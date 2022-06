Az Eurológus szerint tegnap kellett volna véglegesíteni az olajembargót tartalmazó szankciókat, de ezt még nem sikerült megtenni.

A lap egymástól független sajtóértesülésekre hivatkozva azt írta, hogy hiába találkoztak a tagállamok képviselői a nagyköveteket tömörítő Coreperben, hogy véglegesítsék a hatodik szankciós csomagot, Magyarország még mindig ellenáll.

Ezúttal nem az olajszankciók miatt, hanem azért, mert a vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal sújtott személyek között ott van Kirill pátriárka, az ortodox egyház feje. A magyar kormány már korábban jelezte, hogy ezzel nem értenek egyet, de az uniós csúcson nem került szóba az ügy, csak a Coreperen.

Szégyellje magát!

Az Európai Néppárt frakciójának külügyi szóvivője, Michael Gahler ennek kapcsán azt írta a Twitteren: „szégyellje magát Orbán”, amiért kiáll Kirill mellett, aki „az orosz diktátor háborús bűneit védi”. Hozzátette: „egy nap majd kiderül, az oroszok mivel veszik rá Orbánt az együttműködésre”.

A bejegyzést az Európai Néppárt frakciója is megosztotta.

Orban protects Patriarch Kyrill from being sanctioned by the EU. Kyrill blesses the war crimes the Russian dictator orders in Ukraine. Shame on you! One day the Kompromat by which the Russians keep you compliant will be revealed. What an embarrassment for freedom loving Hungary!