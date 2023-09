Tanulmányok :: 2023. szeptember 3. 20:33 ::

Összeesküvés-elméletek: a kognitív beszivárgás és a pszichológiai hadviselés

Talán soha nem keringett még annyi összeesküvés-elmélet a köztudatban, mint az utóbbi néhány évben. Rendszeresen hallani ufókról, bogárevésről, vakcinákról, népességcseréről, az emberek fejébe ültetett chipekről, a háttérhatalomról, a QAnonról, a készpénz megszüntetéséről, a nagy újrakezdésről, és még sorolhatnánk.

Létezik egy elmélet arról, hogy az állam szándékosan terjeszt el összeesküvés-elméleteket, azért, hogy az embereket összezavarja, és hogy a hatalommal szemben bizalmatlanok ne ismerjék fel azt, amitől valóban tartaniuk kellene. Erről lesz szó az írásban.



(Illusztráció: Shutterstock / SuzanneTucker)

I. A kognitív beszivárgás (cognitive infiltration)

Az Unz Review nevű hírportálon 2022 augusztusban jelent meg egy cikk az összeesküvés-elméletekről, ami nagy port kavart az angloszféra nemzeti radikálisainak körében. A cikk főszereplője Cass R. Sunstein, a Harvard Egyetem jogászprofesszora, akinek "összeesküvés-elméletek" című 30 oldalas tanulmányát 2008-ban publikálta a Chicagoi Egyetem¹.

Sunstein Obama elnök idején a semmitmondó elnevezésű Tájékoztatási és Szabályozási Hivatalt vezetője volt, és ő annak a Samantha Powernek a férje, akiről idén sokat hallhattunk mint "idealistáról", aki az USAID nevű szervezet vezetőjeként a "civil társadalom" és a "független média" megerősítésének céljából érkezett Magyarországra . Sunsteint egyfajta szürke eminenciásként tartják számon, sokan nem csak zseninek tekintik, hanem egy Samantha Powernél sokkal veszélyesebb személynek is.



Cass R. Sunstein és Samantha Power (kép: Blue Tent / Shutterstock)

A zsidó származású Sunstein azzal kezdi tanulmányát, hogy az amerikai kormánynak problémát okoz a 9/11-es terrortámadás körül kialakult gyanakvás és összeesküvés-elméletek, mivel gyengítik az állami intézkedések támogatottságát. Egy 2004-es közvélemény kutatás szerint például még a new yorkiak 49%-a is azt gondolta, hogy a kormány előre tudott a támadásról.

Az összeesküvés-elméletekre állami szinten kétféleképpen lehet reagálni: vagy cáfolni próbálják ezeket, vagy nem foglalkoznak velük, arra várva, hogy maguktól elhalnak. Csakhogy egyik sem igazán jó megoldás. Ha tagadni próbálnak egy összeesküvés-elméletet, azzal csak ellenkező hatást érnek el, az emberek annál jobban fognak hinni benne. Ha viszont semmit nem tesznek ellene, akkor szabadon terjed. Sunstein a tagadás és a tűrés helyett egy harmadik megoldásra tesz javaslatot, előtte azonban több megállapítást is tesz az összeesküvés-elméletek híveinek pszichológiai tanulmányozása alapján.

Egyrészt az összeesküvés-elméletek híveit gyakorlatilag lehetetlen meggyőzni. Az állami propaganda nem gyengíti, hanem erősíti a meggyőződésüket, mivel az állami reakciót az összeesküvés igazolásának tekintik. Másrészt általában egy korlátozott, szűk forrásból szerzik be az információikat, internetes csoportokból és hírportálokról. Harmadrészt, ezek az emberek általában hiszékenyek, csak ellentétes előjellel. Mindent elutasítanak, amit az állam állít, de olyan abszurd elképzeléseket is könnyen elhisznek, mint az ufók vagy a jeti létezése, ha az az általuk követett szűk információs térből jön, és ha a hatalom ezeket tagadja.

Ezeknek a lefektetése után Sunstein javaslatot tesz a megoldásra, az összeesküvések híveinek elméjébe történő beszivárgásra. A kognitív beszivárgás arról szól, hogy a kormány ügynökei beférkőznek azokba az internetes csoportokba, ahonnan az elméletek hívei az információkat szerzik. Ezekben aztán olyan összeesküvés-elméleteket kezdenek el terjeszteni, amik a valóságtól teljesen elrugaszkodottak. Ilyen módon megfertőzik és összezavarják ezeket a csoportokat, az abszurd elméletekkel pedig lejáratják őket (és a hatalomnak nem tetsző vádakat) a hétköznapi emberek szemében.

A Sandy Hook-eset

A cikk Michael Collins Piper (1960-2015) újságíró "Hamis zászlós műveletek" (False flags) című 2013-as könyvével folytatja. Piper az összeesküvések első számú kutatójának (és hívének) számított Amerikában, a könyv utolsó néhány fejezete viszont azzal foglalkozik, amit az író új és fenyegető jelenségnek tartott, az igazságkeresők összezavarásának fent bemutatott rendkívül hatékony módjával.

Az internet növekedése az információk korlátozását nehézzé tette, ezért azt gyanította, hogy a hatalom más módszert kezdett el használni – a talmudi "ha valamit nem tudsz megakadályozni, akkor állj az élére" elvet. Tagadás helyett hamis elképzelésekkel tévútra terelik az összeesküvéselmélet-hívő köröket. Ennek azzal az eredménnyel kell járnia, hogy olyan ostobának tűnjenek, hogy a normális embereknek ne jusson eszébe hallgatni rájuk.



A Sandy Hook-tragédia áldozatai (kép: Getty)

Piper szerint az első ilyen hamis irányba terelt összeesküvés – ahol a módszert a való életben tesztelték –, a Sandy Hook iskolai lövöldözés volt 2012-ben. A befolyásolás mögött Cass Sunsteint sejtette.

Az iskolai lövöldözésben egy ámokfutó 26 embert gyilkolt meg, nagyrészt gyermekeket. A tömegtájékoztatás az ügyről felületesen számolt be a pánik és felfordulás miatt, ezek a hibák pedig a későbbi elemzések középpontjában kerültek a különböző internetes fórumokon. Ezek a csoportok attól tartottak, hogy az állam a fegyverhasználat korlátozására fogja felhasználni a tragédiát, hiszen a média beszámolóknak ez volt az egyik visszatérő követelése.

Piper szerint a kormány ügynökei sikeresen manipulálták az összeesküvéselmélet-hívő internetes közösséget olyan elképzelésekkel, amiket aztán a közösség tagjai is elkezdtek terjeszteni. Az egyik legbotrányosabb ilyen befolyásolás szerint a Sandy Hook-tragédia "kamu" (hoax) volt, valójában nem is haltak meg gyerekek az esetben, az összetört szülők pedig színészek (crisis actors) voltak, akiket csak felbéreltek erre a szerepre.

Ezt követően persze a hétköznapi emberek teljesen hülyének nézték az összeesküvéselmélet-hívőket, mi több, aljasnak is, hiszen nem voltak tekintettel a szülőkre és az elveszett életekre. Ezek után már senki nem figyelt az eredeti aggodalomra a fegyverhasználat korlátozásával kapcsolatban.

A kognitív beszivárgás első tesztje tehát minden képzeletet felülmúló siker volt. Az eset Piper szerint hosszú időre lerombolta nem csak a fenti, hanem a jövőbeni összeesküvés-elméletek hitelességét is.

További példák kognitív beszivárgásra

A cikk említ egy másik könyvet is David Ray Griffintől ("Egy Obama-tanácsadó terve a 9/11-es összeesküvés-elmélet aláásására"), amelynek szintén Sunstein a központi szereplője.

Itt ismét arról van szó – ahogyan azt Sunstein a saját tanulmányában is írja –, hogy az emberek egy nagyon magas százaléka volt szkeptikus (és az a mai napig) a 9/11-es események hivatalos változatával kapcsolatban. Az igazságkereső közösségben egy idő után itt is megjelentek olyanok, akik zsákutcába terelték az egyre nagyobb számú kételkedőt. Olyan elméletek kezdtek el burjánzani, amelyek szerint nem voltak repülők, csak hologramszerűen odavetítették a képüket, vagy rejtélyes energiafegyvereket használtak az épületek lerombolásához.

Minél szélsőségesebb volt az elképzelés, egyes összeesküvés-hívők annál lelkesebben vették át és terjesztették, ami aztán hiteltelenné tette az ügyet a hétköznapi emberek és a velük szimpatizáló média szemében. Másrészt rendszeres belharcok alakultak ki, ami a gyakorlatban a 9/11-es mozgalom lerombolásához vezetett. Sunsteinnek ismét igaza volt, elég bizonyos mértékű disszidens hang, hogy egy csoport kohézióját megtörjék és kétséget szítsanak, ami az összeesküvés-elméletek legyőzésének legjobb módja.

A Covid-oltások esetén szintén láthattuk a kognitív beszivárgást. Kialakult egy széles réteg, aki elutasította a kötelező oltásokat. Csakhogy valahonnan megjelent egy olyan réteg is – a fentiek alapján valószínűleg nem véletlenül –, akik szerint nincsenek vírusok, a Covid pedig nem létezik. A média ezután folyamatosan úgy hivatkozott a kötelező oltást elutasítókra, mint "vírustagadókra", holott a kettőnek semmi köze nem volt egymáshoz, és csak az előbbiek lejáratásáról szólt.

Érdemes még két ide kapcsolódó dologról beszélni, amit a cikk nem említ. Az egyik a laposföld-hívők ügye, amiről úgy tűnik, hogy a média évek óta szándékosan tartja a felszínen, akármilyen kevesen is vannak.



Cica lapos Földdel

Ez az ügy egy jelentős adag mérget tartalmaz a jobboldal számára. Kevesen tudják, hogy egyik alapművük, Edward Hendrie-től "A földkerekség legnagyobb hazugsága" (The biggest lie on earth) egy olyan könyv, ami jelentős mértékben antiszemita, és megnevezi a szabadkőműveseket is. Ha a médiának sikerülne olyan mértékben felnagyítani a laposföld-hitet, hogy valódinak tűnjön az emberek szemében, onnantól kezdve már csak egyetlen lépés lenne, hogy egyenlőségjelet tegyenek a laposföld-hit – mint az emberi butaság szimbóluma – és az antiszemitizmus között. A két dolgot ugyanúgy összemosnák, mint ahogy az oltáselleneseket összemosták a vírustagadókkal.

A másik dolog, hogy létezik egy szolipszis szindróma nevű pszichológiai probléma, amire egy kiváló amerikai hazafi, Devon Stack hívta fel a figyelmet, aki évekig Hollywoodban dolgozott, és maga is az összeesküvések kutatója. Szolipszis szindrómában az szenved, aki számára úgy tűnik, hogy semmi nem valódi a saját elméjén kívül, minden csak látszat, minden illúzió, mindenki szerepet játszik. Ez általában izoláció esetén alakul ki, például olyanoknál, akik egyedül élnek és naponta hosszú órákat töltenek interneten, de az űrhajósoknál is potenciális veszélyként azonosították, és kialakulhat normál embereknél is.

Úgy tűnik, számos összeesküvés-elmélet és a kognitív beszivárgás is ezeknek az embereknek a pszichológiai gyengeségét használja ki. Az angloszférában azokat, akikre a "minden csak látszat, minden illúzió" szemlélet jellemző, skizojobboldalinak hívják.

Zsidó befolyás kontra világkormány, gyíkemberek

Nézzük a világ legismertebb "összeesküvés-elméletét" a zsidó befolyásról. Ezt csak a fennálló hatalom hívja összeesküvés-elméletnek, valójában a bizonyítékokkal² Dunát lehet rekeszteni. A nyugati világ a zsidóság hatalmi-ideológiai befolyása alatt szenved, a társadalom mesterséges átalakításának szellemi atyjai (mint a frankfurti iskola), a finanszírozói (mint George Soros) és a terjesztői (hollywoodi filmgyártók, médiacégek tulajdonosai) is közülük kerülnek ki.

A zsidó befolyást az angloszféra radikálisai és más fehér nemzetek valódi jobboldala is hasonlóan látja. Ezzel szemben terjednek olyan elméletek (vagy terjesztik őket), amelyek szerint az egész világot valamilyen mindenki felett álló rejtélyes erők, egy világkormány vagy a gyíkemberek irányítják. Minden történelmi esemény csak látszat, mindenki kesztyűbáb, a kormányok eljátsszák a háborúkat és a konfliktusokat.

Önmagában már az is erősen kétséges, hogy lehetséges-e eljátszani háborúkat, nincs olyan bizonyíték vagy megfigyelés, amiből arra következtethetnénk, hogy ez történik. Itt az egész bizonyítási sorrend megfordul: valaki eldönti, hogy világkormány van, ebből viszont annak kell következnie, hogy a nagyhatalmak közötti konfliktus csak színjáték. Tehát az összeesküvés-elmélethez igazítják a valóságot. De még ha lehetséges is lenne eljátszani háborúkat, akkor is hiányzik az indíték. Mi történne például, ha a nagyhatalmak holnaptól abbahagynák a "színjátékot" és mindenki egy szivárványos zászlót lobogtató liberális demokrácia lenne? Mindenki fellázadna és kitörne a világforradalom? Nyilván nem, tehát még azt sem lehet mondani, hogy valami miatt muszáj lenne színlelni az ellentéteket.

Szerencsére nálunk nem nagyon van olyan elfogadott véleményvezér, aki világkormányról beszélne, az elmélet inkább a felszín alatt terjed. Valakinek eszébe juthat Bogár Lászlónak a "nemlétező világerővel" kapcsolatos elmélete, de eredetileg ő sem erről beszélt. 2010 előtt még rendszeresen rávilágított a zsidó befolyására. Ebben a videóban például arról beszél, hogy a magyarokra támadó Oszmán Birodalmat a szefárd zsidók, a Habsburgokat a Rotschildok finanszírozták, a Szovjetuniót meg a Lev Davidovics Bronstein-félék (Trockij) hozták létre. Akkoriban rendszeresen beszélt például világ-SZDSZ-ről is, amit szintén mindenki értett, hiszen az SZDSZ egy száz százalékosan zsidó párt volt.

Valamikor aztán a 2010-es Fidesz-győzelem után módosított annyiban, hogy már csak a háttérhatalom kifejezést használta (valószínűleg így tudott a képernyőn maradni), de mindenki értette miről van szó. Közben viszont felnőtt egy új nemzedék, akik már nem emlékeztek a korábbiakra, és úgy tűnik a 2010 utáni Bogár-féle elmélet és fogalomkészlet az utóbbi két-három évben hivatkozási alap lett, ami szerintem igen káros. Közben Bogár László is változott, egy tavalyi videóban például arról beszél, hogy azt nem tudjuk, hogy mi a háttérhatalom, szinte semmit nem tudunk róla, de azt tudjuk, hogy mi nem. És az egyetlen dolog amit biztosan tudunk, az az, hogy nem egy bizonyos népcsoport (vagyis nem a cionista zsidóság). Oké, azért vannak kétségeim.

Mindenesetre Bogár László mostani, háttérhatalommal kapcsolatos elméletei már ugyanúgy nem alapulnak semmire, mint más világkormány-elméletek. Itt van például az, hogy szerinte ez a hatalom 3000 éve létezik. De akkoriban még törzsi jellegű közösségek voltak, nem voltak például országokon átívelő pénzügyek, így nehéz elképzelni, hogyan is uralkodhatott volna a világ országain (törzsein) valaki.

De vehetjük a "világbirodalom-kiválasztó háttérhatalmat" is, ami elvileg most "eldobja" az USA-t és kiválasztja Kínát helyette. Van, aki negyven évvel ezelőtt is megmondta, hogy Kína lesz a következő világhatalom, miután az iparosodás megtörtént, az infrastruktúrát elkezdték kiépíteni, nyitottak a piacgazdaságra és van 1,4 milliárd lakosuk. Előre lehetett látni, mint ahogy annak idején azt is, hogy Amerika felváltja a brit birodalmat. Teljesen más lenne a helyzet, ha egy év múlva mondjuk Albánia lenne a következő világhatalom, akkor tényleg azt kellene mondani, hogy valaki felülről kiválasztotta. A Világbirodalom-kiválasztó Háttérhatalomnak szerintem a Pom Pom-mesékben lenne a helye a Lesbőltámadó Ruhaszárítókötél és a Torzonborz Kalapevő mellett.



Gyíkember-találkozó az AI fantáziájára bízva

A különbség az igazságkeresők és az állam (vagy egyes nyerészkedők) által elterjesztett hamis elméletek között abban van, hogy utóbbiak általában nem alapulnak semmire. A zsidóság → illuminati → ufók → gyíkemberek hierarchiát például David Icke-nak köszönhetjük. Honnan tudja Icke, hogy a gyíkemberek irányítják a világot? Onnan, hogy valamikor 1990 környékén megálmodta.

Alex Jonest, a leghíresebb összeesküvés-elmélet hívőt is említhetjük. Nem lehet olyan elméletet kitalálni, amiben Jones ne hinne és ne venné a műsorára, amiből jelentősen meg is gazdagodott. De ha egy betelefonáló elkezd beszélni a zsidó befolyásról, akkor leteszi a telefont, mert elutasítja az "antiszemitizmust". Legutóbb azzal vált közröhej tárgyává a nyugati radikálisok szemében, amikor a műsorában kifejtette , hogy itt a fő ellentét a globalisták és anti-globalisták között van, de a zsidóság köréből azért van olyan sok vezető a globalista intézmények élén, mert a globalisták rájuk akarják terelni a gyanút. Tehát valójában ők az áldozatok.

No comment.

Összefoglalásként vegyük észre a mintát! A hatalom erőteljesen cenzúrázta/cenzúrázza a véleményeket a 9/11-es eseményekkel, a koronavírussal és a zsidó befolyással kapcsolatban, hogy ezek ne jussanak el a hétköznapi emberekhez. Ugyanakkor a szkeptikus közösségeket belülről ássák alá olyan elméletekkel, mint a hologram-repülőgépek, a nem létező vírusok, a világkormány vagy a gyíkemberek, amik aztán hiteltelenné teszik ezeket a csoportokat és belharcot okoznak.

A hatalom tehát egyszerre két oldalról csap le: cenzúrával és kognitív beszivárgással.

II. Pszichológiai hadviselés

Ha valaki utánaolvas nyilvánossá tett amerikai dokumentumokban, a pszichológiai hadviselés a leggyakrabban az ellenség demoralizálásáról szól, olyan üzenetek közvetítéséről, amelyek szerint nincs értelme a küzdelemnek, az ellenfél már vesztett, értelmetlen az ellenállás stb. A cél a morál gyengítése az ellenség táborában, míg annak erősítése a sajátunkban (erről szól az ukrán-orosz háborúban a folyamatos vita az áldozatok számáról is). Függetlenül attól, hogy háborús vagy politikai küzdelemről van szó, a módszer mindkét esetben működik. A lényeg, hogy az ellenségnek ne legyen kedve harcolni. A pszichológiai hadviselésnek a kognitív beszivárgás az egyik eleme, de hagyományos módjának a fentit kell tekinteni, a kettő pedig ötvözhető.

A QAnon

A QAnon-jelenség a 2016-os pizzagate ügyhöz kötődik, ahol bizonyos kiszivárgott e-mailek alapján azt gyanították, hogy a Demokrata Párt magas rangú tisztviselői pedofil ügyekben érintettek, és a "pizza" kódszavat használják gyerekek rendelésére. Hogy az amerikai elit tele van pedofilokkal, azt a 2019-es Jeffrey Epstein-ügy bebizonyította, a QAnon-összeesküvés-elmélet viszont már 2017-ben megjelent a pizzagate üggyel összefüggésben.

A QAnon szerint van egy globális sátánista elit, akik egy világméretű pedofil hálózatot működtetnek, Donald Trump amerikai elnök és néhány társa pedig a színfalak mögött küzd ellenük, és nemsokára letartóztatások ezrei fognak következni. QAnon időnként kódolt üzeneteket küld interneten, hogy összetartsa azt a tábort, akik szerint a Trump ellen folyó eljárások vagy a választási veresége csak színjáték, bízni kell a tervben, élvezni a showműsort, és közelednek a letartóztatások.

Szerencsére hozzánk nem nagyon szivárgott be a QAnon, Amerikában viszont jelentős követőtábora alakult ki, annak ellenére, hogy az amerikai radikálisok már az elején megmondták róla, hogy egy óriási CIA-psyop (pszichológiai befolyásolási művelet).

A QAnonnak a kognitív beszivárgás mellett (amivel a pedofil elittel szembeni felháborodást terelték zsákutcába), van egy másik, ugyanilyen jelentős eleme, a követők deradikalizálása. A QAnon hivatalos jelszavai, mint a "bízz a tervben" ("trust the plan") és "élvezd a showt" éppen erre irányulnak. Trump és a csapata a háttérben dolgozik, ne foglalkozz semmivel, ne menj ki tüntetni az utcára, bízz a tervben, dőlj hátra a fotelben és élvezd a showműsort. Ezzel ugyanazt érik el, mint a demoralizálással, hogy a QAnon-híveknek ne legyen kedve/szándéka a politikai küzdelemben részt venni.



"Q küldött" (kép: Dario Lopez-MIlls / AP)

És itt kell visszatérnünk a világkormányra és a "nemlétező világerőre", mivel ezeknek is ugyanúgy a fenti a párhuzamos célja. Ha ugyanis valaki elhiszi, hogy itt minden csak színjáték, "lejátszástechnikai felszín" (Bogár László szóhasználatával élve), mindenki bábu, teljesen mindegy, hogy hol, ki van hatalmon, akkor teljesen értelmetlen bármilyen ellenállás, aktivizmus vagy politikai küzdelem. Ebben az esetben az a logikus, hogy venni kell egy csipszet meg egy doboz sört, hátradőlni a kanapén és élvezni a műsort. Szerintem Magyarországon messze ez a legkárosabb összeesküvés-elmélet, ami amellett, hogy tévútra terel, demoralizálja és deradikalizálja is az arra fogékony hallgatóságot.

A technokrácia

Ha már összeesküvés-elméletekről van szó, ne menjünk el a technokrácia kérdése mellett. Ennek körébe olyan fenyegetések tartoznak, mint a kötelező oltások, a bogárevés, a mesterséges intelligencia, a magántulajdon megszüntetése, a 15 perces városok, az emberek folyamatos megfigyelése, agyi chipek, a készpénz kivonása, a sugárzó 5G-tornyok stb. A technokrácia, a Világgazdasági Fórum és Klaus Schwab neve valamikor 2021-ben robbant be a köztudatba egy tucat összeesküvéssel, mintha Pandora szelencéjét nyitották volna ki.

Valamikor 2022 vége felé történt – amikor a koronavírus ügye már lecsengett és az ukrán-orosz háború állt egy ideje a figyelem középpontjában –, hogy hatalmas vita alakult ki ezzel kapcsolatban az angloszféra radikálisai között, ami több hónapig tartott és sértődésektől sem volt mentes. Mivel mind a két oldalon kiváló hazafiak álltak, így csak bemutatom a két álláspontot, és hogy nagyjából miben jutottak konszenzusra.

Az egyik oldal álláspontja az volt, hogy mielőtt a koronavírus ügye mindent félresöpört, a bevándorlással és a népességcserével kapcsolatos ellenállás mindenhol egyre erősödött. Most, hogy túl vagyunk a Covidon, ideje visszatérni a fehér nemzeteket érintő legsúlyosabb problémához.

Mivel a technokrácia egyik napról a másikra került a köztudatba, a német származású³ és akcentusú, kopasz, szemüveges Schwab pedig olyan, mintha egy kalapból rántottak volna elő egy James Bond-főgonoszt, arra gyanakodtak, hogy a téma felfutásához a hatalomnak is közé lehet. Szerintük a klaus schwabozás egy gyenge sorosozás: előbbi egy fórumot vezet és évi 1 millió dollárt keres, Sorosnak nemzetközi NGO-hálózata van, 32 milliárd dollárt adományozott a Nyílt Társadalom Alapítványoknak, és a zsidó közösség áll a háta mögött.

A másik oldal szerint viszont csak nemrég voltak a lezárások, ez az aktuális probléma amivel foglalkozni kell, a technokrácia valós fenyegetés, és miért ne lehetne kritizálni Klaus Schwabot vagy Bill Gatest, ha valaki a zsidó befolyást is megnevezi.

Aztán végül arra jutottak, hogy természetesen bárkit lehet kritizálni, a globalista elitet pedig leginkább a szabadkőművesekhez lehetne hasonlítani. A szabadkőművesek sem csak zsidókból álltak, de az egyetlen etnikai kohézióval és irányító szereppel rendelkező csoport mögöttük a zsidóság volt, akik ha akarják, akkor Klaus Schwab vagy Bill Gates holnaptól nincs.

Szerintem a technokrácia valós fenyegetés – az emberek megfigyelése, vagy az, amikor a Twitter izraeli szoftvercégnek küldi el a felhasználók adatait, a fehérek elnyomását szolgálja –, de a hatalom hamis összeesküvésekkel telíti az információs teret.

Itt van például a Világgazdasági Fórum nevével mára összefonódott bogárevés. Ezzel kapcsolatban már az elején szkeptikus voltam, mivel bogarat enni nem kóser, és ha a zsidóságra nem fogják rákényszeríteni, akkor másra sem. Egy PhD-fokozattal rendelkező kiváló amerikai hazafi készített egy videót arról , hogy "Miért nem fogunk bogarat enni", ami meggyőző érveket sorol fel.

Elemzésében rámutat, hogy bár a propaganda szerint a világon 2 milliárd ember fogyaszt valamilyen formában rovarokat, ez átlagosan a fehérjefogyasztásuk 2%-át teszi ki. Tehát nem arról van szó, hogy Ázsiában két marékkal zabálnák a bogarat reggelire, ebédre és uzsonnára, és nem tudjuk milyen következményei lennének, ha egy ország tartósan bogárevésre akarna átállni.

A másik, hogy a létező rovarfarmok is emberi fogyasztásra alkalmas takarmánnyal etetik a rovarokat, nem lehet őket trágyával vagy állati hulladékkal etetni, mivel a rovarokat egészben fogyasztják a beleikkel együtt, ahol mindenféle kórokozók lehetnek jelen. Ez azért lényeges, mert a csirkék takarmánykonverziós rátája (egységnyi takarmány elfogyasztásával járó súlygyarapodás) legalább olyan jó, mint a rovaroké, és a csirke metán termelése ötszáznegyvenszer kevesebb, mint a teheneké. Tehát a baromfitenyésztés környezetvédelem és hatékonyság szempontjából is van olyan jó, mint a rovar. Probléma megoldva.

Harmadrészt, ha a hatalomnak tényleg a környezetvédelem lenne a fontos, akkor bogárevés helyett a vegetáriánus étrendet népszerűsítené, amivel könnyen el lehetne érni a húsfogyasztás csökkenését az emberek sokkolása nélkül, még ha nem is lenne mindenki vegetáriánus.

Érdekesség, hogy a 2023-as CPAC-en Köves Slomó rabbi is a bogárevés ellen szólalt fel . Szerintem két eset lehetséges: vagy harcostársak lettünk Köves Slomóval, vagy az egész bogárevés egy óriási psyop.

A technokrácia tanai és a fennálló hatalom narratívái rendszeresen ellentmondásba kerülnek. A technokrácia szerint emberek millió válnak feleslegessé a mesterséges intelligencia miatt, de a hatalom analfabéta afrikaiak millióit telepíti be, akiknek majd "ki kell termelni a nyugdíjunkat". Ebből a kettőből csak az egyik lehet igaz. A klímaváltozás miatt csökkenteni kell a karbonlábnyomunkat és a fogyasztást, de több fogyasztóra van szükség, nehogy csökkenjen a GDP. Megint csak, valamelyik nem igaz.

A technokrácia egy olyan jövőképet vázol fel, amiben az ember munkája felesleges, bogarat kell enni, nem lesz magántulajdon és minden lépésünket megfigyelik. Függetlenül attól, hogy a fentiekből mennyi valós, aki ezeket készpénznek veszi, azt már most demoralizálja, hiszen ilyen világban minek élni? Lehetséges, hogy ez volna a cél, a demoralizálás és a lelki terror? Ted Kaczynski szerint "Az a feladatuk, hogy reménytelenséget terjesszenek, mert ha nincs remény, nincs ellenállás".

*

Végül említsük meg, hogy hagyományosan az összeesküvéselmélet-hívők politikai otthona a jobbszélen van, de úgy tűnik, mintha a kóserkonzervatívok benyomulnának erre a térfélre. Tucker Carlson első Twitter-videója 121 milliós nézettséget ért el, amiben többek között az ufókkal tematizált. Sunstein tanulmányából egyértelmű, hogy minél több összeesküvés-elmélet van, annál jobban megoszlik a figyelem, ezért annál gyengébbek a valódi elméletek. Tucker pedig telíti az információs teret. Másrészt viszont olyan, mintha a konzervatívok politikai terméket csináltak volna az összeesküvés-elméletekből: a zsidó befolyás említése tabu, de tudunk szolgálni ufóval, világkormánnyal és bogárevéssel.

III. Konklúzió

A hatalom ma már aktívan befolyásolja az összeesküvés-elméleteket. Van, amelyiket maga hozza létre, így soha nem volt még annyi összeesküvés-elmélet, mint 2023-ban. Az igazságkeresés és a józan ész használata ezért nem megkerülhető, nem lehet valamilyen elméletet helyből elfogadni, csak azért, mert a hatalom tagadja.

Másrészt viszont vissza lehet nyúlni az elődeinkhez. Az orosz cár titkosszolgálata a zsidó befolyásban látta a fő veszélyt, nem véletlenül hozták nyilvánosságra a Cion bölcseinek jegyzőkönyveit. És ha valaki azt mondaná, hogy ez hamisítvány (szerintem nem az), nos, akkor is a titkosszolgálat állt mögötte, és hogy a veszélyt jól azonosították, azt mutatja Oroszország és a cári család sorsa. A nemzetiszocialista németek ugyanígy látták. Nem beszéltek világkormányról vagy gyíkemberekről, de felléptek az idegen befolyással szemben, és ezért van ma a frankfurti iskola New Yorkban. Egy kiváló ausztrál hazafi és véleményvezér (Joel Davis) szerint az összeesküvések nagy része hamis, és ha valaki elhúzza az utolsó függönyt, akkor a zsidó befolyást és a fehér népirtást (white genocide) fogja ott találni. Velük hármukkal értek egyet.

A fehér nemzetek folyamatosan ki vannak téve a pszichológiai befolyásolásnak. A filmekből, a médiából ömlik a manipuláció. Van, ami a nemzeti radikálisokkal szemben kevésbé hatásos (feminizmus, fajkeveredés), és van, ami jobban (demoralizálás). A zsidóság módszerei folyamatosan fejlődnek, kognitív beszivárgás húsz évvel ezelőtt még nem volt, de ma már létezik. Fokozatosan kísérletezik ki, hogy mi az ami működik, míg a fehér nemzetek ehhez álló célpontot biztosítanak.

"Minálunk, ha teljes erődből rohansz, az épp csak arra elég, hogy egy helyben maradj" - mondja a Vörös királynő az Aliz csodaországban című mesében, amiből egy evolúciós elmélet született. A Vörös királynő-elmélet szerint a különböző fajok folyamatosan fejlődnek, alkalmazkodnak, ezért a rivális fajoknak ugyanígy kell tenniük a túlélés érdekében, és ez is csak arra elég, hogy megőrizzék a jelenlegi pozíciójukat. Nagyon gyorsan kell futni, csak azért, hogy egy helyben maradj, akiből viszont álló célpont lesz, annak vége.

A jelenlegi helyzet tehát veszélyes a fehér ember számára. Csak azt tudom javasolni, amit korábban is: a nemzeti szervezetek támogatásával, vagy ilyen szervezetekhez csatlakozással tudunk elérni nagyobb szervezettséget, amit aztán a magunk védelmére és egységes fellépésre használhatunk, akár a fizikai, akár a szellemi (pszichológiai) támadásokkal szemben.

Doktor Faust

