2025. július 10. 09:32

Az oroszlán visszacsókol

Vasárnap reggel egy queenslandi állatkertben egy oroszlán a ketrecén keresztül rátámadt egy nőre, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba – írja a Mirror nyomán a 24.

Az ötvenes éveiben járó Joanne Cabban tanárnőt vasárnap reggel fél kilenc körül támadta meg a ragadozó a Darlin Downs Állatkertben, amely a nő testvérének, Stephanie Robinsonnak, és a sógorának, Steve-nek a tulajdonában van. A mentőszolgálatok a helyszínre siettek, miután bejelentést kaptak a támadásról, és kórházba szállították Cabbant, aki, bár stabil állapotban van, de elvesztette az egyik karját. Az esetről felvétel is készült, amelyen állítólag az látható, ahogy Cabban megcsókolja, majd vakargatja az oroszlánt, ami hátrakapta a fejét, és rátámad az ötvenes éveiben járó nőre.



Fotó: Nine

A Robinson család 2005-ben nyitotta meg az állatkertjét, ahol 2017 óta tenyésztenek oroszlánokat, miután a házaspár fogságban tartott és veszélyeztetett fajok tenyésztésére specializálódott. Robinson tájékoztatta az újságírókat, hogy sógornője az elmúlt húsz évben rendszeresen látogatott hozzájuk a családjával, és jól ismerte az állatokat. Amikor az eset történt, Cabban testvére és egy gondozó is jelen volt, ám a támadást nem látták, azonban a férfi úgy véli, hogy az oroszlán csak játszani szeretett volna a sógornőjével, nem pedig megtámadni.

– Mi magunk neveltük fel ezeket az oroszlánokat. Kiváló a természetük. A ketrec hálóján keresztül is tudunk velük kommunikálni – mondta Robinson, miután az állatok kifutóira még a gondozók sem léphetnek be. A férfi azt is hangsúlyozta, hogy ez volt náluk az első ilyen eset, ami szerinte nem az oroszlán hibája volt, és arra kérte az embereket, ne hibáztassák az állatot.