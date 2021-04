Friss hírek :: 2021. április 21. 21:42 ::

A Magyar Önvédelmi Egyesület felhívása

Tisztelt Honfitársaink!

A gazdasági válság további elmélyülése miatt családok tízezrei nélkülöznek, amely következményeként továbbra sincs olyan nap, hogy ne érkezzen segítségkérés hozzánk.

Ez utóbbi időszak tapasztalatai alapján már nem csak a nélkülözés jelenti a problémát, hanem még ehhez párosulva a közbiztonsági állapotok is fokozottan romlanak.

Természetesen minden tőlünk telhetőt megteszünk továbbra is, hogy segítsünk azoknak a magyar családoknak, akik önhibájukon kívül kerülnek nehéz helyzetbe, illetve hathatós segítséget nyújtsunk a normális lakosság biztonságérzetének a javításában is, de sajnos a mi tartalékaink is végesek.

Ezért újabb felhívással fordulunk mindazokhoz akiknek, a lehetőségei megengedik, hogy támogassák a bíróság által nyilvántartásba vett civil szervezetünket, a Magyar Önvédelmi Egyesületet.

Nem csak anyagi támogatásra gondolunk, hanem tartós élelmiszer, higiéniai, tisztálkodási eszközök, sport, játék, számítástechnikai eszközök (gyermek, felnőtt egyaránt) felajánlásának is megtaláljuk minden esetben a megfelelő helyét. A MÖM, illetve a Magyar Önvédelmi Egyesület karitatív hálózata pedig segít ezen felajánlások eljuttatásában a családok számára.

A felajánlások átadásáról, eljuttatásáról rendszeres és nyilvános tájékoztatást adunk, illetve igény esetén a támogatóink számára privát tájékoztatást biztosítunk.

Segítsen, hogy időben odaérjünk a segítséggel!

A Magyar Önvédelmi Egyesület számlaszáma:

OTP Bank: 11733137-23380286

IBAN: HU66 1173 3137 2338 0286 0000 0000

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB