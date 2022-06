Karl Pachner, az Osztrák Rádió és Televízió (ORF) online tartalmakért felelős igazgatója szerda este egy szarkasztikus bejegyzésben azt írta: nem lehetetlen, hogy Orbán Viktor szívinfarktust kapjon.

Az osztrák újságíró azon háborodott fel, hogy a magyar kormány – az olajembargós, heteken át tartó vita lezárulta után – amiatt lengette be ismét az Unió oroszellenes szankciós csomagjának vétóját, hogy Vlagyimir Putyin támogatójának, Kirill ortodox pátriárkának a vagyonát is be akarták fagyasztani . Csütörtökön kiderült, hogy az Unió végül a magyar vétó emlegetésének hatására elállt ettől.