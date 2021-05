Friss hírek :: 2021. május 15. 20:04 ::

A buzipropaganda ellen szólalt fel a Mi Hazánk a család nemzetközi napja alkalmából

A család nemzetközi napja alkalmából Magyarország egyetlen életvédő pártja, a Mi Hazánk Mozgalom arra hívja fel a figyelmet, hogy sem az egyén nem élhet teljes életet, sem a társadalom nem alkothat egységes, koherens közösséget az emberi létezés alapintézménye, a család nélkül - olvasható a Mi Hazánk Mozgalom közleményében. Alább a folytatás.

A család alapesetben apa, anya és gyermekek életközössége, amely lehet ugyan csonka (a sajnálatosan magas számú válások miatt is) avagy több generációs, de semmi esetre sem lehet gender-ideologikus alapon, bármilyen más, extrém egyneműségben homogenizált.

A Mi Hazánk Mozgalom hívta fel elsőként a figyelmet arra a veszélyes terrorpropagandára, amellyel a család fogalmát is meghamisítani kívánó LMBTQ stb. hazánkban nemrégiben a gyermekeinket vette célba. A Mi Hazánk volt az egyetlen párt, amely keményen és nyíltan fellépett az óvodásoknak szóló, mesekönyvekbe bújtatott anti-heteroszexuális métely ellen, amely, mint kiderült, sajnos kormányzati támogatást is élvez (ld. Emmi pályázati támogatások). A Mi Hazánk Mozgalom ezért a saját és az általa képviselt normális értékrendűek közössége saját sikerének érzi, hogy az Alaptörvényben kimondásra került: az apa férfi, az anya nő.

Ugyanígy a Mi Hazánk az egyetlen felelős politikai párt, amely betiltaná a szélsőségesen élet-, és családellenes rendezvénysorozatot, a budapesti Pride-ot. Mivel azonban a kormányzat terepet ad és adott az elmúlt évtizedben is e csúfos és megbotránkoztató eseménysorozatnak, idén a Mi Hazánk és aktivistái szemfüles akciósorozattal sikeresen megakadályozták, hogy júliusban az Andrássy úton vonulhasson fel a Pride.

Az elmúlt egy év, a járvány időszaka hazánkban próbára tette a családokat is. A szétszakított, vagy éppen túlságosan is összezárt családokat most, a nyitás és az összvédettséget közelítő oltakozási folyamat kiteljesedése idején a kormányzat teszi próbára azzal, hogy védettségi igazolványhoz köti az emberek legelemibb közösségi létezését, a rendezvényeken, eseményeken, összejöveteleken való részvételt, ezzel szakítva szét családokat attól függően, kinek van oltási igazolása. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely tiltakozik ezért is a védettségi igazolvánnyal történő bárminemű megkülönböztetés, illetve diszkrimináció alkalmazása ellen, legyen az akár hazai, vagy uniós jogon nyugvó.