és valódi hazafi”-nak nevezte , amikor egy neki állított szobrot avattak fel (a temetésén is részt vett). Mint hozzátette, az író „nem engedte senkinek, hogy megvetően és rondán beszéljen anyaföldjéről”, és „minden russzofóbiával szembeszállt”. Putyin személyesen is segített a zsidókritikus írónak kialakított múzeum létrejöttében.



Szolzsenyicin Putyinnal 2000-ben



Az anyai ágon ukrán Szolzsenyicin az 1960-as években, amikor híres Gulag-szigetvilág művét írta, úgy vélte, engedni kell az ukrán szeparatizmust:



Számomra ez egy fájó téma. Oroszország és Ukrajna egyesült véremben, szívember, gondolataimban. A táborokban szerzett tapasztalataim az ukránokkal megtanította, milyen fájón érzik magukat. [...] Ukrajna rendkívül fájdalmas probléma lesz. De fel kell ismernünk, hogy az egész népnek most forronganak az érzelmei. Mivel a két népnek évszázadok óta nem sikerült harmonikusan élnie, rajtunk múlik, hogy értelmesen lépjünk. A döntést rá kell hagynunk az ukránokra magukra – hadd próbálkozzanak a federalisták és a szeparatisták a győzködéssel. Ezt nem engedni vakmerőség és kegyetlenség lenne. És minél szelídebbek, minél toleránsabbak vagyunk, s minél óvatosabban magyarázkodunk most, annál nagyobb lesz a remény az egység helyreállítására a jövőben. Hadd éljék a saját életüket, hadd lássák, hogyan működik az. Hamarosan rájönnek, hogy nem minden problémát old meg az elszakadás. (Alekszandr Szolzsenyicin: The Gulag Archipelago Volume 3: An Experiment in Literary Investigation, 2007, 3. kötet, 5. rész, 2. fejezet, 44-46. o.)

Évtizedekkel későbbi Újraépíteni Oroszországot című esszéjében már némiképp más álláspontot foglal el a fenti romantikushoz képest: „Testvérek! Nincs szükségünk erre a kegyetlen válásra. Maga a gondolat a kommunista évek okozta sötétségből származik. Együtt viseltük el a szovjet időszak szenvedéseit, együtt zuhantunk ebbe a gödörbe, és együtt fogjuk megtalálni a kiutat.” (Alexandr Szolzsenyicin: Rebuilding Russia, 1991, 18. o.) Az ukránok, fehéroroszok és oroszok egyesítését szorgalmazta, de elfogadta, ha egy nép valóban ki akar válni:



De vajon igazolja-e ez azt a törekvést, hogy Ukrajnát egy élő organizmusból kivágják (beleértve azokat a területeket, amelyek soha nem voltak a hagyományos Ukrajna részei: a nomádok „vad sztyeppéje” – a későbbi „Új-Oroszország” –, valamint a Krím, a Donbasz területe, és a majdnem a Kaszpi-tengerig keletre húzódó területek)? Ha komolyan vesszük a „népek önrendelkezését”, akkor ebből az következik, hogy egy nemzetnek magának kell meghatároznia sorsát. Ez olyan kérdés, amelyet nem lehet eldönteni nemzeti népszavazás nélkül. [...]



Ahogyan Mihail Dragomanov fogalmazott, a kultúrák „oszthatatlanok, mégis keverhetetlenek”. Meg kell nyitni egy utat – barátságosan és örömmel – az ukrán és a fehérorosz kultúra szabad megnyilvánulása előtt nemcsak e két területen, hanem a nagyoroszok között is. Nincs erőltetett ruszifikáció (de nincs erőltetett ukránosítás sem, ahogyan az 1920-as évek végén elkezdődött). Kell a párhuzamos kultúrák akadálytalan fejlődése, és az iskolai oktatás bármelyik nyelven, a szülők választása szerint. Természetesen, ha az ukrán nép valóban el akarna szakadni, senki sem merné erőszakkal visszatartani őket. De a terület valóban nagyon heterogén, és egy-egy település sorsát csakis a helyi lakosság határozhatja meg, miközben minden etnikai kisebbségnek, amely egy adott körzetben e folyamat révén jön létre, ugyanilyen türelmességre kell számítania önmagával szemben. (I.m., 17-18. o.)

Ezzel tulajdonképpen a Novorosszija létjogosultságát, ugyanakkor az ukránok önállóságát is támogatja. Szolzsenyicin minden bizonnyal szívfájdalommal nézné, mivé fajult ez a konfliktus, és hogy milyen aljas erők használták ki mindezt nem csak egy nagy szláv egység ellehetetlenítését eredményezve, de még az orosz anyaország összeroppantására is felhasználva annak testvéreit.



Putyin neoliberalizmust és annak szent teheneit (genderelmélet, progresszivizmus stb.) illető bírálata



Kóser pecsét



Az ukrán oldalon harcoló csoportok esetében az egész konfliktus kapcsán is látható egyetértés látszik a nemzetellenes baloldal és a nemzeti jobboldal között, csak más szemszögből megint: az oroszbarát baloldaliak szerint a „neonácik” rendkívüli befolyással rendelkeznek, sőt, az ukrán kormányt erőszakkal való fenyegetéssel tartják sakkban, míg a nacionalisták szerint szintén erős és befolyásos a „nemzetiszocialisták” helyzete, s így tulajdonképpen az ukrán oldal – felszínes módon – velük kerül azonosításra. A helyzet zavarosságát tetézi, hogy a szélsőjobboldali ukrán csoportok, mint a Jobb Szektor és az immár sztárrá vált Azov, bár hazafiaknak tartják magukat, már a nyolc évvel ezelőtti kezdetek óta igyekeznek kiérdemelni a kóser pecsétet. A Zsidó Távirati Iroda (JTA) nemrégiben így próbálta nekik megadni ezt a pecsétet Ukrajnai zsidók ádáz oroszellenes harcra készülnek a „neonácik” mellett, akikről szerintük Putyin hazudik című



[Konstantin] Batozskij elmondta, hogy a 2014-15-ös konfliktus idején a színfalak mögött szorosan együttműködött az Azov Zászlóaljjal politikai tanácsadóként Donyeckben. E munka, valamint a szakadárok legyőzésére irányuló ukrán erőfeszítések nyílt támogatása miatt került szerinte az oroszok célkeresztjébe – és ez az, ami miatt biztos abban is, hogy az orosz vádak az ukrajnai neonácikról nem helytállóak. „Focihuligánok voltak, figyelemfelkeltésre vágytak, szóval igen, megdöbbentem, amikor horogkereszt-tetoválásos fickókat láttam” – mondta az Azov tagjairól, akiket megismert. „De állandóan mondtam nekik, hogy zsidó vagyok, és semmi rosszat nem mondtak ennek kapcsán. Nem volt zsidóellenes ideológiájuk”.

Kitart amellett, hogy az Ukrajnáról mint az antiszemitizmus melegágyáról kialakult kép abszurd. „Nem gyakorlom a hitet, de mégis mindenki tudja, hogy zsidó vagyok – olyan zsidó arcom van! És soha nem tapasztaltam antiszemitizmust az ukránok részéről” – hangsúlyozta. „A katonák, akikkel most együtt dolgozom, tényleg nem törődnek azzal, hogy zsidó vagyok”.



Konstantin Batozskij (j) az Azov pár tagjával



Batozskij nemcsak az Azov, de a donyecki regionális államigazgatás vezetőjének tanácsadója is volt 2014-ben, a fegyveres konfliktus elején ebben a rangjában segített az Azovnak tagokat



A JTA cikke így folytatódik egy Izraelben élő családdal rendelkező egykori európai integrációs miniszterhelyettes szavaival:



„Tudom, hogy a külföldi zsidók számára nehéz megérteni, de ezek az akciók [„náci jelképek” használata] oroszellenesnek, nem pedig zsidóellenesnek voltak szánva” – mondta [Szergij] Petukov. „És ha az ukrán szuverenitást és kultúrát támogatókról van szó, akkor ez tényleg egy apró elem”.

A jelenleg a nemzeti gárdához tartozó, 900-1500 tagú zászlóalj nyilvánosan azt állítja, hogy elhatárolódik minden náci ideológiától.

További zsidókat is megszólaltat az izraeli lap, bizonygatva Azovék kóserségét:



Daniel Kovzun, egy kijevi zsidó, aki a háború alatt Donyeckben a félkatonai egységek logisztikáját irányította, hasonló élményről számolt be. „Voltak ortodox zsidók az Azovban” – mondta. „Tudom, mert ott voltam a harcvonalban. Senkit nem érdekelt, hogy ki volt zsidó, minket az érdekelt, hogy az országunkat egyben tartsuk”.

Batozskijhoz hasonlóan Kovzun, aki Izraelben élt és tanult, mielőtt visszatért Kijevbe, csatlakozott az újonnan alakult kijevi civil hadsereghez, a Területi Védelmi Erőkhöz – amely az egész országból, sőt külföldről is vonzott zsidó harcosokat.

Hogy az oroszellenes harcot ne akassza meg semmilyen probléma, a Rágalmazásellenes Liga (ADL) zsidó cenzor- és lobbiszervezet – mely minden kavics alatt „neonácikat” lát általában – egyetértően



Ukrajnában ugyanúgy vannak neonácik, mint az Egyesült Államokban, vagy éppen Oroszországban. De ők egy nagyon marginális csoport, amelynek nincs politikai befolyása, és akik nem támadnak zsidókat vagy zsidó intézményeket Ukrajnában. Putyin propagandája annyira távol áll az igazságtól, hogy nem éli túl az első, akár csak egy kis ismeretséggel való érintkezést sem.

A BBC is igyekszik áldását adni az Azovra, azzal National Idea). A szintén szereplő, és egykoron Heinrich Himmler által kidolgozott Schwarze Sonne jeléről nem esik szó, az amúgy felszínes riport pedig nem feszegeti. Idéznek egy Azov-szóvivőt is: „Tudom, hogy Alex egy náci, de az az ő személyes világnézete. Semmi köze annak az Azov hivatalos világnézetéhez”.



Amerika állami segélyszervezetének, az USAID-nek egykori projektfelelőse, Josh Cohen a Foreign Policy számára még 2014-ben írt Miért váltak a zsidók és az ukránok valószínűtlen szövetségesekké? című Az ukrajnai zsidók számára Putyin a nagyobb aggodalom, nem a pogromok című



A napjainkban az ADL által (fentebb) hivatkozott David Fishman már nyolc éve is védte az ukránokat, akit szintén az oroszoktól való tartás vezérel, amint kitűnik a Foreign Policy-nek adott megjegyzéséből:



Ha megnézzük, mi történik a helyszínen Kelet-Ukrajnában, akkor a 100 évvel ezelőtti orosz birodalmi ideológia nyelvének újjáéledését látjuk, amely egyszerre nagyon nacionalista és nagyon antiszemita, valamint ukránellenes. [...] Miután nem sikerült meggyőzni a világ közvéleményét arról, hogy az új ukrán rezsim antiszemita, a közelmúltban az orosz állami televízió hírműsoraiban azt állították, hogy az ukrán politikai élet vezető személyiségei, mint Timosenko és Jacenyuk, valójában zsidók. A kelet-ukrajnai oroszbarát szeparatisták és az orosz szélsőjobboldal Oroszországon belül gyakran mondja ezt, de az orosz kormány az, ami ilyen antiszemita szélsőségeseket küldött Ukrajnába.

Majdnem úgy hangzik, mint egy tévéfilm, hogy öt ukrán zsidó, akik Izraelbe emigráltak és az Izraeli Védelmi Erőknél szolgáltak, visszatértek Ukrajnába, hogy egy 40 fős ukrán harcosokból álló csoportot vezessenek, akik a Maidant védték. Zsidók számos pozíciót töltenek be az átmeneti ukrán kormányban is. Volodimir Groysman miniszterelnök-helyettes, míg egy másik zsidó-ukránt, Igor Kolomojszkijt a dnyipropetrovszki régió kormányzójává nevezték ki.

A lényeg azonban, hogy az akkor még erősebb Jobb Szektor (akiknek helyét mára átvette az Azov) kóser:



A Jobb Szektor vezetése nyilvánosan is mindent megtett, hogy megnyugtassa az ukrán zsidókat, hogy a zsidó közösségnek biztonságos jövője van a Maidan utáni Ukrajnában.

Februárban [Dimitro] Jaros találkozott Reuven Din El, Izrael ukrajnai nagykövetével, és elmondta neki, hogy a Jobb Szektor elutasítja az antiszemitizmust és az idegengyűlöletet, amit nem fog eltűrni. A találkozót követően az izraeli nagykövetség közleményt tett közzé a honlapján, melyben megjegyezte, hogy Jaros „hangsúlyozta, hogy a Jobb Szektor minden [rasszista] jelenséggel, különösen az antiszemitizmussal szemben minden törvényes eszközzel fellép”. Majd április 8-án, miután ismeretlenek neonáci graffitivel megrongálták a holokauszt áldozatainak emlékművét Odesszában, a Jobb Szektor vezetői elítélték a vandalizmust, és kijelentették, hogy a Jobb Szektor számára most már becsületbeli ügy, hogy megtalálják és megbüntessék azokat, akik megrongálták a zsidó temetőt. Valerij Zavgorodnij, a Jobb Szektor tisztségviselője felajánlotta segítségét is Avraham Wolff odesszai rabbinak a városban lévő zsidó tulajdon védelmében, és másnap – ami Putyinnak bizonyára gyomorégést okozott – a világ látta azokat a fotókat, amelyeken Wolff és Zavgorodnij közösen festik át a graffitiket, és egy sajtótájékoztatón kezet fognak.

Egy forródrótot is



Az igazi fasiszták nem az AZOV ezred harcosai voltak, hanem az orosz vezetés és az orosz hadsereg, akiknek volt képe az ukrajnai háborút „különleges nácitlanító műveletnek” nevezni. Az igazságot Winston Churchill mondta meg: a jövő fasisztái antifasisztáknak fogják magukat nevezni. Pontosan így történt.



Ezek a barbárok hétköznapi embereket fognak el, és kényszerrel Oroszországba viszik őket, ahol elkobozzák az irataikat, és munkára küldik őket az agresszor ország északi és keleti régióiba. Nem hasonlít ez a hitleri Németország koncentrációs táboraira vagy a sztálini rezsim gulágjaira?

Március 29-i



A „Z” betű a 21. századi neofasizmus jelképe lett.



A német hatóságok az orosz csapatok jelképét a horogkereszttel tették egyenlővé.



Például azokat a polgárokat, akik Putyin agresszióját támogatva a „Z” jelet mutogatják, büntetőeljárás alá vonják.



A szimbólumot a totalitárius náci vagy kommunista jelképekkel egyenlővé tevő törvényeket terveznek bevezetni Litvániában, a Cseh Köztársaságban és Észtországban.



Gratulálok, oroszok, hivatalosan is fasiszták vagytok, és a világ gyűlöl titeket!



Anne Frank mint Azov-szent



Egyes orosz harcosok számára látszólag nem sértő a Z és a „fasizmus” közötti párhuzam



Az angliai The Times március 30-án közölt le egy



Putyin keserű retorikája a nácitlanításról – melynek legfőbb bizonyítéka az Azov fehér szupremácista eredete – visszafogott, de ismerős haragot kelt a zászlóalj parancsnokaiban. „Talán tényleg hisz benne” – töpreng Vradnik. „Egy furcsa, torz világban él. Hazafiak vagyunk, de nem vagyunk nácik”.



„Ukrajna demokratikus ország, és itt minden nemzetiségű és vallású ember egymás mellett él” – mondta Artem Hubenko [...] „Harcosaink között vannak zsidók, azerbajdzsániak, örmények, grúzok és oroszok. Mindannyian Ukrajnáért harcolunk”.



Ez a kérés sehol sem olyan sürgető, mint Mariupolban. Egy pincéből egy parancsnok videót rögzített, amelyben arra kéri a világot, hogy mentse meg a várost. „Arra kérem önöket, hogy ne keverjék össze a hazafiságot a nácizmussal” – mondta. Szerinte ők azok, akik „a 21. század igazi nácijaival” állnak szemben.

Egy korábban már idézett karakter is megszólal a cikkben: „Anton Sekotszov, az európai jobboldal szakértője azt állítja, hogy az Azov annyira eltávolodott az eredetétől, hogy szélsőjobboldali gyökerei értelmetlenné váltak.” Máshol a szélsőliberális Nika Melkozerova ukrán újságíró, aki éveken át utálta az Azovot, most saját érzésein csodálkozva sic!] szürke massza« ellen, azt jelenti, hogy mindenesetre valami nemes dolgot végzünk”.



A fentiekben látott megnyilvánulások nyilván többnyire csak stratégiai félrebeszélések negatív megítélésüket elkerülendő, de felvetül a kérdés: ha úgy érzik, hogy vezetőik nézeteitől el kell határolódniuk, jelképeiket és nézeteiket le kell tagadniuk, mert a zsidó-liberális Nyugat mindazt nem nézi jó szemmel, illetve a filoszemitizmus, a rasszizmus nem tűrése, vagy az ellenség „nácizása” fontos, mert azoknak ez imponál, akkor miért várnak egy esetleges ukrán győzelem esetében bármiféle mozgásteret ugyanazoktól? Elvégezve oroszellenes feladatukat, feltehetően mennének a süllyesztőbe.



Zsidó pénzek és támogatás



Egyes nacionalisták tagadják, vagy nem hiszik el, hogy a milliárdos zsidó mágnás Igor Kolomojszkij finanszírozná az Azovot. Amellett, hogy oroszellenes aktivizmusa ismert, amint a Newsweek



Az Aidar Zászlóaljat nyilvánosan Igor Kolomojszkij ukrán oligarcha támogatja, aki állítólag az Azov, a Donbasz, a Dnyepro 1 és a Dnyepro 2 önkéntes zászlóaljakat is finanszírozza, amelyek Kijev parancsára működnek. Kolomojszkij tavaly tavasszal 10 000 dolláros vérdíjat ajánlott fel saját pénzéből minden egyes elfogott orosz „szabotőrért”.



Júliusban Oroszországban elfogatóparancsot adtak ki Kolomojszkij ellen „civilek megölésének megszervezése” miatt, mivel önkéntes harcosokat támogatott.

Az Azov pénzelését bizonyító dokumentum nem ismert, de tényként



Egy ritka interjúban Kolomojszkij úr nem volt hajlandó megmondani, hogy személyesen mennyit költ arra, hogy felépítse azt, amit segítői „Kolomojszkij-hadseregnek” neveznek, de szakértők becslése szerint ez havonta körülbelül 10 millió dollárt jelent csak a milícia és a rendőrség egységeinek fizetésére, akik közül néhányan technikailag az ukrán hadseregnek és belügyminisztériumnak tartoznak. Segítői szerint tartományának jelenleg közel 2000 harcképes katonája van a terepen. Összehasonlításképpen, az ukrán hadseregnek mindössze 6000 katonája volt az egész országban, amikor Oroszország az év elején bevette a Krím-félszigetet. Az ukrán kormány tisztviselői a maguk részéről azt mondják, hogy örülnek a segítségének. [...]



A hozzá hasonló oligarchák ukrajnai felemelkedését úgy jellemezte, mint az egyes országok demokráciába való átmenetének természetes szakaszát, hasonlóan az Egyesült Államok rablóbáróihoz az 1900-as évek elején. Ma egy maroknyi mágnás ellenőrzi Ukrajna nehéziparának és médiájának nagy részét.

Szintén árulkodó az alábbi rész:



Viktor Marcsenko a Szovjet Tisztviselők Szövetsége helyi szervezetének gyűléseit vezette, a szovjet határokhoz való visszatérést szorgalmazva, mígnem az egyik rendezvényen néhány ismeretlen férfi fejbe nem ütötte – mondta. A zsidó származású Kolomojszkij urat hibáztatta, és azt mondta, hogy egy napon „következményei lesznek” mindennek a zsidó közösség számára. A mágnás az interjúban nem beszélt az incidensről.



Oleg Csarev, egy helyi oroszbarát parlamenti képviselő szintén vezetett néhány gyűlést, de elhagyta Ukrajnát, miután Kijevben egy csoport megverte. Miután Moszkvába távozott, telefonhívást kapott Kolomojszkij úrtól, amelynek felvétele felkerült az internetre.



A szidalmakkal átszőtt beszélgetésben Kolomojszkij úr elmondta neki, hogy a Dnyipro zászlóalj egyik zsidó katonáját megölték a harcokban, és hogy a zsidó közösség tagjai egymillió dolláros vérdíjat tűztek ki Csarev fejére. „Mindenhol keresni fogják” – mondta Kolomojszkij úr. „Ne menjen sehova.” Kolomojszkij megerősítette, hogy a felvétel valódi.

Olga Bajsa ukrán szakértő az ország neoliberalizmusáról és Zelenszkij ebben játszott szerepéről írt új könyvében, és egy ennek kapcsán adott Az angliai The Times március 30-án közölt le egy cikket , szintén a fentieket visszhangozva:Egy korábban már idézett karakter is megszólal a cikkben: „Anton Sekotszov, az európai jobboldal szakértője azt állítja, hogy az Azov annyira eltávolodott az eredetétől, hogy szélsőjobboldali gyökerei értelmetlenné váltak.” Máshol a szélsőliberális Nika Melkozerova ukrán újságíró, aki éveken át utálta az Azovot, most saját érzésein csodálkozva dicsőíti őket, mert „biztosan tudom, hogy sok zsidó és orosz van köztük”, illetve: „Az a tény, hogy van egy szélsőjobbunk, amely Ukrajnáért harcol egy oldalon a zsidókkal, grúzokkal, LMBTQ-katonákkal az »orosz ubermenshen [] szürke massza« ellen, azt jelenti, hogy mindenesetre valami nemes dolgot végzünk”.A fentiekben látott megnyilvánulások nyilván többnyire csak stratégiai félrebeszélések negatív megítélésüket elkerülendő, de felvetül a kérdés: ha úgy érzik, hogy vezetőik nézeteitől el kell határolódniuk, jelképeiket és nézeteiket le kell tagadniuk, mert a zsidó-liberális Nyugat mindazt nem nézi jó szemmel, illetve a filoszemitizmus, a rasszizmus nem tűrése, vagy az ellenség „nácizása” fontos, mert azoknak ez imponál, akkor miért várnak egy esetleges ukrán győzelem esetében bármiféle mozgásteret ugyanazoktól? Elvégezve oroszellenes feladatukat, feltehetően mennének a süllyesztőbe.Egyes nacionalisták tagadják, vagy nem hiszik el, hogy a milliárdos zsidó mágnás Igor Kolomojszkij finanszírozná az Azovot. Amellett, hogy oroszellenes aktivizmusa ismert, amint a Newsweek írja Az Azov pénzelését bizonyító dokumentum nem ismert, de tényként közli azt többek között a zsidó Vox is: „Kolomojszkij finanszíroz és irányít egy nagy létszámú magánmilíciát, amely segíti a kijevi kormányt a kelet-ukrajnai oroszbarát szeparatisták elleni harcban. Az olyan milíciák, mint az övéi – és több tucat van belőlük – mély aggodalomra adnak okot az elemzők szerint, akik úgy vélik, hogy ezek veszélyeztethetik Ukrajna hosszútávú stabilitását.” A zsidó Tablet magazin szerint „bőkezűen finanszírozta a Jobb Szektort” és másokat, így ezzel „egy izraeli állampolgár talán az ukrajnai szélsőjobb elsőszámú támogatója”. (Egy másik cikkükből azt is megtudjuk, hogy Boriszlav Bereza, a Jobb Szektor egykori parlamenti képviselője és egyben szóvivője, egy büszke, deviánspárti zsidó.) Visszatérve Kolomojszkijhoz, a Wall Street Journal további részleteket ismertet róla:Szintén árulkodó az alábbi rész:Olga Bajsa ukrán szakértő az ország neoliberalizmusáról és Zelenszkij ebben játszott szerepéről írt új könyvében, és egy ennek kapcsán adott interjúban így vélekedett: „[Az] alapvető érv az, hogy Zelenszkij és pártja, ami később parlamenti gépezetté alakult át, hogy neoliberális reformokat hajtson végre és hagyjon jóvá (egy »turbórendszerben«, ahogy ők nevezték) meglepő győzelmét nem lehet mással magyarázni, mint a televíziós sorozat sikerével, ami – sok megfigyelő szerint – Zelenszkij informális választási programjaként szolgált. Hivatalos programjával ellentétben, amely mindössze 1601 szót tartalmazott, és kevés politikai konkrétumot, a műsor 51 félórás epizódja részletes víziót vázolt fel az ukránoknak arról, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy Ukrajna fejlődhessen.” Ez azért fontos, mert a zsidó színész Kolomojszkij televíziójában lett felfuttatva. Gennadij Korban Dnyipropetrovszk zsidó kormányzóhelyettese (a kormányzó maga Kolomojszkij) a fenti Wall Street Journal-cikkben maga is elismeri, hogy egy televíziócsatorna „nagyobb befolyással bír, mint egy parlamenti párt”. Szintén sokatmondó Bajsa megjegyzése: „»A nép szolgája« című sorozat, amelyet nem hivatalos választási programként használtak, az ukrán nacionalistákat negatívan ábrázolja: azok nem másként, mint ostoba oligarchák marionettjeiként jelennek meg.”



Gúnyolódó plakát Kolomojszkij és Zelenszkij kapcsolatáról



A Vox mellett az



2010-ben Andrij Biletszkij, aki jelenleg az Azov mozgalom politikai szárnyának, a Nemzeti Testületnek a vezetője, állítólag azt mondta, hogy célja, hogy „a világ fehér fajait egy végső keresztes hadjáratba vezesse”.



A CNN-nek adott nyilatkozatában az Azov ezred azt mondta, hogy „nagyra értékeli és tiszteli Andrij Biletszkijt mint az ezred alapítóját és első parancsnokát, de semmi közünk az ő politikai tevékenységéhez és a Nemzeti Hadtest párthoz” – hozzátéve, hogy a volt parancsnok soha nem tett ilyen megjegyzéseket.



A közlemény szerint az Azov „motivációja mindig is feldühítette Oroszországot. Ezért az AZOV ezred elleni dezinformációs támadások 2014 óta nem szűntek meg”. Hozzátették, hogy a mozgalom „ismételten tagadja a fasizmus, nácizmus és rasszizmus vádját”, és vannak köztük ukránok mindenféle háttérrel, mint „görögök, zsidók, krími tatárok, oroszok”, akik „továbbra is az AZOV-ban szolgálnak”. […]



Megjegyezte, hogy az Azov ezred „Ukrajna Nemzeti Gárdájának egyik különleges egysége, és kizárólag a legfőbb főparancsnoknak – Ukrajna elnökének van alárendelve, aki egyébként zsidó”.



„Abszurd lenne azt gondolni, hogy a fehér rasszizmus vagy a nácizmus eszméje egyesít bennünket” – tette hozzá az Azov közleménye.

Ukrajna Maidan előtti történetében azonban soha nem fordult elő, hogy az ország külföldi állampolgárokat nevezett volna ki vezető miniszteri posztokra – ez csak a Maidan után vált lehetővé. [...] Mondanom sem kell, hogy mindezek a kinevezések nem az ukránok akaratából, hanem a globális neoliberális intézmények ajánlásai alapján történtek, ami nem meglepő, hiszen magát a Maidant Ukrajna lakosságának fele sem támogatta. [...] A befektetésre alkalmas eszközöket keresve az IMF, a Világbank, az EBRD és különböző lobbicsoportok támogatását vették igénybe, hogy érdekeiket előmozdítsák, és minden szükséges előkészületet megtegyenek. Mindennek természetesen semmi köze az ukránok érdekeihez.





Zsidó tanácsadó, zsidó toborzó, zsidó harci logisztika, zsidó tagok, zsidó pénzek, zsidó (globalista-amerikai) segítség és médiahátszél, Izraeli fegyverek és állítólag kiképzés is, az izraeli Háárec



Mindez nem meglepő, hiszen az ország közvéleménye alapvetően NATO-párti ebben a konfliktusban: az Izraeli Demokrácia Intézet



Az ukrán nacionalizmus viszonylagos filoszemitizmusa nem újdonság: az anyai ágon zsidó Lev Rebet az 1929-es alapítású, híres Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) egyik feje és ideológusa volt. Amikor a szervezet kettészakadt Andrij Melnyik (OUN-M) és Sztepan Bandera (OUN-B) részekre, Rebet Banderához csatlakozott. Baderának jelentős kultusza van a mai napig, a mai ukrán nacionalisták tulajdonképpen banderisták (avagy „rebetisták”). Szintén fontos szerepet játszott a banderista vonalon egy másik zsidó,



Maradt még egy terület, ahol a küzdelem a hatalomért folyt. Megjegyezték egyesek, hogy a befolyásos idősebb tagok szinte mindegyike elutasította a Bandera-csoport szövetségre vonatkozó javaslatát. Egyetlen kivétel volt – [Richard] Jarij. A befogadott ukrán már egy ideje ellentétben állt [Andrij] Melnyikkel – állítólag a pénzügyi elszámolás és Melnyik ellenőrzése alóli felszabadulása iránti vágya miatt – a németekkel folytatott tárgyalások során. Az új központ kialakulásában Jarij ezek szerint lehetőséget látott arra, hogy megmeneküljön az émigré clique-nek [emigráns csoportnak] való ízléstelen alárendeltségtől, amely reménytelenül zavarodott volt valódi céljait illetően. Következésképpen teljesen szakított a régi Providdal [az OUN vezetőségi tanácsával], és átvitte értékes kapcsolatait a kraj csoporthoz, amelynek fiatalos lendületében látta az egyetlen reményt a felszabadító erő kialakítására. Ezzel a lépéssel azonban hozzájárult ahhoz, hogy számos ukrán elemet az új mozgalom ellen fordítson, mert furcsának tűnt, hogy a Provid tagjai közül egyedül a külföldi csatlakozott Bandera csoportjához. Úgy tűnik szinte kezdettől fogva ez a körülmény azt a gyanút keltette, hogy a külföldi hatalmak – a Szovjetunió és Németország – inspirálták a lázadást, hogy gyengítsék a nacionalista mozgalmat. (John A. Armstrong: Ukrainian Nationalism, második kiadás, 1980, 61-62. o.)

Az OUN és Bandera története összetett (jóval, rosszal), de itt érdemes megemlíteni, hogy a magyar- és lengyelellenes Bandera ennek ellenére nem volt mentes a zsidóellenes kijelentésektől és megnyilvánulásoktól, viszont amikor a németekkel rosszban volt, bújtatta és különböző posztokon bevonta őket az OUN-B infrastruktúrájába. Sőt, 1943-ban „a káros külföldi befolyás megnyilvánulásainak, különösen a német rasszista koncepciók és gyakorlatok felszámolására” ösztökéltek mindenkit. (Philip Friedman: Pathways to Extinction: Essays on the Holocaust, 1980, 188-189. o.) Bandera, Rebet és Jarij (zsidó feleségével) aztán a sachsenhauseni koncentrációs táborba kerültek pár évre, amikor a német vezetés megelégelte munkásságukat. A háború után Bandera 1946-ban az Egyesült Királyság MI6 titkosszolgálatának segítségével (akik már állítólag 1930 óta segítették őket) felélesztette a mozgalmat. A szervezettel az amerikai CIA is együttműködött Stephen Dorril a témát elemző



A már említett Foreign Policy-cikkben Dimitro Jaros Jobb Szektor-vezér Bandera kapcsán fontosnak tartja, hogy – állítólag – nem volt ellensége a zsidóknak: „Jaros szerint azonban Bandera ugyan szenvedélyes, de hagyományos nacionalista, és nem antiszemita” – írja a tudósító.



A nemzetellenes erők lándzsája



