2020. december 10. 18:53

Mi Hazánk: az EU hosszú távú célja továbbra is a nemzetállamok szuverenitásának felszámolása

Most ugyan félig-meddig meghátrálni látszik az Unió, de biztosak lehetünk benne, hogy hosszú távú célja továbbra is a nemzetállamok szuverenitásának felszámolása, kontinensünk feladása a migráció és a genderlobbi előtt. Nem lehetünk bevándorlóország, és az LMBTQP áldozatai sem! A vétó lehetőségével élni helyes döntés lett volna, azt már sokkal korábban, például a románok feltétel nélküli EU-csatlakozásánál, vagy Szerbia tagjelölti státuszának megadásánál is kellett volna alkalmazni - áll a párt közleményében, alább a folytatás.

Gazdaságilag sem indokolható az unióhoz tartozás, hiszen nemrég végre egy azonnali kérdésemre válaszul elárulta Orbán Viktor az EU-tagságunk mérlegét: Magyarország éves szinten nettó 4,1 milliárd eurót kap az Uniótól, a hazánkban tevékenykedő, többségében német cégek viszont 6 milliárd eurót visznek ki évente az országból. Hazánk tehát az EU nettó ráfizetője, szemben például a németekkel.

Magyarországnak mindezek miatt fel kell készülnie az Unión kívüli életre (amire reálisan 2030-tól kerülhet sor), s erről a belépéshez hasonlóan népszavazáson kell döntsön a magyar társadalom a Mi Hazánk Mozgalom szerint, még ha azt az Alaptörvény, illetve Orbán Viktor jelenleg nem is engedi - mutat rá Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese.