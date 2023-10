Tanulmányok, Koronavírus :: 2023. október 3. 08:47 ::

Kié a WHO diktatúrája? (III. rész) - A vakcinaterror születése

Tehát ott tartottunk, hogy 2015-ben megszületett a nagy terv, már csak piacot kellett találni a vakcináknak. Vuhanban a vírus ott toporgott az ajtóban, alig várta, hogy kiosonjon a laboratóriumból. De ehhez még hiányzott pár feltétel.

Gondoljanak bele, mi van, ha Mr. Covid éppen akkor sétál ki, amikor a Big Pharmának még egy egyszerű vakcinaprogramja sem áll a rendelkezésre a világ megmentésére. Egyszer már elkövették ezt a hibát, 2009-ben, a H1N1 „világjárvány” kapcsán. Akkor csúfos kudarcot vallott a mindenkit beoltani akaró nagy terv. Ennek hátterében az állt, hogy sem a kormányok, sem a „szakemberek”, sem a média nem voltak egységesek a végrehajtásban, de a helyi politikai viszonyok sem kedveztek a globális akaratnak.

Emblematikus példa erre Magyarország, itt akkor éppen a balliberális politikusok akarták megvédeni a magyarokat: hazánkban 2009. június 2-án regisztrálták az első megbetegedést, októberben pedig a világon elsőként nálunk kezdték meg az oltást egy kísérleti szerrel, amellyel szemben a lakosság többsége bizalmatlan volt. Erre a Fidesz politikusai rá is játszottak, nézzük csak, miket nyilatkoztak a Népszabadság november 2-i számában:

Navracsics Tibor frakcióvezető: „Nem oltattam be magam, és nem is fogom.”

frakcióvezető: „Nem oltattam be magam, és nem is fogom.” Pelczné Gáll Ildikó , a parlament alelnöke: „Nem oltattam be magam, és nem is fogok kérni védőoltást. Még soha nem adattam be magamnak, de arra sem emlékszem, hogy influenzás lettem volna.”

, a parlament alelnöke: „Nem oltattam be magam, és nem is fogok kérni védőoltást. Még soha nem adattam be magamnak, de arra sem emlékszem, hogy influenzás lettem volna.” Selmeczi Gabriella egészségpolitikus: „Még sem magamnak, sem a gyerekeknek nem adattam be a védőoltást. Szeretném megkérdezni erről a háziorvosom és a házi gyermekorvos véleményét. Óvatosabbak vagyunk, mert az orvosok is megosztottak az oltásról.”

egészségpolitikus: „Még sem magamnak, sem a gyerekeknek nem adattam be a védőoltást. Szeretném megkérdezni erről a háziorvosom és a házi gyermekorvos véleményét. Óvatosabbak vagyunk, mert az orvosok is megosztottak az oltásról.” Szijjártó Péter elnöki stábfőnök: „Nem oltattam be magam. És figyelembe véve minden körülményt, nem is fogom.”

elnöki stábfőnök: „Nem oltattam be magam. És figyelembe véve minden körülményt, nem is fogom.” Orbán Viktor : „Egyedül a feleségem nem vállalkozott rá, mert soha nem oltatja be magát semmivel. Azt mondja, ő lesz a kontrollcsoport a családban.”

: „Egyedül a feleségem nem vállalkozott rá, mert soha nem oltatja be magát semmivel. Azt mondja, ő lesz a kontrollcsoport a családban.” (Kisalföld, 2009. 11. 18.)

Szép orbáni gondolat, de tegyék fel a kérdést, mint Columbo nyomozó: mennyi esély van arra, hogy egy anya, aki „soha nem oltatja be magát semmivel”, az tétlenül nézi, hogy a saját gyerekeit és a férjét beoltassák egy olyan szerrel, amit ő saját magának sem szeretne?

Akinek van füle a hallásra, annak sokatmondó lehet az is, hogy ezt az interjút mára majdnem mindenhonnan megpróbálták eltüntetni. Majdnem teljes sikerrel…

De ne kalandozzunk el, a lényeg: globális szinten a főpróba megbukott, új tervre volt szükség. Mert mit ér egy jó terv, ha kivitelezhetetlen? Kellett tehát egy piramisszerű globális hierarchia, ahol majdnem mindenki ugyanazt hajtja végre. Ehhez pedig be kellett gyakorolni a mozdulatokat.

2010-ben a Big Pharma nevű pénzszivattyú fő részvényese, a Rockefeller család alapítványa megcsinálta az első pandémiaszimulációt . (Ennek minden részletét megtalálják a Covid rulett című könyvben.) Közben a WHO szép nagy egészségügyi központja előtt leparkolt a Big Pharma farkasa, akinek a WHO kis gidái ajtót nyitottak, először az egyik lábát engedték be, majd a többit. Szegények nem tudták, hogy ekkor már a kecskemama a sütőben volt, így amikor rájöttek tettük végzetes következményére, késő volt.

Később a mese a mi életünkben véres valósággá változott. A H1N1 folytatása a „Vakcinaszövetség” projekttel kezdődött. Szép angol nyelven ez a GAVI, azaz a Global Alliance for Vaccines and Immunization, vagyis a Globális Szövetség a Vakcinákért és Immunizációért. Ez már régebbi szervezet volt, csak közben Bill Gates is beházasodott, és hozta a hozományt támogatás formájában, néhány év alatt potom másfél milliárd dollárt . Csak mellékesen jegyzem meg, a GAVI a Pfizer egyik legnagyobb támogatója ... Bill Gates pedig mind a Pfizer, mint a BioNTech-ben az egyik fő részvényes

De ezt hagyjuk is, a lényeg, ennek a vonzáskörzetében jött létre az INFUSE kezdeményezés, azaz az Innovation for Uptake, Scale and Equity in Immunisation (Innováció az immunizáció elterjedéséért, kiterjesztéséért és méltányosságáért), ami az immunizációra és a védőoltásokra vonatkozó adatok gyűjtésére és elemzésére összpontosít . Ezt azért jegyezzék meg, mert még fontos lesz, tehát: „védőoltásokra vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése”.

Majd 2016 augusztusában a WHO égisze alatt elkezdett formálódni a globális nagyszövetség, a CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations azaz Koalíció a járványügyi innovatív felkészülésért.) 2017-ben megjelent a WHO fedélzetén Szijjártó Péter jó barátja , Gebrejeszusz, aki vértől csöpögő kezeit már illatos kölnivel is megmosta, és ezután örömmel jelenthette be, hogy hivatalosan is megalakult a CEPI szervezet.



Bill Gates és Tedros Gebrejeszusz

A GAVI se kutya, de a CEPI igazi nagyvad. Mert a Bill Gates és a Klaus Schwab-féle Világgazdasági Fórum (WEF) mellett ebben tűnik fel alapítóként a Wellcome Trust. 30 milliárd fontos vagyonával ez a világ negyedik legnagyobb magánalapítványa. Biztosan nem gondolták volna, de ezt is a Big Pharma alapította „az újonnan megjelenő fertőző betegségek elleni vakcinák kifejlesztésére.” A lényeg: itt kötött szövetséget a Big Pharma és a kormányokat behálózó politikai és gazdasági erőtér, a WEF.



Bill Gates és Klaus Schwab

És figyeljék csak, hogy 2017-ben mit tűztek ki célnak: a CEPI az Egészségügyi Világszervezet (WHO) „terv prioritású betegségeire” összpontosít, amelyek közé tartozik: a közel-keleti légúti szindrómával összefüggő koronavírus (MERS-CoV), a súlyos akut légúti szindróma koronavírus 2 (SARS-CoV-2). A CEPI megköveteli a vakcinákhoz való „méltányos hozzáférést”. Elemzésünk szempontjából ezek később még fontos szavak lesznek, de lássuk a gépezet további működését:

2017 októberében a Johns Hopkins Egészségügyi Központ előrejelzést tett közzé The SPARS Pandemic 2025–2028 címmel arról, hogy miként lehet kezelni egy közelgő „koronavírus”-világjárványt a „Corovax” nevezetű fiktív vakcinával.

2017 novemberében a berlini G-20 csúcstalálkozó idején a német egészségügyi minisztérium globális világjárvány-szimulációt szervezett. A következtetés ez volt : „csak központilag koordinált és globális megközelítéssel lehet megfékezni a „Mountain Associated Respiratory Syndrome” (MARS) terjedését.

2018 májusában a Johns Hopkins Egészségügyi Központ otthont adott a Clade X nevezetű globális világjárvány-szimulációnak

2018 májusában létrejött a Global Preparedness and Monitoring Board, vagyis a Globális Felkészültségi és Megfigyelő Testület, az Egészségügyi Világszervezet és a Világbank partnersége, hogy biztosítsa „a fokozott felkészültséget és reagálóképességet járványkitörések esetén ”.

2018 augusztusában a Pfizer és a BioNTech többéves partnerséget kötött mRNS-alapú vakcinák kifejlesztésére

2019 októberében a Johns Hopkins Egészségügyi Központ a Bill Gates és Klaus Schwab partnerségével megrendezte az Event 201-et, a nagy globális világjárvány-szimulációt.

2019 novemberében Kínában megjelent az első Covid-19 eset.

Aztán megtörtént az, ami megtörtént, de hiába tettek meg mindent, hogy beoltassák az egész világot , pár homokszemen mégis kisiklott a nagy terv. Egyrészt itt volt az az ellenállás, amit nem tudtak megsemmisíteni, és nem számoltak azzal sem, hogy Putyin sokkal jobban ismeri a vírusok természetét, mint Karikó Katalin. Az orosz elnök néhány dzsúdómozdulattal leterítette a gondosan felépített koronagólemet, amit most újra megpróbálnak feltámasztani.

Azért próbáltuk nagy vonalakban bemutatni az előzményeket, hogy ne úgy kezdjünk neki a többismeretlenes egyenlet megfejtésének, hogy nem ismerjük a számokat.

Pont az előzmények adják meg a magyarázatot arra, hogy mi lesz, hogy miért kellett 2023. szeptember 20-22 között az ENSZ közgyűlés elé egy olyan dokumentumot terjeszteni , amelyben azt akarták elfogadtatni, hogy hamarosan újabb világjárvány lesz. Minden korábbi „szimuláció” azt modellezte, amit 2020-tól átéltünk: lezárások, szabadságot korlátozó intézkedések, tesztelések, a gazdaság tönkretétele és a vakcina… vakcina… vakcina…

Nem kell jövőbe látó képességekkel rendelkezzünk, elég, ha logikusan gondolkodunk: minden, amit most meg akarnak csinálni, annak van egy konkrét előzménye, és minden jövőbeli terv ebből az előzményből táplálkozik.

Ebből az alapvetésből folytatjuk a következő részt, a magyar kormány által is támogatott PPPR további megismertetését, megjegyezve: még hosszú az út, amíg eljutunk Mordorba, aki úgy érzi, nincs kedve, ereje folytatni, annak most érdemes kiszállnia.

(Folytatjuk.)

Szakács Árpád